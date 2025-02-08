Вечер перестает быть томным: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Со дня на день исполнится 45 лет со дня первого показа фильма «Москва слезам не верит», а исполнительнице главной роли в этой мелодраме, Ирине Муравьевой, сегодня 76. В честь этого двойного праздника мы подготовили тест, который пройдут только самые внимательные зрители. В нем всего 10 вопросов, но что-то нам подсказывает, что найти правильный ответ на каждый из них получится не у всех. А вы сколько баллов наберете?