Заколачивает миллионы на слепых и глухих: кто такой доктор Коновалов — врач или шарлатан?

Говорят, на сеансах Сергея Коновалова лечит буквально всё — музыка, буклеты, воздух. Всё это, конечно, не бесплатно Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы; spiral-ssk.ru











Непростые времена порождают спрос на эзотериков. Так в девяностые появилось немало экстрасенсов и целителей. Один из них — бывший военврач Сергей Коновалов. Он занимается нетрадиционными методами лечения, и эти методы отзываются в сердцах его паствы. В многотысячных залах, где целитель проводит семинары, обещая избавить любого от всех болезней, неизменный аншлаг. А методы исцеления впечатляют: от лечебных буклетов и песен до «волшебной» воды и «живого щита». Так кто на самом деле Сергей Коновалов — искусный целитель душ и тел или коммерчески успешный шарлатан?

Кто такой Сергей Коновалов

Сергей Коновалов родился в 1954 году в Украинской АССР. Его родители были военными. Мать — офицер медицинской службы, отец — военный летчик. Оба участвовали в Великой Отечественной. Всё это определило выбор дела Коновалова — он стал военным врачом.

За время армейской карьеры Коновалов был начальником лазарета, офицером лечебного отдела Ленинградского военного округа, а после пошел на повышение и стал старшим ординатором реанимации и кардиологического отделения в Окружном клиническом военном госпитале. Постепенно врач прокачивал свои знания и навыки. Поступил на курсы по компьютерному программированию, окончил факультет руководящего состава медицинской службы. А в начале 90-х увлекся эзотерикой и нетрадиционным лечением.

Источник: Городские порталы

Из военврача в целители

Нетрадиционная медицина привела Коновалова к тому, что он начал активно изучать информационную среду как основу жизни человека и Вселенной. Он начал продвигать идею взаимодействия человеческой энергии с энергетическим полем Земли, которое влияет на здоровье, физическое состояние и судьбу каждого.

Это его увлечение удачно совпало с тем периодом, когда люди активно начали верить разного рода целителям, а гипнозы Кашпировского собирали у экранов многомиллионную аудиторию. Коновалов тоже начал проводить групповые сеансы исцеления, а затем назвал себя основателем информационно-энергетического учения и директором института информационной медицины МАНЭБ.

Параллельно Коновалов работал в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии, где руководил лабораторией нейроиммуноэндокринологии.

Врач и музыкант

Еще одна страсть Сергея Коновалова — музыка. В студенческие годы он создал вокально-инструментальный ансамбль, вместе с которым выступал на концертах и мероприятиях сначала в институте, а затем и с гастролями по разным городам.

Надо сказать, музыкальным талантом Коновалов не был обделен. Под его композицию «Поток» на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году выступали фигуристы Олег Макаров и Лариса Селезнева. А его концерты посещали известные музыканты, в том числе на творческом вечере врача-песенника в 2008 году был замечен народный артист России Эдуард Хиль.

За роялем на концерте Сергея Коновалова можно заметить человека, подозрительно похожего на Дениса Мацуева Источник: sergeysergeevichkonovalov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Простые слушатели отмечали, что произведения Коновалова отличаются эмоциональной глубиной и создают атмосферу внутренней гармонии.

«Книга, которая лечит»

Наибольшую популярность Коновалову принесли публикации, включая серию под названием «Книга, которая лечит», где он излагал свои взгляды на здоровье через призму информационно-энергетического подхода. По утверждениям Сергея Коновалова, определенные слова, мысли и музыка способны влиять на организм, помогая бороться с болезнями.

Его методы включают чтение специальных текстов и прослушивание «музыки исцеления». Коновалов активно проводит творческие встречи и семинары, где рассказывает о своем подходе, соединяющем традиционную медицину с альтернативными практиками.

В научном сообществе методики Коновалова воспринимаются как оккультные, а его подход называют недостаточно обоснованным с точки зрения доказательной медицины. Однако это не мешает целителю собирать полные залы людей, интересующихся саморазвитием, духовным ростом и нетрадиционными методами исцеления.

Собрать зал на 5 тысяч мест для Коновалова не проблема Источник: Spiral-ssk.ru











На встречи к Коновалову идут люди с самыми разными проблемами: глухие, слепые, немые, кто хочет вернуть былую потенцию, кто — прежнюю молодость. Целитель готов помочь каждому. Разумеется, не бесплатно. Билет на мероприятие в среднем стоит 7500 рублей. Дальше немного простейшей математики. Весной 2025 года у гражданина Коновалова запланировано шесть творческих встреч в московском Дворце спорта «Динамо» вместимостью 5000 человек и пять встреч в петербургской «Сибур-Арене» на 7120 мест. Учитывая востребованность гуру, аншлаг обеспечен. Таким образом, за 11 дней предприниматель Коновалов за вычетом аренды заработает порядка 400 миллионов рублей.

Но адепты врача, в отличие от нас, чужих денег не считают — и не пожалеют для наставника и последней рубахи.

Семь бед — один буклет

Взволнованная общественность, которая в чудеса доктора Коновалова не верит, уже не раз создавала петиции и обращалась в прокуратуру и Роспотребнадзор.

— Участие адептов в оккультно-религиозном течении (секте) «доктора Коновалова», посещение массовых «лечебных сеансов-семинаров» зачастую приводит к разрушению семьи, посягательству на личность, права и свободу граждан, наносит ущерб нравственности, здоровью граждан, приводит к отказу по оккультно-религиозным мотивам от оказания или принятия медицинской помощи, — объяснял создатель одной из петиций Алексей Карасев.

Пока одни призывают прикрыть лавочку имени Коновалова, другие несут ему деньги, цветы, детей Источник: Spiral-ssk.ru











В 2019 году слава Коновалова докатилась до ток-шоу «Малахов» (16+), в эфире которого разоблачали Сергея Коновалова. Тогда эксперты в студии утверждали, что бывший военврач призывал поклонников к отказу от официальной медицины, а адептов его учения сравнивали с сектантами. После этого целитель ушел в тень, но вскоре возобновил активную деятельность. На одном из недавних таких сеансов в Санкт-Петербурге побывали наши коллеги из «Фонтанки».

— В зале на 7 тысяч мест — аншлаг. Есть с кем поговорить. Но мои попытки наладить общение безуспешны: люди сидят, раздвинув ноги, развернув ладони вверх, с задранной головой, — делилась впечатлениями от сеанса корреспондент «Фонтанки» Ирина Багликова. — Даже если глаза не закрыты, не отвечают даже на безобидный вопрос: «Какой у вас ряд?» Нашла сама, и полчаса пришлось разглядывать экран, на котором то и дело сменялись надписи: «Начинается XXXV год информационно-энергетического учения», «Мы продолжаем движение в глубины миров Вселенной», «Входим в информационное поле Вселенной», «Работает сфера».

На семинарах Сергей Коновалов предлагает приобрести специальные буклеты с фотографиями, которые, по его словам, обладают «энергетической зарядкой». Работать с ними просто: прикладываешь к тому месту, где болит, происходит «воздействие через сферу», и все болячки как рукой сняло. Никакого хирургического вмешательства — только божественное.

Так выглядит прейскурант на услуги пожилого целителя Источник: кадр из программы «Малахов» (16+)











При этом буклет рекомендуется хранить в марлевом мешочке и не злоупотреблять прикладыванием — изотрется и потеряет целительные свойства.

Книга, которая калечит

Пока одни видят в Сергее Коновалове великого целителя, для других он стал разрушителем судеб. Так, житель Новосибирска Юрий Петров признался в эфире программы «Малахов», что его жена, преисполнившись полученными от гуру знаниями, пропала.

— Она пропала не то чтобы криминально, мы просто прервали отношения и не смогли жить вместе. Она сделала аборт, — рассказал мужчина. — Как я потом ее забрал из стационара и привез домой, она сказала: «Энергетически ребенок не готов, ты не принял это». Перед этим она упорно в течение трех месяцев пыталась заставить меня принять это учение.

Юрий отметил, что неприятности в его семье начались как раз с того времени, когда в доме появилась та самая «Книга, которая лечит».

— Если в вашей семье или у вашего родственника появилась эта книга или он начал говорить об этом человеке, в ваш дом пришла беда, — предупредил Петров. — Понимаете, вы можете после пожара восстановить дом, вы можете вылечить человека после травмы или болезни. Но если человек занялся этими книгами, то вы потеряете его навсегда.

«По сути, он просто „лечит“ нетрадиционным способом»

Возникает вполне закономерный вопрос: почему, несмотря на многочисленные жалобы, целитель продолжает свою деятельность? По мнению адвоката Михаила Тер-Саркисова, привлечь Сергея Коновалова за мошенничество непросто, так как его методы поддерживают многочисленные поклонники — те самые, что прозревают, приложив к глазам волшебные буклеты.

— Такая категория дел очень оценочная, — отметил Тер-Саркисов в беседе с «Вечерней Москвой». — Если бы он дал конкретному лицу обещание что-то вылечить, а эффекта не было, то да, можно было бы привлечь к чему-то. Но когда это толпа — кому-то якобы действительно это помогло. Как оценить эту вероятность? По сути, он просто «лечит» нетрадиционным способом.

Адвокат считает, что единственная лазейка, которую здесь можно использовать, знакома многим по делу Анатолия Кашпировского — когда целителя не смогли обвинить в мошенничестве, активисты попросили проверить его на соблюдение налогового законодательства.

— Если захотят проверить и подтвердят, что он совершал действия, направленные на неуплату налогов в казну, то можно и дело возбудить. Примеров много, — отметил Тер-Саркисов.

Сергей Коновалов в свою очередь на все попытки копать под него вешает ярлык «полубредового материала», а расследователей и авторов петиций называет невеждами.

— Тезисы, прозвучавшие с подачи желтой прессы на центральных каналах, говорят в первую очередь о вопиющем уровне невежества журналистов и редакторов, претендующих на «объективность», явно на скорую руку готовивших этот полубредовый материал путем смешивания информации разного качества, «жонглированием» персоналиями, наложением негативных утверждений — на фоне кадров, не имеющих отношения к этим утверждениям, и, как обычно, путем обращения к низменным инстинктам, — отбивает Коновалов нападки. — Измышления персонажей, которых сложно назвать журналистами из-за крайне низкого профессионального уровня, не имеют ни малейшего основания в отношении нашего сообщества.