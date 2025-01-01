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Развлечения Что стало с актерами из фильма «Один дома» и как они выглядят сейчас: видео

Что стало с актерами из фильма «Один дома» и как они выглядят сейчас: видео

Фильм не теряет своей популярности, а ведь с премьеры прошло аж 34 года

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«Один дома» (0+) — американская комедия, ставшая классикой. В этом году картине исполняется уже 34 года, но зрители не перестают пересматривать ее в новогодние праздники. Казалось бы, после такого успеха все актеры, снявшиеся в фильме, были обречены на успех в профессии.

Маколей Калкин

Роль Кевина Маккалистера сделала юного актера самым популярным мальчиком в мире. Режиссеры, снимавшие семейные фильмы, мечтали заполучить его, но все проекты после «Один дома 2» (0+) даже близко не были такими успешными. Актер несколько раз брал творческую паузу, в 2004 году его арестовали за хранение наркотиков, после чего Калкин ушел в озвучку и съемки рекламы. Вновь о нем заговорили только в 2020-м, когда он согласился сняться в эпизоде «Американской истории ужасов» (18+).

В последние годы Маколей Калкин завязал с вредными привычками, женился, у него родились двое сыновей, на Аллее Славы появилась его звезда, но роль Кевина до сих пор остается его самой успешной работой.

Джо Пеши

Исполнитель роли грабителя Гарри Лайма и до съемок «Один дома» был вполне успешной голливудской звездой. В 1991 году он получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в картине «Славные парни» (16+), а в 2023 году в 80 лет снялся в сериале «Ничегошеньки» (18+).

Дэниел Стерн

Дэниел Стерн, сыгравший напарника Гарри — грабителя Марвина Мерчантса, уже был известен комедийными ролями в кино и театре. Сейчас в его фильмографии больше полусотни картин. Последняя на данный момент — роль администратора НАСА Элая Хобсона в сериале «Ради всего человечества» (18+).

Кэтрин О’Хара

До того, как исполнить роль забывчивой матери Кевина, Кэтрин уже снималась у таких режиссеров, как Мартин Скорсезе и Тим Бертон. Но мировую известность ей принес именно фильм «Один дома». После она снялась еще в десятках картин, озвучивала анимационные проекты, а в 2024-м вернулась к своей роли Делии Дитц в фильме «Битлджус Битлджус» (16+).

Джон Хёрд

Актер Джон Хёрд снимался с 70-х годов. На его счету больше сотни самых разнообразных проектов и ролей. Три картины с его участием вышли уже посмертно. Актер умер в 71 год от остановки сердца. В июле 2017 года его тело обнаружили в отеле Калифорнии, где он восстанавливался после операции на спине.

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