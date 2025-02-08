Вечер перестает быть томным: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Со дня на день исполнится 45 лет со дня первого показа фильма «Москва слезам не верит», а исполнительнице главной роли в этой мелодраме, Ирине Муравьевой, сегодня 76. В честь этого двойного праздника мы подготовили тест, который пройдут только самые внимательные зрители. В нем всего 10 вопросов, но что-то нам подсказывает, что найти правильный ответ на каждый из них получится не у всех. А вы сколько баллов наберете?
Сколько баллов недобрала Катерина для поступления в химико-технологический институт?
Двух
Трех
Четырех
Всего ей хватило
От кого Гоша узнаёт, что Катерина работает директором химкомбината?
От Людмилы Свиридовой
От Родиона Рачкова
От Тоси Буяновой
От Сергея Гурина
Что Николай, муж Антонины, предлагает Георгию Ивановичу в финальном эпизоде?
Выпить
Забыть былое
Дружить семьями
Дружить домами
«Александра, а как тебя мама называет?» — спрашивает Гоша у дочери Катерины. Что ему отвечает девушка?
Федей
Нюрой
Васей
Марусей
На съемки какой телепередачи Рудольф приглашает Катю?
«Алло, мы ищем таланты!»
«В гостях у сказки»
«Голубой огонек»
«Америка с Михаилом Таратутой»
У кого из персонажей фильма был ВАЗ-2103?
Ни у кого, его тогда еще не выпустили
Катерина
Гоша
Антон Круглов
Сколько человек было в подчинении Катерины после назначения директором химкомбината?
Тысячи четыре, не меньше
Без малого две тысячи
Тысяча или около того
Почти три тысячи
Кем работала Катерина до того, как стала слесарем-наладчиком на машиностроительном заводе?
Штамповщицей
Токарем
Монтажником-высотником
Она не работала
В какой из сталинских высоток жил дядя Катерины, профессор Тихомиров?
Высотка на Котельнической
Высотка на Ленинградской
Высотка на площади Восстания
Высотка на Воробьевых горах
Уговаривая Катерину выдать себя за профессорскую дочь и устроить прием в квартире Тихомировых, Людмила утверждает, что человека выдают два обстоятельства. Какие?
Неправильные ударения в словах и глупые вопросы
Говор и отсутствие хороших манер
Неуверенность в себе и внешний вид
Нерешительность и глупость