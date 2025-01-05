Повезет в любви или с деньгами? Астролог назвала самые успешные сферы в 2025-м для всех знаков зодиака

Три ключевые планеты — Уран, Нептун и Плутон — принесут обновления и перемены Источник: Виталий Калистратов











В 2025 году три ключевые планеты — Уран, Нептун и Плутон, влияющие на сознание, психику и волю, — принесут обновления и перемены во всех сферах человеческой жизни. В этом уверена астролог Анна Боровских. По ее мнению, ключевые события будут происходить в первой половине года. Парад планет в январе создаст множество возможностей и потенциальных вызовов.

Лето может принести как расслабление, так и непредсказуемые ситуации. Будьте внимательны к информации и не позволяйте себя обмануть. В это время лучше всего сосредоточиться на уже начатых делах и избегать новых серьезных вложений. Всё важное можно планировать на более спокойные месяцы: май, вторую половину августа, октябрь и декабрь. А сентябрь станет порой собирать урожай и подводить итоги. В это время проанализируйте, что смогли достичь, и поймете, куда стоит двигаться дальше, а планеты дадут вам помощь и поддержку во всех начинаниях. Анна Боровских астролог

А что же ждет каждый знак зодиака в разных сферах жизни? Ищите свой знак зодиака и читайте прогноз от Анны Боровских.

Овен. Год будет полон возможностей и динамичных изменений

Карьера. Приготовьтесь к новым проектам и повышениям, особенно в первой половине года и в августе. Ваша энергия будет ключевым фактором успеха.

Финансы. Финансовая ситуация улучшится, но остерегайтесь импульсивных трат.

Отношения. Романтические отношения могут стать более серьезными, но важно сохранять открытость.

Здоровье. Не забывайте о регулярных физических нагрузках и отдыхе для поддержания энергии.

Удачные даты в 2025 году: 12, 27 января, 1 и 19 февраля, 15, 17 и 30 марта, 6 апреля, 14 и 22 мая, 2, 15 и 28 июня, 5 июля, 22 августа, 4 и 18 сентября, 26 октября, 3 ноября, 1, 18 и 30 декабря.

Телец. Год несет стабильность и уверенность

Карьера. Укрепление позиций на работе, возможно продвижение. Работайте над отношениями с коллегами. В апреле и мае вас могут ожидать успехи.

Финансы. Устойчивый доход, но сократите ненужные расходы.

Отношения. Уделите внимание своей второй половинке, особенно в августе и сентябре. Возможны романтические путешествия.

Здоровье. Обратите внимание на питание и занятия спортом.

Удачные даты в 2025 году: 5 января, 28 февраля, 22 и 30 марта, 7 апреля, 9 и 12 мая, 29 июня, 3 июля, 15 августа, 1, 4, 16 и 25 сентября, 10, 20, 22 и 30 октября, 8, 18 и 28 ноября, 11 декабря.

Близнецы. Год будет насыщен новыми идеями и проектами

Карьера. Возможны изменения, готовьтесь к новым задачам. Учитесь новым навыкам. Удача в первом полугодии вам обеспечена.

Финансы. В этом году будут подъемы и падения; важно планировать бюджет.

Отношения. Общение будет важным. Не бойтесь обсуждать свои желания и потребности, при этом бережно относитесь к любимым.

Здоровье. Не перегружайте себя, давайте телу время для восстановления.

Удачные даты в 2025 году: 11, 16 и 28 января, 4, 9 и 22 февраля, 1 марта, 8 и 16 мая, 12 и 30 июня, 8 и 27 июля, 2 и 19 августа, 5, 14, 19 и 22 сентября, 9, 13 и 24 октября, 1 и 7 ноября, 10 декабря.

Рак. Год важен для личного роста и эмоционального развития

Карьера. Возможна дополнительная ответственность, но проявите уверенность. При желании вы удачно смените сферу своей деятельности.

Финансы. Будьте осторожны с инвестициями, возможны неожиданности. Остерегайтесь авантюрных предложений, особенно в сентябре.

Отношения. Укрепите связи с близкими. Семейные отношения будут очень важны, возможно пополнение.

Здоровье. Заботьтесь о психическом здоровье; регулярные перерывы помогут.

Удачные даты в 2025 году: 7 и 12 января, 20 февраля, 14 и 22 марта, 10 и 30 апреля, 10, 12 и 27 мая, 15 июня, 7 июля, 2, 23 и 29 августа, 7 сентября, 20 и 28 октября, 16 ноября, 6, 8 и 20 декабря.

Лев. Год будет полон вдохновения и креативности

Карьера. Используйте свою харизму для продвижения собственных проектов. Ждите поддержки коллег. Кто не станет лениться, год принесет серьезные успехи в карьерном плане.

Финансы. Возможны дополнительные доходы, но избегайте крупных рисков. Четко планируйте свой бюджет, особенно осенью, и запаситесь терпением и благоразумием.

Отношения. Романтика цветет; используйте это время для укрепления связи.

Здоровье. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние и занимайтесь спортом.

Удачные даты в 2025 году: 17 января, 22 марта, 6, 13 и 19 апреля, 5 и 14 мая, 7, 12 и 19 июня, 2 и 27 июля, 1 и 30 августа, 4 и 13 сентября, 11 октября, 29 декабря.

Дева. Год будет ориентирован на порядок и организацию

Карьера. Сосредоточьтесь на планировании и организации работы. Ожидайте успехов в долгосрочных проектах. Вы также сможете удачно сменить профессию, если давно планировали.

Финансы. Будьте внимательны к своему бюджету. Возможны неожиданные расходы. Сентябрь и октябрь удачны для финансовых вложений.

Отношения. Уделите внимание детальным аспектам в отношениях. Открытость поможет устранить недопонимания.

Здоровье. Разработайте режим, включающий физическую активность и правильное питание. Весной Девам лучше взять отпуск.

Удачные даты в 2025 году: 8 января, 12 февраля, 27 марта, 6 и 21 мая, 1, 7, 13 и 20 июня, 3, 5 и 19 июля, 9, 14, 15 и 31 августа, 11 и 24 сентября, 8 октября, 4 и 26 ноября, 12 и 25 декабря.

Весы. Год несет гармонию и баланс во всех сферах

Карьера. Успех возможен через сотрудничество. Будьте готовы к компромиссам.

Финансы. До лета будьте аккуратнее с финансами, в июне и июле появится возможность улучшить финансовую ситуацию, но избегайте безрассудных вложений.

Отношения. Расширьте круг общения. Новые знакомства могут стать важными. Избегайте конфликтов, если захотите разорвать отношения, сто раз подумайте.

Здоровье. Учитесь расслабляться и находить баланс между работой и личной жизнью.

Удачные даты в 2025 году: 13 января, 18 февраля, 1, 20 и 29 марта, 7 апреля, 16 мая, 2 и 20 июня, 21 и 26 июля, 3, 12 и 18 августа, 22 сентября, 10 и 16 октября, 29 ноября, 5, 17 декабря.

Скорпион. Год будет полон трансформаций и изменений

Карьера. Используйте свои интуитивные способности для принятия важных решений. Ожидайте новых вызовов. Вместе с единомышленниками получится достичь профессиональных целей.

Финансы. Будьте осторожны с долгами. Задумайтесь о создании резерва.

Отношения. Эмоции будут яркими. Поговорите о своих чувствах открыто. В апреле может быть непростой период, лучше сосредоточьтесь на своих любимых занятиях.

Здоровье. Найдите время для отдыха и восстановления энергии. Осенью уделите особое внимание самочувствию и ментальному здоровью.

Удачные даты в 2025 году: 28 января, 27 февраля, 29 марта, 10, 26 апреля, 26 мая, 24 июня, 23 июля, 22 августа, 20 сентября, 7, 20 октября, 19 ноября, 19 декабря.

Стрелец. Год будет насыщен приключениями и новыми знаниями

Карьера. Открытие новых горизонтов и возможностей. Возможно, вы найдете свою настоящую страсть в работе. Дипломатичность, смелость и уверенность в себе вам в помощь.

Финансы. Финансовая сторона будет стабильной, но избегайте чрезмерных трат. Год благоприятен для смены места жительства или покупки нового жилья.

Отношения. Открытость и готовность к новым знакомствам помогут вам наладить интересные связи. Возможно, у вас появится человек, с которым вы захотите жить долго и счастливо.

Здоровье. Активный образ жизни поможет поддерживать здоровье на высоком уровне.

Удачные даты в 2025 году: 13 и 27 января, 20 марта, 4 и 15 апреля, 8 и 21 июня, 1 июля, 18 и 23 августа, 5 и 13 сентября, 23 октября, 12 и 17 ноября, 1 и 29 декабря.

Козерог. Год предполагает серьезные изменения и возможности для роста

Карьера. Устойчивое продвижение благодаря упорному труду; возможны новые проекты. В феврале ваше окружение может помочь в решении важных вопросов.

Финансы. Устойчивый доход, но будьте осторожны с инвестициями, не берите в долг без острой необходимости.

Отношения. Уделите время укреплению отношений с близкими. Партнер может нуждаться в вашей поддержке.

Здоровье. Регулярные физические нагрузки помогут поддержать здоровье.

Удачные даты в 2025 году: 18 и 31 января, 6 февраля, 29 марта, 1, 12 и 24 апреля, 9, 17 и 30 мая, 12, 20 и 25 июня, 3, 5, 13, 19 и 22 июля, 29 августа, 15 и 26 сентября, 14 октября, 17 и 29 ноября.

Водолей. Год будет полон необычных встреч и алгоритмов

Карьера. Создавайте, экспериментируйте, будьте нестандартны. Это время для самовыражения. Если вы давно задумывались о смене деятельности, сейчас самое время.

Финансы. Улучшение финансовой ситуации, но необходимо соблюдать осторожность в расходах. До июля рассчитайтесь с долгами, так как во второй половине года лишних денег у вас не ожидается.

Отношения. Развивайте новые связи и не бойтесь включать креатив в отношения, а с токсичным окружением лучше расстаться.

Здоровье. Следите за психическим состоянием, занимайтесь тем, что приносит радость.

Удачные даты в 2025 году: 21 и 30 января, 8, 10, 17 и 21 февраля, 1 и 11 марта, 18 и 19 апреля, 5, 20 и 29 мая, 2 и 25 июня, 15 июля, 7 и 19 августа, 18 сентября, 4 и 11 октября, 20 декабря.

Рыбы. Год эмоционально нагруженный, но полон творчества

Карьера. Следуйте за своими интуитивными ощущениями и мечтами. Могут появиться новые интересные возможности.

Финансы. Ожидайте улучшения, но избегайте рискованных вложений, в долг лучше не давать, даже самым близким людям. Можно монетизировать свое хобби, лучшее время — март, апрель и октябрь.

Отношения. Эмоции будут на высоте; используйте это время для укрепления связей, особенно весной.

Здоровье. Обратите внимание на расслабление и восстановление. Медитация и творчество помогут укрепить здоровье.

Удачные даты в 2025 году: 2 и 19 января, 12 февраля, 5, 14 и 18 марта, 27 апреля, 17 и 29 мая, 7, 16 и 23 июня, 1, 15, 22 и 26 июля, 3, 18, 21 и 29 августа, 9 и 20 сентября, 11 и 23 октября, 7 ноября, 14, 24 декабря.