Юра, мы всё убрали! Попробуйте угадать сериал по декорациям — тест для самых внимательных

Как бы лихо ни закручивалась экранная жизнь героев сериалов, они всегда возвращаются домой. Ну должны же они где-то жить. Роскошные палаты семьи простого продавца обуви Гены Букина, просиженный до дыр диван Сергея Юрьевича Белякова, строгие, но изысканные апартаменты Максима Шаталина — кажется, за годы мы побывали в гостях у самых разных людей. Но что, если этих самых людей убрать из декораций — смогли бы вы тогда понять, чей дом у вас перед глазами? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.