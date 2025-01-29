Львам — здоровье, Овнам — карьера: наступило время загадывания желаний

Астролог Мария Орлова назвала 29 января мощнейшим днем для прописывания целей Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











29 января в 15:35 произойдет новолуние в знаке Козерог. В этот же день наступает Китайский Новый год. И его символ — Зеленая Деревянная Змея — полноправно вступает в свои права (в 2026 году ее сменит Красная Огненная Лошадь).

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, что сейчас идеальное время для прописывания целей, составления карт желаний, проведения медитаций и практик для привлечения удачи, богатства, любви и процветания.

— Не упускайте прекрасной возможности в такой мощный день заявить миру, Вселенной и самим себе о своих целях! — посоветовала она.

По словам астролога, чтобы задуманное сбылось, лучше всего не просто подумать о своем желании, а произнести его вслух или записать на бумаге.

Также Мария Орлова рассказала, на что в этот период важнее всего обратить внимание каждому знаку зодиака.

Овен

Пропишите цели, касающиеся вашей работы, профессии, карьерного роста, отношений с начальством и коллегами.

Телец

Для вас актуальны темы путешествий и поездок в новом году. Обучение, повышение квалификации. Отношения с папой, учителем или наставником.

Близнецы

В положительном ключе напишите цели по теме своего здоровья, отношений с партнером, страховок, выплат, наследства.

Рак

Для вас открывается тема партнерства. Хотите встретить свою вторую половинку, перейти в другой статус, сыграть свадьбу в 2025 году? Смело пишите об этом.

Лев

В положительном ключе напишите про свое здоровье, особенно эмоциональное, про судебные дела, если вы в них участвуете. Про заработок и доходы в целом.

Дева

Для вас значимыми темами являются дети, отношения с ними, зачатие ребенка, если есть такие планы на ближайший год. Также тема обучения и поступления в вуз.

Весы

Важной темой сегодня является для вас ваша семья, отношения с мамой. И, конечно, тема недвижимости. Мечтаете приобрести квартиру или построить дом в этом году? Пишите об этом смело.

Скорпион

Для вас актуальный вопрос на это новолуние — это ваше развитие в обществе, пиар, общение, коммуникации, новые знакомства.

Стрелец

Своевременной темой является вопрос финансов, доходов вашей семьи. На какие финансовые цели вы готовы откладывать деньги. Отношения с родителями также можно прописать в сегодняшних целях.

Козерог

Для вас это звездный час! Вы можете прописывать цели абсолютно на любые темы, которые вас интересуют! Не скромничайте, пишите всё, что вам захочется.

Водолей

В положительном ключе напишите про свое здоровье, физическое и ментальное. Пропишите, куда бы вы хотели отправиться отдохнуть в этом году. Также актуальна тема финансов, накоплений.

Рыбы