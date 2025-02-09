Такого теста про советское кино вы еще не проходили: мы превратили известные фильмы в аниме

Дорогой Хаяо Миядзаки, позвоните нам, у нас есть 10 идей для ремейков советской классики. Но сначала давайте и вы пройдите тест

Кажется, классику советского кинематографа мы смотрели настолько часто, что наизусть выучили каждый кадр. Но что если преобразить эти кадры и переместить любимых героев в мир аниме? Недолго размышляя над этим вопросом, мы взяли и отправили известных персонажей во вселенную японской анимации. Думаете, в таком виде вы сможете узнать, кто есть кто?