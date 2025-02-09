Худеет, чтобы найти любовь. Участница шоу «Большие девочки» — о хейте, закулисье проекта и принятии себя

Арт–менеджер борется с собственным весом ради себя и миллиона рублей Источник: пресс-служба телеканала «Пятница»











Уроженка Алтайского края Дарья Гришина снимается в шоу «Большие девочки» (16+) на телеканале «Пятница». Она весит 133 килограмма и проходит испытания, чтобы похудеть и выиграть 1 миллион рублей. В интервью NGS22.RU Дарья рассказала, почему решила сбросить лишний вес, как складываются отношения с другими участницами проекта и на что потратит выигрыш в случае победы.

«Люблю сцену, а она — меня»

Дарья родилась и прожила первые 18 лет в городе Белокурихе Алтайского края. Еще в школе с 7-го класса девочка начала играть в КВН и добилась на этом поприще успехов, позже став капитаном команды «ГринЛайм».

— Очень много всего во мне открыла эта «ниша». Узнала себя с другой стороны, и это одно из верных школьных решений, потому что именно там открыла свой потенциал, приняла тот факт, что люблю сцену, а она — меня, — вспоминает она.

Активисткой Дарья была еще со школы Источник: Дарья Гришина











Благодаря КВН Дарье удалось побывать в разных городах и селах Алтайского края, а также в соседней Республике Алтай. Также много поездок было связано с соревнованиями по волейболу. Этим видом спорта активистка занималась несколько лет — играла за город на позиции связующей.

После школы Дарья поступила в Алтайский институт культуры и искусств на специальность «социально-культурная деятельность».

— Образование в области культуры — это любовь, которую должны почувствовать все творческие люди. Я не жалею ни об одном дне, проведенном на учебе, и рада, что знакома с каждым человеком, кто встретился мне на пути, — отмечает Дарья.

Дарья никогда не подвергалась буллингу Источник: Дарья Гришина











Дарья была полненькой еще в школе, но подчеркивает, что не сталкивалась с травлей во время учебы. С некоторыми ребятами до сих пор поддерживает дружеское общение.

— Буллинг — не про меня. Может, кто-то что-то и говорил в младших классах, но это никак не повлияло на восприятие мира и мое отношение к людям, — подчеркивает Дарья.

«Эпоха изменений»

Участница шоу признаётся, что лишний вес никак не влияет на ее жизнь. Единственный минус — невозможность попрыгать в батутном парке и прокатиться на некоторых аттракционах, где есть ограничения допустимой нагрузки.

Дарья работает арт–менеджером — занимается организацией досуга — и признаётся, что мнение общества о том, как должна выглядеть и вести себя девушка, ее мало волнует.

— Наш век хорош тем, что приветствует свободу выражения. Каждый может заявить о себе на своем «языке». Если ты интересен, то можешь окружить себя невероятными людьми, которые будут поддерживать тебя. И всё так, если бы не одно но — мужчинам такое мое «визуальное выражение» не особо нравилось. И это не эфемерные мысли, это цитаты, которые я от них слышала не раз, поэтому в мою жизнь пришла эпоха изменений, — говорит участница проекта.

Дарья мечтает о любви и семье, однако пару ей найти сложно Источник: Дарья Гришина











Самостоятельно похудеть у Дарьи не получилось, поэтому в 30 лет она решила пойти в проект. В тот момент стрелка на весах показывала 133 килограмма. Чтобы попасть на шоу, нужно было пройти кастинг и несколько отборочных этапов, а также запастись терпением и верой в то, что всё получится.

— Удача улыбнулась, и вот я здесь. «Большие девочки» — это шанс для того, чтобы многому научиться и взять в жизнь новые знания и навыки, — подчеркивает Дарья.

Бороться с собой на проекте Дарье приходится ежедневно. При этом она признаётся, что участие в шоу сильно подсветило ее непростой характер.

— Тебя взяли и вытащили из комфортной рутины и заставили посмотреть правде в лицо, взглянуть в зеркало глазами человека, которому срочно нужно менять эту жизнь. В первую очередь я борюсь сама с собой, — отмечает Дарья.

Выигрыш участница шоу хотела бы потратить на недвижимость Источник: Дарья Гришина

Несмотря на сложности, проект стал одним из лучших моментов в жизни героини, о котором она никогда не будет жалеть. Каждая соперница, по словам Дарьи, — отдельная линия ее жизни.

— Я общаюсь со всеми и очень хорошо. Если говорить про отдельное место в моем сердечке, то туда попали участницы «Больших девочек» Дарья Типчук, Анастасия Петрова и Дарья Контуренко, а также Инга, да и сёстры тоже, и Маха, и Саманта, и, естественно, Юлия, — отмечает она.

«Нужно следить за эмоциями»

В эфир вышло уже несколько эпизодов шоу, однако, как рассказывает Дарья, внезапная популярность на нее не обрушилась.

— На улице не узнают, или, может быть, люди просто тактичны и не хотят афишировать это. Поставили галочку у себя в голове, что узнали, и на этом закончили, — считает Дарья.

Она благодарна наставникам шоу, которые дали мотивацию для того, чтобы сбросить лишний вес, чего она не могла сделать всю жизнь.

— Шоу дало понимание, как жить дальше в плане здоровья и физической активности, а также принесло много полезных знакомств и классных моментов. Съемочная команда просто жила с нами — они были рядом всегда: каждый день, час, минуту, — добавляет героиня.

Через 10 лет Дарья видит себя успешной бизнесвумен, а также счастливой женой и мамой Источник: Дарья Гришина











При этом останавливаться на «Больших девочках» Дарья не планирует и думает об участии в других проектах.

— Я бы с кайфом попробовала себя в «Выживалити» (16+). Только если не будут заставлять бегать. В этом я не сильна, — отмечает Дарья.

У участницы шоу два заветных желания: найти взаимную любовь и купить квартиру. Именно в недвижимость Дарья планирует вложить победный миллион рублей, если займет первое место в шоу.

— Я уверена, что через 10 лет так же буду работать в индустрии досуга, но у меня уже точно появятся семья и свой бизнес, который будет радовать не только меня, но и клиентов, — подчеркивает она.

При этом Дарья хотела бы, чтобы люди помнили, что полнота не характеризует человека с плохой стороны, и не судили всех только по внешности.