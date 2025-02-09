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Развлечения тест Такого теста про советское кино вы еще не проходили: мы превратили известные фильмы в аниме

Такого теста про советское кино вы еще не проходили: мы превратили известные фильмы в аниме

Думаете, у вас получится распознать эти кадры?

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Дорогой Хаяо Миядзаки, позвоните нам, у нас есть 10 идей для ремейков советской классики. Но сначала давайте и вы пройдите тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаДорогой Хаяо Миядзаки, позвоните нам, у нас есть 10 идей для ремейков советской классики. Но сначала давайте и вы пройдите тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Дорогой Хаяо Миядзаки, позвоните нам, у нас есть 10 идей для ремейков советской классики. Но сначала давайте и вы пройдите тест

Источник:

Кажется, классику советского кинематографа мы смотрели настолько часто, что наизусть выучили каждый кадр. Но что если преобразить эти кадры и переместить любимых героев в мир аниме? Недолго размышляя над этим вопросом, мы взяли и отправили известных персонажей во вселенную японской анимации. Думаете, в таком виде вы сможете узнать, кто есть кто?

ТЕСТПройден 16 раз
1 / 10

Начнем с фантастики.

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Через тернии к звездам» (6+)

  • «Сталкер» (12+)

2 / 10

Из какого фильма этот усатый джентльмен?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Где находится нофелет?» (0+)

3 / 10

С этим кадром придется повозиться. Даем подсказку: он не из исторического фильма.

  • «Огонь, вода и медные трубы» (6+)

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (6+)

4 / 10

Картинка могла смело стать обложкой для классического романа, но это лишь кадр из фильма. Из какого?

  • «Формула любви» (0+)

  • «Война и мир» (18+)

  • «31 июня» (6+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

5 / 10

Нет, это не повторный кадр из фильма «Где находится нофелет?», но откуда он тогда?

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Ирония судьбы или, С легким паром!» (6+)

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

6 / 10

Из какого фильма эти бравые морячки?

  • «Берегите женщин» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Три плюс два» (6+)

7 / 10

Над этим вопросом придется немного подумать. Или вы сразу поняли, откуда это?

  • «Ищите женщину» (0+)

  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)

  • «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)

  • «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

8 / 10

Из какого фильма пара?

  • «Сказки старого волшебника» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

9 / 10

Помните в каком фильме герой спал в луке?

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Блондинка за углом» (12+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Осенний марафон» (12+)

10 / 10

Герой какого фильма грустно склонился над мандаринами?

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Карнавал» (12+)

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Тест Ирония судьбы, или С легким паром! Служебный роман Советские фильмы Кино Фильмы
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