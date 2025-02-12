«Историческое блюдо»: именитый повар испек тысячу бесплатных пирогов для жителей Ярославской области

Именитый шеф-повар накормил жителей Рыбинска бесплатными пирогами Источник: Шеф-повар Василий Емельяненко / Рецепты / Telegram











9 февраля в Рыбинске прошли съемки шоу «Вася накормит» с известным шеф-поваром Василием Емельяненко. Суть проекта в том, что Василий ездит по городам России, проводит мастер-классы и угощает жителей блюдами местной кухни. Обычно готовят много. И раздают всё это людям бесплатно. Итоги съемок выкладывают на платформе Rutube.

В Рыбинске Василий Емельяненко напек тысячу векошников — открытых пирожков с гречкой и рыбой. Его помощниками были шеф ресторана «Дом культуры и отдыха» Андрей Калугин и студенты Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.

— Рыбинск для новой серии шоу мы выбрали по рекомендации наших друзей — организаторов фестиваля «Пир на Волге». Они же посоветовали шефа Андрея Калугина. Он нам сразу предложил сделать векошники. Это вкусное, интересное историческое блюдо, его рецепт сейчас в Рыбинске поднимают из небытия. Мы решили его еще больше «расшарить», сделать более популярным, чтобы люди, которые приезжают в Рыбинск, искали это блюдо в ресторанах. Мы были первыми, кто его вывел в массы, — рассказал порталу 76.RU Василий Емельяненко.

В Рыбинске напекли тысячу векошников Источник: Шеф-повар Василий Емельяненко / Рецепты / Telegram

Подготовка к событию шла два дня. На третий Василий Емельяненко, Андрей Калугин, три повара ресторана «Дом культуры и отдыха» и десять студентов-поваров колледжа приступили к готовке.

— Делали в казанах горячую начинку, потом всё складывали и отдавали, — рассказал Василий Емельяненко.

Процесс готовки — на видео Источник: Шеф-повар Василий Емельяненко / Рецепты / Telegram

Дегустация прошла в парке аттракционов «Городской сквер». Правда, всем, кто хотел угоститься векошниками, надо было заранее зарегистрироваться.

Выпуск шоу выйдет на Rutube в конце марта.

Также Василий Емельяненко поделился впечатлениями от Рыбинска.

— Город понравился — маленький, уютный, в русском стиле, очень симпатичный. Центр великолепный, всё подсвечено. Нас всех удивили вывески в старинном стиле. Это вау! Нигде такого нет, это местный колорит. Это великолепно выглядит, как будто попадаешь в городок XIX века. Хорошо, что власти поддерживают его в таком состоянии. Но хотелось бы, чтобы приводили в порядок не только центр. Бывает, что с центральной улицы на соседнюю выезжаешь — там начинается проселочная дорога, — отметил именитый повар.