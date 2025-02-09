Такого теста про советское кино вы еще не проходили: мы превратили известные фильмы в аниме

Кажется, классику советского кинематографа мы смотрели настолько часто, что наизусть выучили каждый кадр. Но что если преобразить эти кадры и переместить любимых героев в мир аниме? Недолго размышляя над этим вопросом, мы взяли и отправили известных персонажей во вселенную японской анимации. Думаете, в таком виде вы сможете узнать, кто есть кто?
Начнем с фантастики.
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Москва — Кассиопея» (0+)
«Через тернии к звездам» (6+)
«Сталкер» (12+)
Из какого фильма этот усатый джентльмен?
«Служебный роман» (6+)
«Мимино» (18+)
«Вокзал для двоих» (12+)
«Где находится нофелет?» (0+)
С этим кадром придется повозиться. Даем подсказку: он не из исторического фильма.
«Огонь, вода и медные трубы» (6+)
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (6+)
Картинка могла смело стать обложкой для классического романа, но это лишь кадр из фильма. Из какого?
«Формула любви» (0+)
«Война и мир» (18+)
«31 июня» (6+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
Нет, это не повторный кадр из фильма «Где находится нофелет?», но откуда он тогда?
«Москва слезам не верит» (18+)
«Ирония судьбы или, С легким паром!» (6+)
«Жестокий романс» (12+)
«Служебный роман» (6+)
Из какого фильма эти бравые морячки?
«Берегите женщин» (12+)
«Будьте моим мужем» (6+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Три плюс два» (6+)
Над этим вопросом придется немного подумать. Или вы сразу поняли, откуда это?
«Ищите женщину» (0+)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
«Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)
Из какого фильма пара?
«Сказки старого волшебника» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
Помните в каком фильме герой спал в луке?
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Блондинка за углом» (12+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Осенний марафон» (12+)
Герой какого фильма грустно склонился над мандаринами?
«Москва слезам не верит» (18+)
«Вокзал для двоих» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Карнавал» (12+)