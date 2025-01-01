10 лучших сериалов 2024 года, которые вы пропустили: хватит на все каникулы

Экранные мужчины в 2025 году как на подбор Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Те, кто хорошо вел себя весь прошлый год, до конца каникул могут расслабиться. Впереди несколько дней выходных, и можно с чистой совестью доделать самые важные дела, а именно: посмотреть наконец-то лучшие сериалы 2024 года, которые вы пропустили. Чтобы вам не пришлось их долго искать, объединили десять выдающихся в этой подборке.

«Дом дракона» (18+)

По сюжету за 200 лет до событий «Игры престолов» (18+) потомки Визериса Таргариена начинают борьбу за Железный трон. Драконы, неожиданные смерти главных персонажей и много интриг — всё в лучших традициях Джорджа Мартина. Зрителей особенно порадовало, что в истории нет чисто злых и добрых персонажей. А картинка с мрачными видами королевств и огнедышащими драконами — отдельный вид удовольствия.

Источник: Сериалы Saw / vk.com

— Всё то, за что мы полюбили оригинальную «Игру престолов», здесь присутствует ровно в таком же самом объеме: интриги, предательства, секс, кровь, батальные бои, рыцарские поединки и, конечно же, огромные огнедышащие драконы, коих тут стало еще и в разы больше, всё это нашло свое место и в «Доме дракона», — пишут в рецензиях зрители.

«Жизнь по вызову» (18+)

Павел Прилучный в образе сутенера также продолжал раздавать огоньку в 3-м сезоне «Жизнь по вызову». Если в первых сериях история крутилась вокруг эскорт-агентства и больше уделялось внимание историям девушек с низкой социальной ответственностью, то к третьему сезону она превратилась в путь становления главного героя. Александру Шмидту, или, как его называют, Мэджику, уже недостаточно быть лишь владельцем нелегального бизнеса, он хочет встать на одну ступень со своими клиентами, получить их уважение, а кроме этого отомстить за дочь.

Источник: KION / rutube.ru

Плюс сериала — в тандеме Сарика Андреасяна и Павла Прилучного. Что удивительно, так как от первого в российского зрителя прилетала и странная интерпретация голливудской супергеройки, и комедия о беременном мужчине. Но в этот раз Сарик решил не идти только по пути своих фантазий и прибегал к помощи консультанта, так что сериал выглядит очень реалистично. А известный своими семейными разборками и дележкой детей Павел Прилучный мимикой и блеском глаз смог даже некоторых зрителей заставить понервничать.

«Игра в кальмара» (18+)

В последний вагон 2024 года запрыгнул второй сезон «Игры в кальмара» от Netflix. Корейская дорама режиссера Хван Дон Хёк продолжает обличать человеческие пороки современного общества. В отличие от первого сезона, главный герой больше не верит в человеческую доброту и не так открыт к этому миру. Он возвращается в жестокую игру на деньги, чтобы изнутри ее уничтожить. Получится ли у него найти создателей и организаторов игры, а также спасти как можно больше жизней, или ему придется самому пожертвовать собой — пока не понятно.

Источник: Кинотайм / vk.com

Еще до премьеры, которая состоялась 26 декабря, сериал окатило волной положительных отзывов от кинокритиков, и даже номинация на «Золотой глобус» прилетела как вишенка на торте.

— Второй сезон наполнен потрясающими экшен-сценами. Ожидание того стоило, — пишут критики.

«Сёгун» (18+)

Азиатская культура постепенно захватывает Европу. В 2024 году вышла вторая экранизация романа Джеймса Клавелла. Сама книга свыше 1000 страниц, так что познакомиться с историей в сериальном формате за несколько часов во время зимних каникул — очень даже соблазнительный вариант.

Источник: Трейлеры к фильмам сериалам мультфильмам / vk.com

Действие разворачивается в Японии в XVII веке. Моряк Джон Блэкторн после кораблекрушения оказывается в стране восходящего солнца. Англичанин становится свидетелем местных обычаев, которые для него как европейского человека непонятны и далеки, и сразу попадает в череду дворцовых интриг, переворотов и борьбу за власть.

— «Сёгун» — это шедевр, который обязательно должен стать частью вашего телевизора. Этот сериал не только развлекает, но и вдохновляет, заставляя смотреть на мир глазами самураев и штурмана. Не пропустите возможность окунуться в эпоху, когда честь и храбрость стоили больше, чем жизнь, — делится впечатлениями от просмотра пользователь «Кинопоиска».

«Плевако» (16+)

Россия, XIX век. После реформы суды стали гласными и решение «виновен или нет» принимают не только судьи, но и присяжные. Именно в этот момент популярность набирает адвокат — Николай Федорович Плевако (в сериале имя было изменено). Он защищает и богатых, и бедных, а каждое свое дело превращает в целое представление.

Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / rutube.ru

— «Плевако» из тех сериалов, которые я могу посоветовать к просмотру, и считаю, что это очень интересное и умное зрелище на тему истории. Также радует то, что тут грамотно продуман детектив, а значит, в каждой серии нам гарантировано что-то интересное, — рекомендует одна из зрительниц.

Главную роль в сериале исполнил Сергей Безруков, можно его любить или ненавидеть, но вопросов к его игре у критиков точно нет. Главное предупреждение перед просмотром: не стоит ждать полной исторической точности. К сериалу лучше всего относиться как к «Шерлоку» от BBC. Эффектно, ярко, захватывающе, и мотивирует узнать, а как же было на самом деле.

«Пингвин» (18+)

Многие привыкли представлять антагониста Бэтмена — Пингвина, как его завещал Тим Бертон в 80-х. Эксцентричный житель канализации с белоснежным лицом, который мечтает захватить власть. В новом сериале создатели решили не только дать глубины персонажу, но и сделали его более земным и понятным криминальным авторитетом. И это сработало, история откликнулась даже тем, кто не любит комиксы и не готов знакомиться с полной вселенной DC.

Источник: Большое кино / vk.com

— «Пингвин» — это прекрасный, вполне реальный рассказ о мафиозных кланах, их разборках, о звериных инстинктах людей и ничтожности правящей «элиты», заинтересованной лишь в собственном благополучии, а не исполнении должностных обязанностей. Естественно, никаким несуществующим Бэтменам здесь нет места, — пишут фанаты сериала.

Весь сюжет крутится вокруг Освальда Кобба (он же Пингвин), которому надоело быть пешкой, и он решает после смерти главы мафии занять его место. Но такой расклад совсем не устраивает дочь умершего, и между ними начинается нешуточное противостояние.

Отдельного внимания в сериале заслуживает игра красавчика Колина Фаррелла. Его здесь и не узнать. Актер настолько хотел погрузиться в оболочку Пингвина, что даже вне съемок продолжал ходить в гриме. Первоначально сериал задумывался как отдельная история на один сезон, чтобы объединить фильмы, но удачный выстрел уже повлек за собой переговоры о втором сезоне.

«Олененок» (18+)

Представьте, вы работаете в баре, мечтаете о карьере стендап-комика и просто сводите концы с концами. И вот за стойкой оказывается обычная женщина, которая не вызывает в вас большой симпатии, но по доброте душевной вы угощаете ее бесплатным напитком. И она тут же в вас влюбляется. Любовь эта оказывается маниакальной. Незнакомка каждый день приходит к вам на работу, находит вашу семью и друзей, постоянно пишет вам в социальных сетях, и, куда бы вы ни пошли, она рядом. Именно такое происходит с главным героем мини-сериала «Олененок».

Источник: Кубик в кубе — официальная группа / vk.com

— «Олененок» — это сериал, который стоит посмотреть всем, кто ценит качественное кино с глубоким психологическим смыслом, — подмечают зрители. — Он развлекает, учит, заставляет задуматься о важности поддержки и понимания в обществе. Это одна из тех редких работ, которая останется в памяти надолго и будет служить примером того, как личный опыт можно превратить в мощное художественное высказывание. Браво, «Олененок»! Восторг!

Сериал снят на основе реальной истории создателя и актера, который исполнил главную роль — Ричарда Гэдда. Хоть картину и сравнивают с «Мизери» (18+) Стивена Кинга, здесь не так всё однозначно. В 2024 году «Олененок» получил «Эмми» как лучший драматический сериал, так что, если доверяете выбору кинокритиков, — отдельный повод посмотреть картину на новогодних праздниках.

«Дайте шоу» (18+)

Всем любителям ток-шоу посвящается. Вы когда-нибудь представляли, как меняется жизнь героев, которые приходят на телевидение и пытаются убедить всех в своей правде? Именно с этим столкнулись герои сериала «Дайте шоу». Начинающая певица Вера обвиняет в изнасиловании известного артиста и любимца всего женского пола — Кирилла Артемьева. Что было на самом деле и кто виноват? Докопаться до правды пытается популярное шоу «Правда».

Источник: Иви / vk.com

Сериал дает возможность подсмотреть в замочную скважину за внутренней работой ток-шоу. Погоня за трафиком, желание свидетелей продать материал подороже, выворачивание грязного белья ради славы — всё это показано в сериале «Дайте шоу» со смачными и не всегда приятными подробностями.

«Аркейн» (18+)

Мультсериал по игре, который попал в топ-250 «Кинопоиска» и обошел культовый ситком «Друзья» (18+) и хит 2019 года «Чернобыль» (18+) от HBO. Кажется, такой успех соразмерен с другим проектом от Netflix «Любовь, смерть и роботы» (18+). Самое важное преимущество сериала «Аркейн» — он закончен. Так что за 18 эпизодов зритель получает завершенную историю, после которой точно будет о чем подумать.

Источник: Топ кино на вечер / vk.com

— «Аркейн» шедевр, который вышел в нужный момент и в нужное время. Он отсылает на многие события в мире и заставляет задуматься: стоит ли быть категоричным и делить всё на черное и белое или же жить в гармонии, — пишут в отзывах зрители.

События разворачиваются в двух мирах: процветающем нижнем и подземном, где царит бедность и разруха. На фоне противостояния двух миров разгорается семейная трагедия двух сестер. После неудачного ограбления Вай и Паудер вынуждены расстаться и мечтают снова быть вместе, но сестринская любовь оказывается не вечной, и со временем они становятся непримиримыми врагами.

«Комбинация» (18+)

После успеха «Слово пацана» (18+) и «Короля и шута» (18+) сериал про историю группы в стилистике 80–90-х уже обречен стать популярным. Из всех коллективов, чьи песни играли в магнитофонах, выбор режиссера Никиты Власова пал на «Комбинацию», и, судя по отзывам зрителей, с решением он не прогадал.

Источник: Wink / rutube.ru

Сериал рассказывает о становлении женской группы «Комбинация», но больше через историю продюсера Александра Шишинина. Зритель следит, как он решил уйти из ОБХСС и заняться тем, о чем всегда мечтал, как собрал группу, начал ее продвигать и пытался сохранить коллектив несмотря на ссоры и трудности.

Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый и Елизавета Базыкина, которым уже не впервой переноситься в прошлый век на экранах. Компанию им составили Павел Прилучный и Анастасия Уколова.