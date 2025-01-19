«Красиво, но не запоминается»: почему фильму «Муфаса» не стать королем проката — мнение

В новой части львы стали человечнее в мимике Источник: «Муфаса: Король Лев»











На экраны кинотеатров вышла долгожданная и дорогостоящая премьера «Муфаса: Король Лев» (6+). Это приквел к «Королю льву» 2019 года (6+), который рассказывает историю отца Симбы, героически погибшего в первой части. Кинокартину стоимостью 200 миллионов долларов уже увидела корреспондент NGS42.RU Елена Гуськова и готова поделиться с читателями, чего ждать от просмотра.

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Вот это поворот

Повествование происходит сразу в двух временных пластах: в будущем (относительно событий оригинального «Короля льва») и далеком прошлом. Сюжет завязан на том, что Симба и Нала готовятся к очередному пополнению и духовный наставник королевской семьи мандрил Рафики приходит к старшей дочери короля Киаре, чтобы поддержать ее.

Пока принцесса ждет возвращения родителей, Рафики рассказывает историю ее великого дедушки Муфасы. Тут же присутствует и легендарный дуэт Тимона и Пумбы, которые вносят традиционную комедийную составляющую.

Кажется, что двухвременная композиция как раз использована для того, чтобы разбавлять драматический накал, который может оказаться слишком большим для юной аудитории.

И действительно, трагические события сыплются на молодого Муфасу как из рога изобилия, иногда это выглядит чересчур нарочито. Кроме того, некоторые сцены слишком явно цитируют первую часть.

Такое узнаваемое положение лап мы увидим за фильм не один раз Источник: «Муфаса: Король Лев»











Тем не менее некоторые сюжетные ходы вас точно удивят. Например, мы узнаем неожиданные подробности из молодости самого Рафики и то, почему он не живет с другими обезьянами. Как птица-носорог Зазу пришел на службу королевской династии. При каких обстоятельствах Шрам получил увечье и прозвище и как образовалась Скала Предков. Кроме того, с самого начала фильма нам открывается неожиданная правда: Муфаса и Шрам не кровные братья, а названые. Они вместе выросли и стали лучшими друзьями. В фильме нам объясняют, какое испытание не смогла выдержать их привязанность друг к другу, и это также очень драматический поворот.

Возникли во время просмотра и вопросы к сценаристам. Например, мы узнаем, что Шрама на самом деле зовут Така. С суахили это слово переводится как «отброс, изгой». В целом, зная дальнейшую судьбу персонажа, мы понимаем, что имя «говорящее», но вы можете представить, что мать при рождении называет так потомка царского рода?

Источник: «Муфаса: Король Лев»











Кроме того, есть вопросы и к моральному облику основных действующих лиц. Муфаса вырос хоть и в царской семье, но она была для него приемной, в отличие от Таку-Шрама. Когда прайду грозит смертельная опасность, глава львов решает подальше отослать своего сына. Муфаса же также отправляется в это путешествие, чтобы оберегать Таку. Причем оба не особо переживают за своих близких.

В целом история неплохая и детям вполне может понравиться. Но для взрослых, которые выросли на «Короле льве» и вместе с маленьким Симбой пытались убедить Муфасу проснуться в глубоком ущелье, скорее покажется предсказуемой, вторичной и не особо цепляющей.

Дорого, красиво, иногда пугающе

Визуал картины — ее сильное место. Компьютерная графика здесь на высоте, создатели не пожалели ни сил, ни времени, ни бюджета. Каждая шерстинка на гриве молодого короля колышется под дуновением ветра, каждая мышца напрягается и перекатывается под шкурой перед прыжком. Объективно за проработку деталей браво!

Хороши и пейзажи: за фильм сменяется несколько локаций: это и заснеженные горы, и джунгли, и цветущая саванна, и засушливая пустыня.

Фильм сохраняет красочность мультика и в то же время выглядит реалистично, как документальная программа о животных. От панорамного облета камеры захватывает дух, особенно выигрышно такие кадры выглядят на большом экране.

Источник: «Муфаса: Король Лев»











Травы и ветки отбрасывают реалистичные тени, лучи солнца прорезают пасмурное небо, как софиты, а вода переливается и пускает зайчики. В то же время картинка совсем не выглядит аляповатой.

Поработали создатели и над претензиями к первой части: у героев явно улучшилась мимика. Но человеческие эмоции на реалистичных звериных мордах создают довольно жуткий эффект.

Источник: «Муфаса: Король Лев»











Песни уже не те

«Король Лев» прежде всего мюзикл, и мультфильм 1994 года (0+) покорил в свое время зрителей именно песнями, веселыми, величественными, нежными, подчеркивающими эмоциональный накал. А уж кто из нас мог удержаться и не подпевать «Хакуна матата» или «Сегодня лев уснул».

Однако новые песни в этом фильме и вполовину не такие запоминающиеся. Да, они мелодичные, их поют красивые голоса, но в душу не западают. Контраст особенно заметен, когда в кино начинают звучать старые композиции.

Итоги

В целом простенькая история не впечатляет, но и не перечеркивает великое диснеевское наследие 90-х. Если вы любитель поностальгировать по мультфильмам детства и хотите чего-то красивого, то сходить в кинотеатр я бы рекомендовала. Дома же смотреть кино не имеет особого смысла, потому что без потрясающего визуала и шикарных панорам, для которых обязателен широкий экран, от него останется не так много.