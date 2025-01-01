Эти 10 вопросов докажут, что вы не смотрели «Иронию судьбы»: тест для самых внимательных

Есть в России такая традиция — каждый год перед новогодними каникулами «Иронию судьбы, или С легким паром!» (6+) по телевизору крутить. И ведь мы каждый год ее с удовольствием смотрим! Ну а что еще смотреть по телевизору в эти дни? Кажется, за годы мы должны были запомнить этот фильм наизусть. Но что-то нам подсказывает, что вы совсем забыли эту комедию. Проверим?
Где Гале (невесте Жени Лукашина) предлагали отмечать Новый год?
В монастыре в Суздале
В гостях у близких друзей Катанянов
В роскошном кафе в Ленинграде
Что нарезает на дощечке Марина Дмитриевна, когда Женя приходит ей рассказать про женитьбу?
Морковь
Картошку
Огурец
Когда Женя Лукашин проснулся в аэропорту Ленинграда, он спросил у мужчины, который час. Что мужчина ему ответил?
«До Нового года 3 часа 10 минут»
«До Нового года 2 часа 50 минут»
«Спи давай!»
Что стоит за спиной Жени Лукашина, когда он сидит на кровати?
Керосиновая лампа
Глобус
Тот самый телефон
О какой примете рассказывает Лукашин Наде после встречи Нового года?
Как встретишь Новый год, так его и проведешь
В новогоднюю ночь загаданное желание нужно написать на бумажке, сжечь и выпить пепел с шампанским под бой курантов
Под бой курантов принято целоваться
В чем признаётся Надя Лукашину на кухне, когда он есть салат?
Она любит играть на гитаре, когда дома никого нет
Она не любит отмечать Новый Год
Она ненавидит готовить
Какой номер квартиры у Нади?
25
12
3
Что мы увидим на спине пальто Ипполита, когда он пьяный пойдет принимать душ?
Следы от обуви
Белую краску
Дырку
Какую последнюю фразу говорит Надя Жене, когда тот всё-таки решает вернуться в Москву?
«Хорошего полета!»
«Тогда уезжай поездом»
«Если нелетная погода, ты можешь остаться»
Что держит в руках Саша?
Торт и цветы
Мандарины и шампанское
Шампанское и торт