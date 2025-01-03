Тест по фильму «Служебный роман»: согласно статистике, его пройдут только 3 из 10

Так выпьем же за то, чтобы между вами и правильными ответами не возникало неловких пауз

Любой знает, что люди появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью и окладом. И обязательно — с багажом знаний советских фильмов. По крайней мере, «Служебного романа». Но даже если вы чего и пропустили, то в последние дни легко могли наверстать упущенное. Ну когда вы еще пересмотрите знаменитые фильмы недавнего прошлого, если не в новогодние каникулы? Насколько внимательными вы были, покажет наш тест по фильму «Служебный роман».