Эти 10 вопросов докажут, что вы не смотрели «Иронию судьбы»: тест для самых внимательных

Есть в России такая традиция — каждый год перед новогодними каникулами «Иронию судьбы, или С легким паром!» (6+) по телевизору крутить. И ведь мы каждый год ее с удовольствием смотрим! Ну а что еще смотреть по телевизору в эти дни? Кажется, за годы мы должны были запомнить этот фильм наизусть. Но что-то нам подсказывает, что вы совсем забыли эту комедию. Проверим?