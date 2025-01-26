Скажите, как его зовут? Попробуйте узнать знаменитость без усов и бороды

Не секрет, что борода меняет человека до неузнаваемости. Но еще сложнее узнать мужчину, который носил себе бороду годами, а потом взял да и сбрил ее к чертовой бабушке. Приходит тогда горемыка в офис, а его никто не узнает и никуда не пускает. Идет он в любимый бар, а там говорят, что впервые его видят. Думаете, мы всё это придумываем? А вы вот попробуйте опознать 10 знаменитых мужчин, которые легким движением руки нашего всемогущего дизайнера лишились растительности на лице.