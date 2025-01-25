Юра, мы всё убрали! Попробуйте угадать сериал по декорациям — тест для самых внимательных

Как бы лихо ни закручивалась экранная жизнь героев сериалов, они всегда возвращаются домой. Ну должны же они где-то жить. Роскошные палаты семьи простого продавца обуви Гены Букина, просиженный до дыр диван Сергея Юрьевича Белякова, строгие, но изысканные апартаменты Максима Шаталина — кажется, за годы мы побывали в гостях у самых разных людей. Но что, если этих самых людей убрать из декораций — смогли бы вы тогда понять, чей дом у вас перед глазами? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.
Помните, в каком сериале квартира героини выглядела так?
«Ранетки» (12+)
«Крем» (16+)
«Не родись красивой» (12+)
«Дочки-матери» (12+)
В каком сериале семья жила в этой квартире?
«Воронины» (18+)
«Счастливы вместе» (16+)
«Саша+Маша» (16+)
«Моя прекрасная няня» (6+)
В каком сериале герои проводили много времени в этой гостиной?
«Родители» (12+)
«Гуманоиды в Королеве» (18+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
«Папины дочки» (12+)
При виде этой квартиры хочется сразу закричать: «Верните мой 2007-й!»
«Букины» (18+)
«Папины дочки» (12+)
«Теоретики» (16+)
«Моя прекрасная няня» (6+)
Эту квартиру узнают только преданные поклонники российских ситкомов.
«Два отца и два сына» (18+)
«Как я встретил вашу маму» (18+)
«Галыгин.ru» (18+)
«Молодожены» (16+)
Сколько же раз на этой кухне было сказано «пипец», но вспомните ли вы, в каком сериале это было?
«Кадетство» (0+)
«Универ» (16+)
«Интерны» (16+)
«Ранетки» (12+)
В каком сериале этот диван был центром притяжения всей семьи?
«Последний из Магикян» (18+)
«Светофор» (18+)
«Дневник доктора Зайцевой» (16+)
«Ивановы-Ивановы» (18+)
В каком сериале семья жила в большой двухэтажной квартире?
«Букины» (18+)
«Счастливы вместе» (16+)
«Сваты» (18+)
«Солдаты» (16+)
В каком сериале главный герой жил в такой обстановке?
«Любовь на районе» (16+)
«СашаТаня» (16+)
«Ольга» (16+)
«Реальные пацаны» (16+)
Этот кабинет не спутать ни с каким другим.
«Моя прекрасная няня» (6+)
«Маргоша» (16+)
«Фитнес» (18+)
«Игрушки» (18+)