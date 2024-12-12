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Развлечения подробности «Надоели Баста с Гагариной»: зрителей возмутили наставники нового «Голоса»

«Надоели Баста с Гагариной»: зрителей возмутили наставники нового «Голоса»

Тринадцатый сезон вокального проекта стартует в январе

196
2 комментария

Зрители требуют кардинального обновления состава наставников

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За 12 лет существования вокального проекта «Голос» (12+) наставниками в нем были Дима Билан, Пелагея, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Zivert, Константин Меладзе и множество других известных артистов. В январе 2025 года нас ждет 13-й сезон шоу «Голос», и имена тех, кто будет нажимать (или не нажимать) на кнопки, выбирая своего бойца, уже известны.

Никогда еще в истории проекта в кресле наставника не бывало оперной певицы. Но 13-й сезон шоу исправит это недоразумение. В 2025 году оценивать мастерство молодых исполнителей будет народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, которой не впервой оказываться на федеральных каналах — за ее плечами судейство в шоу «Точь-в-точь» (16+) и «Один в один!» (6+).

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— Настоящий певец должен петь разную музыку, быть одинаково блистательным в разных жанрах. Для этого нужно воспитать голос, — описывает свои требования к исполнителям Хибла Герзмава. — Еще важно быть теплым на сцене, «обнимать голосом», как я часто говорю моим ученикам. В чем секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар — и это главное, чему я как наставник хочу научить».

Соседкой Хиблы Герзмавы по судейскому креслу станет уже опытная наставница Полина Гагарина.

— Я обожаю наш «Голос»! Это всегда трепет перед встречей с новыми талантами. А этот сезон для меня — юбилейный! 10 лет как я наставник, — рассказала певица.

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Еще один «голосистый» ветеран, которому предстоит отбирать участников, — рэпер Баста. Он уже четырежды был наставником в шоу.

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В последнее кресло сядет Антон Беляев. Продюсер, композитор и фронтмен группы Therr Maitz — один из примеров того, как шоу «Голос» дает не просто минуту славы, а билет в жизнь. Придя во второй сезон проекта в качестве участника, он впечатлил Леонида Агутина и Пелагею, которые были тогда наставниками. И хотя это не помогло ему победить, это не помешало ему залететь в хит-парады и стать популярным и востребованным исполнителем. Он даже пытался пройти на «Евровидение» в 2021 году, но проиграл Маниже.

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Правда, не все поклонники проекта оценили новый состав. Кто-то требует вернуть Пелагею, которая долгое время оставалась одним из судей. Другие же хотят радикальных перемен и обновленный состав.

— Гагариной там не место, — возмущается зрительница Ольга Скобелева. — Возьмите из народников кого-то. Лучше Пелагеюшку. Нужно все жанры представлять. Почему-то народное, фольклорное пение очень мало популяризируют. Все иностранщину поддерживаем, да?

— Надоели Баста с Гагариной, да и в принципе не их поклонница, — не поддерживает выбор состава жюри 13-го сезона зрительница Натали Хоста. — К Беляеву отношусь равнодушно, обязательно посмотрю на Герзмава (надеюсь, будет интересно), потому что оперные певцы — трудяги. И, скорее всего, буду болеть за нее в финале. Всё остальные уже приелись до рвоты.

— Гагарина на предыдущем «Голосе» вела себя как капризуля детсадовская, полуголая всегда и абсолютно бессодержательная, показала во всей красе свое «богатое» содержание! — поделилась Ольга Романова.

Как вам состав наставников 13-го сезона?

Я в восторге!
Мне не нравится, верните Пелагею
Состав устарел, хочу увидеть кого-нибудь новенького
Хибла Герзмава — мой кумир, а всех остальных надо менять
ПО ТЕМЕ
Голос Шоу Развлекательная программа Баста Полина Гагарина Антон Беляев
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Вечно кричащая, а не поющая, Гагарина уже окончательно достала. Баста сам уже устал от Голоса. Да и Голос от него устал. Вообще формат Голоса стал скучен.
Гость
15 минут
Последние сезоны в "Голосе" очень много болтовни и мало песни.
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