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Развлечения тест Скажите, как его зовут? Попробуйте узнать знаменитость без усов и бороды

Скажите, как его зовут? Попробуйте узнать знаменитость без усов и бороды

Некоторым из них так даже больше идет

55
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Легким движением руки мужчина превращается в маленького мальчика

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Не секрет, что борода меняет человека до неузнаваемости. Но еще сложнее узнать мужчину, который носил себе бороду годами, а потом взял да и сбрил ее к чертовой бабушке. Приходит тогда горемыка в офис, а его никто не узнает и никуда не пускает. Идет он в любимый бар, а там говорят, что впервые его видят. Думаете, мы всё это придумываем? А вы вот попробуйте опознать 10 знаменитых мужчин, которые легким движением руки нашего всемогущего дизайнера лишились растительности на лице.

ТЕСТПройден 1 раз
1 / 10

Начнем с этого брутального красавца.

  • Султан Лагучев

  • Ислам Итляшев

  • Севак Ханагян

  • Богдан Титомир

2 / 10

Кто этот потерянный потомок дома Таргариенов?

  • Роб Зомби

  • Сергей Зверев

  • Тарзан

  • Никита Джигурда

3 / 10

Кто этот мужчина? Даем подсказку, волосы мы не трогали.

  • Михаил Боярский

  • Сергей Трофимов

  • Михаил Шуфутинский

  • Александр Розенбаум

4 / 10

Этот мужчина без усов, кажется, замышляет какую-то шалость.

  • Джейсон Момоа

  • Тарзан

  • Кит Харингтон

  • Крис Хемсворт

5 / 10

Здесь вы легко догадаетесь.

  • Леонид Якубович

  • Александр Михайлов

  • Никита Михалков

  • Владимир Бортко

6 / 10

С растительностью на лице этого актера узнают все любители кино. А без них даже на порог родного, наверное, не пустят. Скажите, как его зовут?

  • Хью Джекман

  • Педро Паскаль

  • Николас Кейдж

  • Орландо Блум

7 / 10

Это что за мужчина?

  • Сергей Трофимов

  • Шура

  • Андрей Малахов

  • Стас Михайлов

8 / 10

Чтобы узнать этого актера, даже детективные способности включать не придется.

  • Джон Хёрт

  • Тимоти Далтон

  • Иэн Маккеллен

  • Дэвид Суше

9 / 10

Этот мужчина подарил нам много улыбок в свое время

  • Валентин Гафт

  • Юрий Стоянов

  • Илья Олейников

  • Александр Панкратов-Чёрный

10 / 10

За сто ролей ни в одной он не был без усов, но нет ничего невозможного!

  • Андрей Тарковский

  • Александр Панкратов-Чёрный

  • Сергей Никоненко

  • Филипп Янковский

ПО ТЕМЕ
Усы Борода Стрижка Тест Никита Михалков Стас Михайлов Никита Джигурда Александр Розенбаум Развлечения
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