Казанова решил жениться. История Павла Кетрова — самого яркого участника шоу «Дом отдыха „Ягодка“»

Источник: Городские медиа

Сомелье Павел Кетров из Иркутска попал на шоу «Дом отдыха „Ягодка“» практически случайно: никаких заявок он не подавал и вообще не планировал становиться медийной персоной. Но его нашли продюсеры проекта в соцсетях и предложили стать одной из «ягодок». Павел согласился, не подозревая, что станет любимчиком зрителей, дойдет до финала, но главное — встретит свою любовь. История главного Казановы проекта — в коротком видео, которое подготовили наши коллеги из IRCITY.RU.

В шоу «Дом отдыха „Ягодка“» взрослые мужчины и женщины ищут свою любовь. Вместе с детьми они приезжают в загородный дом, где живут и строят отношения. Дети, живущие в отдельном домике, смотрят, как развиваются события, и могут помогать или мешать участникам проекта, подкидывая им приятные сюрпризы или «гадости» — испытания, цель которых — проверить подлинность чувств.

Павел с первой же серии проекта оказался нарасхват среди участниц дома отдыха. 37-летний сомелье приглянулся многим, а он в первой же серии проекта отдал свое сердце Екатерине из Минска. Но их отношения продлились недолго, и Павел ушел к Елене Саламахе из Москвы.

С Леной, которая была старше и состоятельнее Павла, отношения тоже долго не продержались. Павел потом рассказывал, что у его избранницы начались проблемы на работе, и весь этот негатив она выплескивала на своего мужчину. В этот момент на проект пришла Юлия Глаголевская из Молдовы, и она быстренько приголубила Кетрова.

Юлия и Павел, несмотря на сложные и долгие притирки, умудрились дойти до финала. Глаголевская даже прилетала в Иркутск знакомиться с будущей свекровью и друзьями Кетрова. Без сложностей не обошлось, но влюбленные пережили и их, и в самой последней серии «Дома отдыха „Ягодка“» Кетров сделал предложение возлюбленной.