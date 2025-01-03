Тест по фильму «Служебный роман»: согласно статистике, его пройдут только 3 из 10

Любой знает, что люди появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью и окладом. И обязательно — с багажом знаний советских фильмов. По крайней мере, «Служебного романа». Но даже если вы чего и пропустили, то в последние дни легко могли наверстать упущенное. Ну когда вы еще пересмотрите знаменитые фильмы недавнего прошлого, если не в новогодние каникулы? Насколько внимательными вы были, покажет наш тест по фильму «Служебный роман».
Какой недостаток, по мнению Новосельцева, был у Шуры?
Отвратительный голос
Она не занимается своими прямыми обязанностями
Она слишком активная
Она постоянно требует со всех деньги
Каждое утро по дороге на службу Новосельцев избавляется от своих шалопаев. Одного, отводя в школу, отчитывает за разные проступки. Какого греха не совершал ребенок?
Ел пластилин
Съел обед другого ребенка
Запер одноклассницу в шкафу
Мазал стул воспитательницы клеем
Юрий Григорьевич, даря Людмиле Прокофьевне ручку со стержнями восьми цветов, объяснил предназначение каждого из них. Для чего, по версии Самохвалова, нужен был зеленый?
Сафонов, оплатить
Товарищу такому-то, рассмотреть
Отказать
Это цвет надежды
- Рыжова
- Ерофеева
- Калугина
- Тютюкина
В чём Новосельцев признался Самохвалову, сидя у него в машине и провожая взглядом начальницу?
Что она у него в печенках сидит
Что он ее боится
Что он в нее влюблен
Что его пугает составление отчетов
Что не так, по мнению Верочки, с бровями Людмилы Прокофьевны?
Они слишком густые
Они слишком узкие — как ниточки
Они слишком редкие
Они в целом неухоженные
- Он получает больше всех в отделе
Его жена потрясающе готовит — а какие она делает пышки!
- Он подворовывает в столовой
- Он работает начальником отдела общественного питания
Что, по мнению Новосельцева, было бы доказательством того, что Людмила Прокофьевна его «того-этого»?
Если бы она его поцеловала
Если бы она повысила ему оклад
Если бы она предложила ему должность заместителя
Если бы она запустила в него графином
За что Новосельцев отвесил оплеуху Самохвалову?
За то, что тот напыщенный индюк
За то, что тот обнародовал письма Оленьки
За то, что тот оклеветал его перед Людмилой Прокофьевной
За то, что он его подставил перед коллективом
Какую причину указал Новосельцев в заявлении на увольнение?
Потому что не может жить в этом крысятнике
Потому что начальница — самодур
Потому что не видит возможностей карьерного роста
Потому что влюблен в директора учреждения Калугину Л. П.