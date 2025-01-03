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Развлечения тест Тест по фильму «Служебный роман»: согласно статистике, его пройдут только 3 из 10

Тест по фильму «Служебный роман»: согласно статистике, его пройдут только 3 из 10

Сухие, мокрые, сердечные и бессердечные — попробуйте свои силы

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Так выпьем же за то, чтобы между вами и правильными ответами не возникало неловких пауз

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Любой знает, что люди появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью и окладом. И обязательно — с багажом знаний советских фильмов. По крайней мере, «Служебного романа». Но даже если вы чего и пропустили, то в последние дни легко могли наверстать упущенное. Ну когда вы еще пересмотрите знаменитые фильмы недавнего прошлого, если не в новогодние каникулы? Насколько внимательными вы были, покажет наш тест по фильму «Служебный роман».

ТЕСТПройден 108 раз
1 / 10

Какой недостаток, по мнению Новосельцева, был у Шуры?

  • Отвратительный голос

  • Она не занимается своими прямыми обязанностями

  • Она слишком активная

  • Она постоянно требует со всех деньги

2 / 10

Каждое утро по дороге на службу Новосельцев избавляется от своих шалопаев. Одного, отводя в школу, отчитывает за разные проступки. Какого греха не совершал ребенок?

  • Ел пластилин

  • Съел обед другого ребенка

  • Запер одноклассницу в шкафу

  • Мазал стул воспитательницы клеем

3 / 10

Юрий Григорьевич, даря Людмиле Прокофьевне ручку со стержнями восьми цветов, объяснил предназначение каждого из них. Для чего, по версии Самохвалова, нужен был зеленый?

  • Сафонов, оплатить

  • Товарищу такому-то, рассмотреть

  • Отказать

  • Это цвет надежды

4 / 10
Кстати, какая у Людмилы Прокофьевны фамилия?
  • Рыжова
  • Ерофеева
  • Калугина
  • Тютюкина
5 / 10

В чём Новосельцев признался Самохвалову, сидя у него в машине и провожая взглядом начальницу?

  • Что она у него в печенках сидит

  • Что он ее боится

  • Что он в нее влюблен

  • Что его пугает составление отчетов

6 / 10

Что не так, по мнению Верочки, с бровями Людмилы Прокофьевны?

  • Они слишком густые

  • Они слишком узкие — как ниточки

  • Они слишком редкие

  • Они в целом неухоженные

7 / 10
Из-за чего, по мнению Новосельцева, Петр Иванович Бубликов такой упитанный?
  • Он получает больше всех в отделе

  • Его жена потрясающе готовит — а какие она делает пышки!

  • Он подворовывает в столовой
  • Он работает начальником отдела общественного питания
8 / 10

Что, по мнению Новосельцева, было бы доказательством того, что Людмила Прокофьевна его «того-этого»?

  • Если бы она его поцеловала

  • Если бы она повысила ему оклад

  • Если бы она предложила ему должность заместителя

  • Если бы она запустила в него графином

9 / 10

За что Новосельцев отвесил оплеуху Самохвалову?

  • За то, что тот напыщенный индюк

  • За то, что тот обнародовал письма Оленьки

  • За то, что тот оклеветал его перед Людмилой Прокофьевной

  • За то, что он его подставил перед коллективом

10 / 10

Какую причину указал Новосельцев в заявлении на увольнение?

  • Потому что не может жить в этом крысятнике

  • Потому что начальница — самодур

  • Потому что не видит возможностей карьерного роста

  • Потому что влюблен в директора учреждения Калугину Л. П.

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