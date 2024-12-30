Весам — новую работу, а у Дев — напряженка с деньгами: финансовый гороскоп на январь

Эльза Кушина сделала расклад на январь для всех знаков зодиака Источник: Дмитрий Гладышев











На первый взгляд январь может показаться спокойным и безликим месяцем. Однако это совсем не так. В это время многие примут важные решения, последствия от которых проявятся чуть позже. Кому январь принесет финансовую удачу, а для кого этот период станет кризисным — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В начале месяца Овнам следует следить за своим карманом. Избегайте импульсивных покупок, поскольку каких-то денежных поступлений пока не предвидится. В то же время представители знака будут желать много тратить, поэтому не исключено, что в конечном итоге это приведет к упадку настроения.

Зато вторая половина месяца в этом отношении будет гораздо приятнее. Вероятны неожиданные поступления извне. Кажется, кто-то подготовил Овнам подарочный конверт с хорошей денежной суммой. Крайне удачной будет идея с появлением новых источников доходов.

Телец

Январь для Тельцов в отношении финансов является неплохим. И хотя кризис представителям знака не грозит, в начале месяца лучше приберечь свои деньги, чтобы чуть позже направить их на важные и более масштабные цели. Например, в январе рекомендуется потратить сбережения на недвижимость.

Во второй половине января Тельцам удастся приумножить свои финансы: появятся новые предложения по работе или совершенно неожиданный источник дохода. Важно тут то, что это не кратковременная история. Тельцы набирают скорость и идут в нужном направлении для достижения своих целей.

Близнецы

Близнецы в январе — настоящие счастливчики. Кажется, что именно этому знаку зодиака суждено разбогатеть в ближайшее время. Они буквально притягивают к себе деньги: ожидаются материальные поощрения на работе, новые предложения, выигрыши в лотерее и дорогостоящие подарки.

В январе Близнецам рекомендуется обзавестись новым источником дохода в партнерстве с кем-то из родных или людей, кому вы доверяете как самому себе.

Рак

Начало года для Раков ознаменуется рутиной, хлопотами и высокой занятостью на работе. Но все эти трудности не напрасны. Уже к середине месяца представителей знака ждет вознаграждение.

С середины января у Раков откроются новые финансовые перспективы. Они родятся благодаря новым идеям по самореализации. Самое приятное в этом всем, что дела пойдут в гору в гармоничной и спокойной атмосфере, а не так, как Рак привык (через стресс и тревогу).

Лев

Львы в январе почувствуют, что устали быть в тени. Представители знака захотят проявляться, расти профессионально. И начало месяца — крайне удачное время для поисков новых источников дохода, особенно если идеи будут связаны с творчеством.

В конце месяца вероятна финансовая помощь со стороны партнеров, знакомых, родителей или руководства. Например, Львам могут выплатить премию или преподнести подарок в виде конверта с деньгами. Но испытывать удачу не нужно, приобретение лотерейных билетов — не лучшее время.

Дева

Январь для Девы может быть напряженным: предстоит много и усердно трудиться. А всё из-за возникшего чувства неудовлетворенности из-за своего материального положения. Представители знака будут озадачены поисками новых источников дохода, вопросами смены работы.

В конце месяца усердия Девы окупятся сполна. Их ожидают финансовые поступления и удачные решения, которые дадут старт для нового благоприятного этапа в жизни. Девы будут буквально купаться в новых предложениях по работе. Но наиболее выгодными окажутся те, что связаны с большими коллективами (крупные компании).

Весы

Весы захотят пересмотреть прежний финансовый подход, да и всю свою жизнь в целом. Представители знака будут нацелены на большие перемены: смену работы, переезд или масштабное профессиональное обучение.

Но тяга к большим деньгам может привести к краху. Поэтому не нужно соглашаться на авантюры ради быстрой наживы. Крупные покупки тоже лучше не совершать в январе: слишком велика вероятность, что в конечном итоге они разочаруют Весов. Лучшее решение в этот период — еще раз хорошенько всё обдумать и выстроить стратегию.

Скорпион

Январь будет весьма удачный для приумножения финансов. Скорпиону могут выпасть новые предложения, некоторые из них окажутся судьбоносными. Представителям знака под силу изменить финансовую сторону своей жизни на долгосрочный период.

Примечательно, что возможностей у Скорпионов будет так много, что представители знака согласятся сразу на несколько предложений. Здесь важно не браться за всё подряд ради денег, а приберечь свои силы, чтобы не перегореть.

Стрелец

В январе Стрельцу лучше избегать крупных финансовых трат, даже если какая-то покупка задолго планировалась. Есть вероятность, что итог может разочаровать. Например, если Стрельцы рассчитывали приобрести недвижимость, то сделку могут омрачить невыгодные условия или качество объекта. Всё сложится намного удачнее, если отложить задуманное на конец месяца, когда управитель данного знака Юпитер выйдет из ретроградного движения.

В этом месяце не рекомендуется затягивать с нерешенными вопросами. А все новые дела и идеи лучше начинать в феврале. Нельзя сказать, что январь — удачный месяц для представителей этого знака: слишком большой риск провалов.

Козерог

В январе Козерог может пересмотреть свои источники дохода и захотеть поставить перед собой новые цели (например, приобрести машину). У представителей знака получится выстроить план, который приведет их к желаемому результату, но только при одном условии — если работа будет «по душе».

Финансовые перспективы в январе идут через социум (окружение), поэтому важно обращать внимание на ту среду, в которой «варится» Козерог. Именно оптимисты (целеустремленные личности) открывают Козерогу новые финансовые возможности, а пессимисты (ленивые, деградирующие личности, маргиналы, с вредными привычками и пр.) приведут к краху и разорению.

Водолей

Январь станет для Водолеев отличным временем для того, чтобы пересмотреть подход к финансовой стороне жизни. Например, представители знака придумают, как сделать свою работу в радость и при этом не потерять в доходах. Или решатся принять новое предложение по работе, что тоже станет хорошим началом в новой жизни. Но тут важно не торопить события, возможно, что желаемого результата придется подождать.

Важно понимать, что планета Плутон, проходящая по данному знаку, привносит изменения в жизнь человека на протяжении долгого периода. Поэтому в январе важно посвятить время себе, чтобы продумать ход своих действий. А все важные решения оставьте на конец месяца, тогда можно будет достичь финансового успеха и обеспечить себя на ближайшие годы.

Рыбы

Рыбы приумножают свои финансы по принципу «как потопаешь — так и полопаешь». Поэтому важно будет не лениться в январе, а самоотверженно работать.

С середины месяца вероятны новые предложения, которые увеличат финансы Рыб. Большую поддержку стоит ожидать от коллективов (друзья, коллеги, знакомые, семья), сотрудничество с ними принесет желаемый результат.

Также стоит заметить, что в январе лучше избегать крупных покупок, поскольку позже (ближе к лету) у представителей знака выпадет шанс удачно вложить свои сбережения.