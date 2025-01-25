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Развлечения тест Юра, мы всё убрали! Попробуйте угадать сериал по декорациям — тест для самых внимательных

Юра, мы всё убрали! Попробуйте угадать сериал по декорациям — тест для самых внимательных

Эти интерьеры вы точно видели. Только вот где?

350
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Помните, кто стоял в этих декорациях?

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Как бы лихо ни закручивалась экранная жизнь героев сериалов, они всегда возвращаются домой. Ну должны же они где-то жить. Роскошные палаты семьи простого продавца обуви Гены Букина, просиженный до дыр диван Сергея Юрьевича Белякова, строгие, но изысканные апартаменты Максима Шаталина — кажется, за годы мы побывали в гостях у самых разных людей. Но что, если этих самых людей убрать из декораций — смогли бы вы тогда понять, чей дом у вас перед глазами? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.

ТЕСТПройден 59 раз
1 / 10

Помните, в каком сериале квартира героини выглядела так?

  • «Ранетки» (12+)

  • «Крем» (16+)

  • «Не родись красивой» (12+)

  • «Дочки-матери» (12+)

2 / 10

В каком сериале семья жила в этой квартире?

  • «Воронины» (18+)

  • «Счастливы вместе» (16+)

  • «Саша+Маша» (16+)

  • «Моя прекрасная няня» (6+)

3 / 10

В каком сериале герои проводили много времени в этой гостиной?

  • «Родители» (12+)

  • «Гуманоиды в Королеве» (18+)

  • «Кто в доме хозяин?» (12+)

  • «Папины дочки» (12+)

4 / 10

При виде этой квартиры хочется сразу закричать: «Верните мой 2007-й!»

  • «Букины» (18+)

  • «Папины дочки» (12+)

  • «Теоретики» (16+)

  • «Моя прекрасная няня» (6+)

5 / 10

Эту квартиру узнают только преданные поклонники российских ситкомов.

  • «Два отца и два сына» (18+)

  • «Как я встретил вашу маму» (18+)

  • «Галыгин.ru» (18+)

  • «Молодожены» (16+)

6 / 10

Сколько же раз на этой кухне было сказано «пипец», но вспомните ли вы, в каком сериале это было?

  • «Кадетство» (0+)

  • «Универ» (16+)

  • «Интерны» (16+)

  • «Ранетки» (12+)

7 / 10

В каком сериале этот диван был центром притяжения всей семьи?

  • «Последний из Магикян» (18+)

  • «Светофор» (18+)

  • «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

  • «Ивановы-Ивановы» (18+)

8 / 10

В каком сериале семья жила в большой двухэтажной квартире?

  • «Букины» (18+)

  • «Счастливы вместе» (16+)

  • «Сваты» (18+)

  • «Солдаты» (16+)

9 / 10

В каком сериале главный герой жил в такой обстановке?

  • «Любовь на районе» (16+)

  • «СашаТаня» (16+)

  • «Ольга» (16+)

  • «Реальные пацаны» (16+)

10 / 10

Этот кабинет не спутать ни с каким другим.

  • «Моя прекрасная няня» (6+)

  • «Маргоша» (16+)

  • «Фитнес» (18+)

  • «Игрушки» (18+)

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Сериалы Моя прекрасная няня Папины дочки Счастливы вместе Ностальгия Универ Воронины Развлечения Тест Реальные пацаны
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