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Развлечения тест Вы бывали в СССР? Только советский человек ответит на все 11 вопросов этого теста

Вы бывали в СССР? Только советский человек ответит на все 11 вопросов этого теста

Попробуйте расшифровать аббревиатуры, которые раньше были у всех на слуху

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1 комментарий

Любой знает, как расшифровывается СССР, но с остальными советскими аббревиатурами справятся немногие

Источник:

Как расшифровывается СССР — знают все, но Советский Союз отличался особым языком, насыщенным аббревиатурами, каждая из которых несла в себе целую историю. Чаще всего длинные названия органов власти и учреждений сокращались по первым буквам каждого слова. Предлагаем вам проверить свои знания и разгадать советские шифры. Сможете ли вы вспомнить их все? Сейчас узнаем!

ТЕСТПройден 19 раз
1 / 11

Начнем с ВЛКСМ! Расшифруете аббревиатуру?

  • Всероссийский ленинский компанейский союз молодежи

  • Всесоюзный ленинградский коммунистический союз молодоженов

  • Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

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Сегодня эта аббревиатура на слуху. Что значит ТАСС?

  • Телевизионное агентство Советского Союза

  • Телеграфное агентство Советского Союза

  • Транспортное агентство Советского Союза

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НКВД — это?

  • Народный комиссариат внутренних дел СССР

  • Национальный комиссариат внутренних дел СССР

  • Народный комиссариат внешних дел СССР

4 / 11

В 1949 году в Москве был создан СЭВ, как расшифровывается?

  • Совет экономической взаимопомощи

  • Союз экономической взаимопомощи

  • Станция экономической взаимопомощи

5 / 11

А что такое МОПР, знаете?

  • Московская организация помощи борцам революции

  • Межнациональная организация политического развития

  • Международная организация помощи борцам революции

6 / 11

Аббревиатура РАПП переводится как?

  • Российская ассоциация пролетарских педиатров

  • Российская ассоциация пролетарских писателей

  • Российская ассоциация пролетарских переводчиков

7 / 11

Как в СССР расшифровывалась аббревиатура МТС?

  • Московская телевизионная станция

  • Мобильно-техническая станция

  • Машинно-тракторная станция

8 / 11

Аббревиатура БГТО означает…

  • Будь готов к труду и обороне

  • Будь готов к трудностям и обстоятельствам

  • Будь готов к труду и оправданиям

9 / 11

Сможете расшифровать КГБ?

  • Комитет государственной безопасности

  • Компания по государственной безопасности

  • Кластер государственной безопасности

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Что означает аббревиатура ЛТП?

  • Ленинградский техникум правоведения

  • Ленинский техникум промышленности

  • Лечебно-трудовой профилакторий

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А ЦУМТ что означает?

  • Центральный универмаг местной территории

  • Центральное управление местного транспорта

  • Центральный универсальный магазин товаров

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Тест СССР Советский Союз Аббревиатура Угадай Расшифровка Развлечения
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Комментарии
1
Гость
11 минут
10/11 с МОПР ошибся.
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