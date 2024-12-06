У Львов ссоры, а у Скорпионов судьбоносные встречи: предновогодний гороскоп от астролога

Эльза Кушина подготовила новое предсказание для всех знаков зодиака Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Декабрь заставит представителей всех знаков зодиака по-новому взглянуть на себя, свое окружение или жизнь. Именно поэтому для многих этот месяц будет неким трамплином в мир новых возможностей и открытий. Давайте же подробнее разберемся в предсказаниях астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Начало месяца весьма неплохое время для начинаний — новой работы, открытия своего дела, новых знаний и хобби. Но с 10-х чисел декабря Овну стоит быть бдительным: Марс становится ретроградным. В этот период рекомендую Овнам пересмотреть все свои старые дела и договоренности: не стоит начинать новое.

В середине месяца пора уделить особое внимание своим партнерам. Велика вероятность размолвок, недопониманий с близкими и партнерами по бизнесу. В конце месяца время стоит посвятить творчеству и хобби, что не только поднимет настроение, но и даст новые силы на свершения.

Телец

Декабрь — непростое время. Будет казаться, что все вокруг действуют на нервы. Отсюда возможна череда ссор, нервное напряжение, истерики и даже не исключены драки. Доходить до крайностей не стоит — спускайте пар в спортзале. Уделите также время расслабляющим процессам: прогулкам на свежем воздухе, массажу, чтению.

В начале месяца Тельцов может волновать тема ресурсов (финансы, недвижимость) и появится интерес к выстраиванию партнерских отношений. Одиноким представителям знака выпадает шанс встретить вторую половинку, а семейных будет волновать вопрос продолжения рода. Вторая половина декабря будет наполнена вечеринками, встречами с друзьями.

Близнецы

В декабре Близнецы неожиданно переосмыслят цели. Во второй половине месяца начнется продвижение в ранее начатых делах. Например, если вы пытались добиться повышения по службе, то самое время заняться этим вопросом: преград возникнуть не должно.

Дела пойдут в гору не только на работе, но и в личной жизни. Одинокие Близнецы встретят близких по духу людей, а влюбленные перейдут на следующий уровень — брак, семья. Кроме того, в декабре Близнецов ждет везение, радость, удача: не исключен выигрыш в лотерею или исполнение мечты.

Рак

Декабрь Ракам принесет много хлопот и эмоциональных потрясений. Лучше поберечь нервы: уделите больше внимания себе и здоровью. Начало месяца — время для активных действий, направьте «энергетический поток» в правильное русло: спорт, ремонт, физическая деятельность, секс.

В середине декабря важно находиться в здравом рассудке и трезвом уме, откиньте тягу к вредным привычкам и чрезмерной лени. Конец месяца будет более плодотворным для трудолюбивых Раков. Вас оценят на работе — выплатят хорошую премию или сделают ценный подарок.

Лев

Декабрь — трудный месяц для Львов. Вероятны конфликты, нервное перенапряжение, физическая активность, суетливость и усталость как следствие. Но расстраиваться рано: Львы в этом месяце как никогда будут продуктивны и получат за это вознаграждение. Ждите прибавку к зарплате, повышения по службе и всеобщего признания. В декабре Львы будут собой довольны.

В середине месяца возникнет ощущение погони за двумя зайцами. Здесь важно не запутаться и понять свое истинное желание, иначе можно упустить возможности и остаться ни с чем. В конце месяца вероятна помощь и поддержка от людей выше по статусу, должности, возрасту.

Дева

Дева в декабре будет занята упорядочиванием своих дел, поэтому работы у данного знака будет много. Особенно хлопотными будут вопросы, касающиеся темы здоровья (как своего, так и близких). К концу месяца вероятны новые проекты, идеи, возможности, поэтому стоит внимательно прислушаться к своей интуиции, которая явно не подведет Деву.

Весы

В декабре Весам ко всему нужно относиться с осторожностью. Это касается и любовных связей, и деловых предложений. В первой половине месяца будет много приятных моментов: щедрых подарков, неожиданных встреч, денежных поощрений. А вот во второй части декабря Весов ждут эмоциональные потрясения, стресс и чувство нескончаемого разочарования. Всё это впоследствии может отразиться на физическом здоровье.

Главный совет — во всём нужен баланс, взвешивайте все за и против, принимая решения. И не спешите.

Скорпион

Декабрь для представителей знака будет насыщенным, вероятны новые предложения, знакомства, возможности. Это даст перспективы на ближайшие 20 лет и сделает жизнь Скорпиона намного лучше. Самое главное — не давать себе лениться и с благодарностью принимать возможности, которые сами идут к вам в руки.

В начале и середине месяца возможны судьбоносные встречи. В конце месяца появится напряжение (психологическое, физическое). Энергию лучше направить в правильное русло: спорт, физическая работа, ремонт, секс.

Стрелец

Управитель этого знака Юпитер находится в ретрофазе, поэтому Стрелец может пересматривать все свои жизненные ценности: работу, отношения, брак, бизнес, здоровье.

Единственным минусом в этом месяце будет склонность к апатии (депрессия, лень). Подобное состояние — это нормально, не стоит унывать в этот период. Ретродвижение Юпитера — временное явление. Направьте себя в правильное русло. Расширяйте горизонты — получайте новые знания и путешествуйте.

Козерог

Декабрь для данного знака начинается весьма положительно: Козерог становится гармоничнее — как внешне (становится симпатичнее и притягательнее для окружающих), так и внутренне (появляются оптимизм, целеустремленность).

В середине месяца Козероги почувствуют вдохновение и будут проявляться миру с помощью творческих задумок. В то же время вторая половина месяца может притянуть и негатив: Козероги вернутся к вредным привычкам или будут поддаваться новым искушениям. Не стоит поддаваться.

К концу месяца вероятны новые предложения по работе, бизнесу, партнерству либо неожиданные сюрпризы (в виде подарков, путешествий, премии, выигрыша в лотерею).

Водолеи

Водолеи в декабре задумаются о глобальных переменах — захотят сменить профессию или серьезно поговорить с партнером про отношения. При любом исходе не нужно впадать в уныние. Важно понимать, что на эти перемены Водолеев наталкивает планета Плутон, которая зашла в данный знак. Жизненных уроков, которые принесла планета, пугаться не стоит.

Посмотрите на перемены с другой стороны и смело идите ко всему новому. В декабре представителям знака нужно меньше «эмоционировать» и больше сохранять спокойствие.

Рыбы

Управитель данного знака Нептун наконец-то выйдет из ретродвижения, что поможет Рыбам взяться за голову. Представители знака захотят пересмотреть свои жизненные принципы и даже начать всё с чистого листа. Например, начнут искать новую работу, задумают творческие проекты, возникнут мысли о переезде в другой город или даже страну.

Декабрь принесет много приятных моментов: вероятны новые романы или новый этап в долгих отношениях. Рыбы захотят легкости, поэтому немудрено, что они так запросто откажутся от общения с токсичными людьми, будут больше отдыхать и мечтать.