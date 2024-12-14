Вы бывали в СССР? Только советский человек ответит на все 11 вопросов этого теста

Как расшифровывается СССР — знают все, но Советский Союз отличался особым языком, насыщенным аббревиатурами, каждая из которых несла в себе целую историю. Чаще всего длинные названия органов власти и учреждений сокращались по первым буквам каждого слова. Предлагаем вам проверить свои знания и разгадать советские шифры. Сможете ли вы вспомнить их все? Сейчас узнаем!
Начнем с ВЛКСМ! Расшифруете аббревиатуру?
Всероссийский ленинский компанейский союз молодежи
Всесоюзный ленинградский коммунистический союз молодоженов
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
Сегодня эта аббревиатура на слуху. Что значит ТАСС?
Телевизионное агентство Советского Союза
Телеграфное агентство Советского Союза
Транспортное агентство Советского Союза
НКВД — это?
Народный комиссариат внутренних дел СССР
Национальный комиссариат внутренних дел СССР
Народный комиссариат внешних дел СССР
В 1949 году в Москве был создан СЭВ, как расшифровывается?
Совет экономической взаимопомощи
Союз экономической взаимопомощи
Станция экономической взаимопомощи
А что такое МОПР, знаете?
Московская организация помощи борцам революции
Межнациональная организация политического развития
Международная организация помощи борцам революции
Аббревиатура РАПП переводится как?
Российская ассоциация пролетарских педиатров
Российская ассоциация пролетарских писателей
Российская ассоциация пролетарских переводчиков
Как в СССР расшифровывалась аббревиатура МТС?
Московская телевизионная станция
Мобильно-техническая станция
Машинно-тракторная станция
Аббревиатура БГТО означает…
Будь готов к труду и обороне
Будь готов к трудностям и обстоятельствам
Будь готов к труду и оправданиям
Сможете расшифровать КГБ?
Комитет государственной безопасности
Компания по государственной безопасности
Кластер государственной безопасности
Что означает аббревиатура ЛТП?
Ленинградский техникум правоведения
Ленинский техникум промышленности
Лечебно-трудовой профилакторий
А ЦУМТ что означает?
Центральный универмаг местной территории
Центральное управление местного транспорта
Центральный универсальный магазин товаров