Киркоров собирается выгнать детей из своего дома, а в деле о смерти мужа Седоковой появился новый поворот: звездные итоги недели

Киркоров лишает детей гаджетов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В деле о смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы появились новые данные. В Латвии не исключают, что ему могли помочь уйти из жизни. «Бывшая жена» из гарема Ивана Сухова рассказала об истязаниях детей, а Филипп Киркоров поделился своими методами воспитания.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Сбежавшая из гарема Сухова рассказала о многоженце

Многоженец Иван Сухов напомнил о себе, когда дал интервью Саше Сулим перед Новым годом. Он живет с тремя женщинами, хотя в официальном браке состоит лишь с одной.

Всего у него было 12 женщин, и каждая из них родила ему нескольких детей. Правда, большая часть из жен сбежали. Одна из них, Юлия Дубилина из Нижнего Новгорода, рассказала об устоях семьи и что происходит за закрытыми дверями.

Девушка была беременна третьим ребенком от своего молодого человека, когда встретила Сухова. С отцом детей были сложные отношения, и он не был указан в графе «отец». Многоженец усыновил их всех. Однако сказки в отношениях с новым избранником у Юлии не получилось. По ее словам, Иван наказывает детей за любую провинность. Если в 3,5 года ребенок не смог освоить чтение, его обливали ледяной водой из душа или били ремнем.

Девушка прожила в гареме несколько лет. У нее не было возможности связаться с внешним миром.

— Говорил, что жены не работают, он их всех содержит. А сам сидел на шее у женщин, получая детские деньги. Да, живет за счет государства. Этот тиран заводит детей, чтобы существовать на пособия. Ребята не получают вкусняшек, а жены только готовят и убирают, прислуживают ему, — сказала Юлия в эфире Первого канала.

В итоге Юлии удалось сбежать с двумя детьми. Она взяла талоны на посещение стоматолога, а сама села в такси и уехала к маме. Ей пришлось обратиться в полицию, поскольку у Сухова остался ее третий ребенок Кирилл. За него пришлось побороться, но теперь сын с мамой.

На данный момент многоженец имеет 29 детей, на подходе 30-й ребенок. А всего он планирует стать отцом 50 наследников.

Киркоров обещал выгнать детей

Король российской эстрады Филипп Киркоров тоже придерживается жестких методов воспитания. Он рассказал, как наказывает сына Мартина и дочь Аллу-Викторию и чего ждет от них в будущем.

— Я из дома, в котором сейчас живу, никуда не перееду, тут и помру. Дети сами себе заработают на дом, ничего им покупать не буду. Они должны сами себя обеспечивать, я что, слюнявчик, что ли? Я им дал жизнь, дальше обязан дать обучение, знания, как бы они хотели или не хотели. Вот 18 исполнится — сами пусть идут по жизни, сами зарабатывают на хлеб. Я всегда буду рядом, но пропихивать, проталкивать не буду, — сказал исполнитель в интервью Лауре Джугелии.

Филипп признается, что вполне может наказать детишек. Но всё равно дает заниматься любимыми делами.

— Гаджеты забираю, да. Как сейчас шутят: мы всё время на улице были, а теперь для нынешнего поколения выйти на улицу — катастрофа. Мы летом отдыхали на море, вокруг солнце, воздух, вода, а ребята 10 дней с PlayStation провели. На зимних каникулах мы договорились поменьше пользоваться телефонами, — поделился артист.

Бузова снова одинока

Певица и телеведущая Ольга Бузова пока только мечтает о счастливой семье. Пока ей не удалось найти мужчину, который подарил бы ей счастье, несмотря на множественные романы, которые ей приписывали.

Недавно Ольгу заподозрили в отношениях с судебным приставом из Сочи Романом Литаровым. Но, судя по поведению певицы, у них ничего не вышло.

— Должны быть безусловное доверие и любовь. Я хочу вступить только в такие отношения. То, что я нравлюсь мужчинам, хожу на свидания, — все знают. Если за мной ухаживают, могу ответить взаимностью и прийти на встречу. Но за этот год ни одно свидание не привело меня к серьезным отношениям и к поцелуям. Я очень забочусь о своей женской репутации, — рассказала Бузова в интервью на RU.TV.

До судебного пристава поклонники решили, что дружба Ольги с Олегом Майами перешла в нечто большее. Однако это оказалось лишь удачное сотрудничество и совместный трек.

Жена Басты показала подростковые фото

Кому-то длительные отношения точно не повредили. Жена рэпера Басты Елена Вакуленко показала свои подростковые фото. На снимках ей всего 16 лет.

Фото сделано в 1996 году Источник: Elena_PinskayaVakulenko / Telegram











Сложно не заметить, что девушка практически не изменилась. При этом ее невозможно обвинить в чрезмерном злоупотреблении косметическими процедурами. Мы будем верить, что молодость Елене помогает сохранять любовь и семья, ну и гены.

Брюс Уиллис вышел впервые на публику после постановки диагноза «деменция»

Актер Брюс Уиллис впервые после того, как ему диагностировали деменцию, появился на публике. Исключение он сделал ради того, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе.

Видео опубликовала его супруга Эмма Хеминг Уиллис. На нем актер общается с полицейскими и пожимает им руки.

— Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день ничем не отличался, — сказала Эмма.

Брюс Уиллис лично поблагодарил полицию Источник: Emma Heming Willis / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Почти три года назад семья Брюса Уиллиса объявила о страшном диагнозе актера. С тех пор он перестал показываться на публике. О его состоянии фанаты могли узнать только по фото в соцсетях близких звезды.

Жена Петросяна обрушилась с критикой на девушек с «палеными» сумками

Жена Евгения Петросяна, стилист Татьяна Брухунова, раскритиковала москвичек с поддельными сумками. Она призвала носить обычные вещи, если не можешь позволить себе бренды.

Всё случилось в одном из ресторанов в Москве. Сразу три девушки не угодили своим внешним видом Татьяне.

— Откровенная паль. Зачем они это носят? У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно, — заявила Брухунова в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Бородина оказалась в больнице

Телеведущая Ксения Бородина угодила в больницу. У телеведущей обострился гастрит, пришлось делать гастроскопию.

— Как же я боюсь больниц и всё, что связано с наркозом. Но так часто стали проблемы с желудком, поэтому нужно было пройти процедуру гастроскопии с седацией. И самое страшное в этом всём — слово «медикаментозный сон». Я эту процедуру три раза прошла без наркоза, и это был ужас — вся жизнь перед глазами проходит. А тут легкий сон. В течение часа приходишь в себя, по результату у меня все окей, — рассказала Бородина.

Бородину вводили в медикаментозный сон Источник: borodylia / Instsgram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По ее словам, с ее образом жизни, когда нет времени нормально поесть, гастрит можно назвать нормой. Однако на самой процедуре переживания не закончились. Ей взяли биопсию, и теперь Бородина ждет результатов.

Телеведущая никак не могла решиться на гастроскопию. Она трижды выписывалась из больницы.

— Врачи не поверили своим глазам, что я дошла, — поделилась звезда.

В смерти бывшего мужа Седоковой заподозрили криминал

Судебно-медицинская экспертиза в Латвии не исключает криминальной версии смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Предварительные выводы экспертов не совпадают с заключением, сделанным в России.

— Экспертиза уже дала информацию — конфиденциально, — что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено, — сказал друг баскетболиста Марк Пугачев в прямом эфире в Instagram*.

Латвийские криминалисты заявили, что следы на шее Яниса выглядят слишком подозрительно и неестественно. Есть версия, что Тимме «помогли» уйти из жизни. Родные спортсмена требуют проведения новой экспертизы, а также анализа переписки, звонков и различных бумаг, принадлежавших Тимме.

Супруги расстались за месяц до смерти баскетболиста. Однако Тимма пытался вернуть Седокову. В роковой день он пытался поздравить ее с днем рождения, но не смог с ней встретиться. Тело баскетболиста нашли в одной из пятиэтажек в Москве. Рядом с ним был телефон, на заставке которого была просьба связаться с Анной.

У певицы случился нервный срыв после того, как она узнала о смерти бывшего мужа. Она обещала помочь с организацией похорон.