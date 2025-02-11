НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

4 м/c,

зап.

 770мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Нарушения в ярославских «Светофорах»
Единый дизайн-код региона
Простились с замглавы района
Сменили двух министров
Новые правила приема в вузы
Изменили приговор сатанисту
Миллиарды на дорожные камеры
Как отдохнуть зимой по-русски
Активист — про третий мост
Развлечения Казанова решил жениться. История Павла Кетрова — самого яркого участника шоу «Дом отдыха „Ягодка“»

Казанова решил жениться. История Павла Кетрова — самого яркого участника шоу «Дом отдыха „Ягодка“»

Вместе со своей возлюбленной он готовится к свадьбе на льду Байкала

191
Написать комментарий
Источник:

Сомелье Павел Кетров из Иркутска попал на шоу «Дом отдыха „Ягодка“» практически случайно: никаких заявок он не подавал и вообще не планировал становиться медийной персоной. Но его нашли продюсеры проекта в соцсетях и предложили стать одной из «ягодок». Павел согласился, не подозревая, что станет любимчиком зрителей, дойдет до финала, но главное — встретит свою любовь. История главного Казановы проекта — в коротком видео, которое подготовили наши коллеги из IRCITY.RU.

В шоу «Дом отдыха „Ягодка“» взрослые мужчины и женщины ищут свою любовь. Вместе с детьми они приезжают в загородный дом, где живут и строят отношения. Дети, живущие в отдельном домике, смотрят, как развиваются события, и могут помогать или мешать участникам проекта, подкидывая им приятные сюрпризы или «гадости» — испытания, цель которых — проверить подлинность чувств.

Павел с первой же серии проекта оказался нарасхват среди участниц дома отдыха. 37-летний сомелье приглянулся многим, а он в первой же серии проекта отдал свое сердце Екатерине из Минска. Но их отношения продлились недолго, и Павел ушел к Елене Саламахе из Москвы.

С Леной, которая была старше и состоятельнее Павла, отношения тоже долго не продержались. Павел потом рассказывал, что у его избранницы начались проблемы на работе, и весь этот негатив она выплескивала на своего мужчину. В этот момент на проект пришла Юлия Глаголевская из Молдовы, и она быстренько приголубила Кетрова.

Юлия и Павел, несмотря на сложные и долгие притирки, умудрились дойти до финала. Глаголевская даже прилетала в Иркутск знакомиться с будущей свекровью и друзьями Кетрова. Без сложностей не обошлось, но влюбленные пережили и их, и в самой последней серии «Дома отдыха „Ягодка“» Кетров сделал предложение возлюбленной.

Выиграть проект Юлии и Павлу не удалось, но Павел признался, что он обрел на нем гораздо больше — свою любовь. Сейчас влюбленные готовятся сыграть свадьбу, и она должна состояться уже совсем скоро на льду Байкала.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление