Львам — заняться здоровьем, Стрельцам — ремонтом: что сделать знакам зодиака, чтобы повезло в любви

Астролог Мария Орлова составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака Источник: Мария Орлова / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU











Астролог из Ярославской области Мария Орлова опубликовала гороскоп любви на ближайшие четыре месяца. В этот период планета отношений Венера будет находиться в знаке Рыб.

— В это времся каждый из нас может совершить переворот в теме отношений, творчества и креатива. В женщинах сейчас начнут раскрываться их самые сильные качества, они будут влюбляться, наполнять отношения нежностью, чувственностью и эмоциями. Это лучший период, чтобы завести роман или новые серьезные отношения. Женщины сейчас могут очень круто прокачать свою сексуальность, вывести интимную часть своей жизни на новый уровень. У мужчин тоже есть шанс встретить ту самую. Семейным мужчинам стоит вспомнить конфетно-букетный период и снова начать водить свою любимую в театры, в кино, на прогулки, дарить цветы и подарки, признаваться в любви. Взамен ваша женщина подарит вам массу любви и нежности, — рассказала астролог.

Также этот период благоприятен для творчества. Талантливые люди могут достичь большого успеха и признания.

Вот какие рекомендации Мария Орлова дала на ближайшие четыре месяца для каждого знака зодиака.

Овен

Вам необходимо развиваться в теме секса, экспериментировать. Если вас что-то тревожит, обратитесь к сексологу или психологу.

Вообще секс у вас в этот период станет решением многих проблем. Если его будет достаточно, то ваши отношения в целом окажутся очень гармоничными. А вот при дефиците интимной жизни могут начаться проблемы и сложности. Для пар в это время очень хороши совместные поездки и путешествия. Они также помогут обновить ваши отношения, внести в них свежие нотки.

Свободным Овнам очень хорошо знакомиться в интернете, по переписке. Вашим новым партнером может оказаться человек издалека.

Телец

Для вас в ближайшее время основой хороших прочных отношений будет финансовая сторона. Если вы мужчина, оказывайте своей любимой материальную поддержку, дарите подарки, окружите ее заботой. Дамы-Тельцы могут получить финансовую поддержку от своего партнера. Также в этот период очень благоприятен совместный бизнес.

Свободные Тельцы могут найти свою вторую половинку в интернете, в соцсетях, на сайтах знакомств или через друзей.

Близнецы

Вам следует окунуться не в отношения, а в работу, в свое дело, в бизнес. И за счет этого ваша личная жизнь сейчас будет налаживаться.

Переведите фокус внимания с партнера в сторону своего развития. Это заставит вашего любимого человека чаще думать о вас, ценить и уважать.

Свободные Близнецы могут найти будущего избранника или избранницу благодаря работе. В этот период возможны служебные романы.

Рак

Фортуна на вашей стороне. Что бы вы ни предпринимали сейчас в ваших отношениях, всё будет складываться так, как вам нужно. В это время Раки могут сделать или получить предложение руки и сердца. Также сейчас благоприятны совместные поездки, путешествия, обучение. Окунайтесь вместе с партнером в духовные темы — это также будет расширять и упрочнять вашу значимость в отношениях.

Свободным Ракам прекрасно знакомиться на интернет-площадках, а также в поездках и путешествиях.

Лев

Львам сейчас необходимо раскрывать интимную часть своей жизни, прокачивать свою сексуальную самооценку, возможно, походить к психологу или сексологу. Это поможет вывести ваши отношения на новый уровень. Секс будет спасать ваши отношения в это время.

При этом вам нельзя заводить параллельные отношения, как бы ни хотелось. Всю свою страсть и сексуальность проявляйте только со своим партнером.

Также в это время благоприятно совместно заниматься здоровьем, вместе сходить в спортзал, решать вопросы со страховками и выплатами.

Если вы свободный Лев, то найти свою вторую половинку сейчас будет проще всего в спортзале, через тему здоровья и в каких-то нестандартных ситуациях. Например, у вашей машины спустит колесо на дороге и в это время появится ваш принц, который спасет.

Дева

Для вас наступил очень благоприятный период. Вы можете жениться или выйти замуж, завести с партнером совместную недвижимость, детей или хотя бы домашнее животное. Всё это поможет укрепить ваши отношения. Также сейчас хороши совместные поездки и путешествия.

Если вы в свободном полете, очень хорошо знакомиться на интернет-площадках, в поездках, с людьми издалека.

Весы

В это время вас с партнером могут сплотить какие-то совместные проблемы, с которыми придется справляться сообща. Чем больше трудностей вы преодолеете совместно, тем более крепким станет ваш союз. Также очень хорошо вместе заниматься здоровьем, ходить в спортзал, в бассейн, на массаж, переходить на правильное питание. В противном случае ваши отношения с любимым человеком могут ухудшиться, появятся причины для ссор и конфликтов.

Свободные Весы могут встретить любовь в неожиданных местах — в больнице, суде и т. п.

Скорпион

Этот период подарит вам много романтики. Даже если вы уже давным-давно в отношениях, вспомните свой конфетно-букетный период — больше общайтесь, ходите вместе в музеи, в кино, на выставки. Это поможет вам влюбиться друг в друга заново.

Также вас сплотит совместное воспитание детей. Если вы хотите малыша, то сейчас самое лучшее время для зачатия.

Свободным Скорпионом хорошо знакомиться в интернете, в соцсетях или в общественных местах — театрах, кино, музеях, на выставках.

Стрелец

Для вас сейчас будет очень актуальна фраза «главней всего погода в доме». Атмосфера в доме действительно будет влиять на ваши отношения. Поэтому улучшайте быт. Возможно, сейчас следует приобрести недвижимость, сделать ремонт или перепланировку. Самое главное — делать это совместно. Чем больше уюта в вашем личном пространстве, тем комфортнее вам будет вместе.

Также не забывайте о совместных прогулках и поездках. Если вы научитесь общаться друг с другом, ваши отношения приобретут абсолютно другую окраску.

Козерог

Хорошее время для того, чтобы выходить с вашим партнером в свет, чаще бывать с друзьями, в каких-то компаниях, очень много общаться и вместе развиваться — заниматься творчеством или спортом.

Если вы свободный Козерог, то самое время знакомиться со своим будущим партнером — в интернет-пространстве, тренажерном зале, на творческих мероприятиях.

Водолей

Сейчас вам нужно как можно больше времени находиться вместе со своим любимым человеком. Говорите, что вас волнует, услышьте его, устраивайте совместные ужины, праздники, придумайте новые традиции — это укрепит ваши отношения.

Если вы одинокий Водолей, сейчас очень хорошо знакомиться в интернете, в кафе или в ресторанах.

Рыбы

Венера все четыре месяца будет находиться в вашем знаке. Поэтому вы будете звездой, центром вселенной и тем самым магнитом, который притягивает к себе самые благоприятные ситуации.

Уделяйте больше времени себе, своей самооценке, внешности, телу, здоровью. Чем больше вы любите себя, тем больше вас будет любить ваш партнер.

Если вы свободны, то сейчас самое удачное время, чтобы начать новые отношения — именно те, в которых вас будут очень сильно любить.