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Развлечения тест Вечер перестает быть томным: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Вечер перестает быть томным: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

У нас, как и в столице, можно сразу всё выиграть

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У вас глухо, как в танке, или вы всё уже наизусть выучили? | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 годУ вас глухо, как в танке, или вы всё уже наизусть выучили? | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

У вас глухо, как в танке, или вы всё уже наизусть выучили?

Источник:

Со дня на день исполнится 45 лет со дня первого показа фильма «Москва слезам не верит», а исполнительнице главной роли в этой мелодраме, Ирине Муравьевой, сегодня 76. В честь этого двойного праздника мы подготовили тест, который пройдут только самые внимательные зрители. В нем всего 10 вопросов, но что-то нам подсказывает, что найти правильный ответ на каждый из них получится не у всех. А вы сколько баллов наберете?

ТЕСТПройден 39 раз
1 / 10

Сколько баллов недобрала Катерина для поступления в химико-технологический институт?

  • Двух

  • Трех

  • Четырех

  • Всего ей хватило

2 / 10

От кого Гоша узнаёт, что Катерина работает директором химкомбината?

  • От Людмилы Свиридовой

  • От Родиона Рачкова

  • От Тоси Буяновой

  • От Сергея Гурина

3 / 10

Что Николай, муж Антонины, предлагает Георгию Ивановичу в финальном эпизоде?

  • Выпить

  • Забыть былое

  • Дружить семьями

  • Дружить домами

4 / 10

«Александра, а как тебя мама называет?» — спрашивает Гоша у дочери Катерины. Что ему отвечает девушка?

  • Федей

  • Нюрой

  • Васей

  • Марусей

5 / 10

На съемки какой телепередачи Рудольф приглашает Катю?

  • «Алло, мы ищем таланты!»

  • «В гостях у сказки»

  • «Голубой огонек»

  • «Америка с Михаилом Таратутой»

6 / 10

У кого из персонажей фильма был ВАЗ-2103?

  • Ни у кого, его тогда еще не выпустили

  • Катерина

  • Гоша

  • Антон Круглов

7 / 10

Сколько человек было в подчинении Катерины после назначения директором химкомбината?

  • Тысячи четыре, не меньше

  • Без малого две тысячи

  • Тысяча или около того

  • Почти три тысячи

8 / 10

Кем работала Катерина до того, как стала слесарем-наладчиком на машиностроительном заводе?

  • Штамповщицей

  • Токарем

  • Монтажником-высотником

  • Она не работала

9 / 10

В какой из сталинских высоток жил дядя Катерины, профессор Тихомиров?

  • Высотка на Котельнической

  • Высотка на Ленинградской

  • Высотка на площади Восстания

  • Высотка на Воробьевых горах

10 / 10

Уговаривая Катерину выдать себя за профессорскую дочь и устроить прием в квартире Тихомировых, Людмила утверждает, что человека выдают два обстоятельства. Какие?

  • Неправильные ударения в словах и глупые вопросы

  • Говор и отсутствие хороших манер

  • Неуверенность в себе и внешний вид

  • Нерешительность и глупость

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Фильм Кино Советское кино Ирина Муравьева Советские фильмы Мелодрама Тест Развлечения СССР Москва
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