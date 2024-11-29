Крутил роман на съемках, развелся с женой: чем сейчас удивляют звезды снятого в Ярославле «Слова пацана»

Одним из самых ярких персонажей сериала стал Кащей Источник: Лина Саитова / 116.RU











Продолжаем рассказывать про актеров скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Наши коллеги из 116.RU cмотрят, что с ними стало год спустя после того, как картина Жоры Крыжовникова стала мегапопулярной по всей стране. В этом материале речь пойдет о милиционерше Ирине, медсестре Наташе и Кащее.

Анастасия Красовская

Анастасия Красовская в роли милиционерши Иры Источник: Kinopoisk.ru











Милиционершу Иру в сериале сыграла молодая белорусская актриса Анастасия Красовская. До сериала, скорее всего, она не была известна широкому кругу зрителей, но в актерской тусовке — вполне.

Источник: nastitasti / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











У актрисы нет профессионального образования, да и мечтала она о карьере юриста. Но однажды попала в моделинг на втором курсе, а потом и на съемки клипа на песню «Витаминка» Тимы Белорусских, где у нее была главная роль.

Источник: KAUFMAN MUSIC / YouTube.com

Дебют в кино у нее также был успешным: Красовская сыграла главную роль в фильме Натальи Кудряшовой «Герда» (18+). И сыграла, кстати, достойно. Даже получила награду на кинофестивале в швейцарском Локарно за лучшую женскую роль.

Источник: Kinopoisk.ru











Актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Герда» Источник: Kinopoisk.ru











Дальше в фильмографии Анастасии были не менее успешные работы: «Трудные подростки» (18+), «Стая» (18+), «Черная весна» (18+), «Бультерьер» (18+). В «Слово пацана» Красовская пришла ради взрослой роли, потому что до этого актриса играла преимущественно подростков с трудностями. Ну и ради Жоры Крыжовникова.

Фильм «Бультерьер» Источник: Kinopoisk.ru











После сериала у нее было еще несколько проектов: «Внутри убийцы» (18+), «Дайте шоу» (18+) и «Ячейка общества» (18+), где у нее также были главные роли. Непонятно, повлияло ли на это участие ее участие в сериале, но как будто у нее и до этого были предложения.

В фильме «Ячейка общества» актриса сыграла главную роль Источник: Kinopoisk.ru











Кроме сериалов и фильмов, она продолжается сниматься в качестве модели, а вот рекламы в ее соцсетях не замечено. А вот на шоу Красовскую не зовут (или она сама не ходит), в скандалах она тоже не участвует, личную жизнь скрывает. Ей приписывали роман с потомственным актером Павлом Табаковым, но ни она, ни он информацию не подтверждали.

Источник: kinovdetalyah / Youtube.com











И к слову о соцсетях: на момент съемок на Красовскую в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) были подписаны 215 тысяч человек, в телеграм-канале — почти 40 тысяч человек. Сейчас в запрещенной соцсети у нее 274 тысячи подписчиков, а телеграм-канал читает чуть больше 20 тысяч человек.

Источник: nastitasti / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Елизавета Базыкина

Елизавета Базыкина в роли медсестры Наташи Источник: Kinopoisk.ru











Роль медсестры Наташи — девушки Вовы Адидаса — досталась молодой актрисе Елизавете Базыкиной. И в сериал она пришла прямиком со сцены театра. Ну почти.

Источник: elizavetabazykina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дело в том, что Лиза с детства знала, что будет артисткой. В детстве она занималась музыкой, пела в хоре и сольно, играла на гитаре и фортепиано, а позже освоила и танцы: хип-хоп, дэнсхолл и контемпорари.

После школы она поступила в ГИТИС в мастерскую Валентина Клементьева. И уже на первом курсе молодая актриса начала участвовать в постановках МХАТа Горького: «Некурортный роман» (18+), «Лавр» (18+), «Мастер и Маргарита» (18+). В 2022 году Елизавета переходит служить в Театр на Бронной, где играет в спектаклях «Благоволительницы» (18+), «Богатые невесты» (18+), «Бэтмен против Брежнева» (18+) и других.

Спектакль «Бэтмен против Брежнева» Источник: mbronnaya.ru











А дебют в кино у нее был сразу с главной ролью — да еще и в именитом касте: вместе с Александром Петровым, Данилой Козловским и Ириной Старшенбаум она сыграла в фильме «Надвое» (18+).

Источник: kino-teatr.ru











После «Слова пацана» она присоединилась к еще одному большому проекту про прошлое — «Комбинация» (18+) — про историю успеха музыкальной группы. У Базыкиной, кстати, там главная роль.

Базыкина (внизу по центру) играет певицу Татьяну Иванову Источник: Kinopoisk.ru











Актрису приглашают на шоу и подкасты (не как главных актеров «Слова пацана», но всё же), она сотрудничает с небольшим количеством брендов и даже дважды (!) попала на обложки журналов.

Источник: elizavetabazykina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: elizavetabazykina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако большой любовью Базыкиной, судя по всему, остается театр. В соцсетях иногда можно встретить ролики, где рассказывают о том, что на спектакли в Театр на Бронной приходят только, чтобы посмотреть на Елизавету.

Спектакль «Богатые невесты» Источник: mbronnaya.ru











Что касается соцсетей самой Базыкиной, то во время выхода сериала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) у нее было более 270 тысяч подписчиков, а в телеграм-канале ее читало 260 тысяч человек. Сейчас в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) у нее 410 тысяч подписчиков, а в телеграм-канале — 125 тысяч.

Никита Кологривый

Никита Кологривый в роли Кащея Источник: Kinopoisk.ru











Ну а теперь к десерту — Кащею. Антагониста и лидера группировки «Универсам» сыграл Никита Кологривый. Он один из тех актеров, кому «Слово пацана» действительно принесло славу. Хотя не без усилий Никиты, конечно.

Источник: n.kologrivyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер родом из Новосибирска и в театральный пошел с подачи своего деда. Сначала Кологривый учился в Новосибирском театральном институте, а через два года поступил в ГИТИС на курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского.

Никита часто вспоминает, что «в Щуке, в Щепке» ему открыто сказали: из-за внешности и проблем с дикцией он не станет артистом. А он всем назло решил доказать обратное. Сейчас в его фильмографии больше 70 работ, среди которых «По щучьему велению» (6+), «Два холма» (18+), «Оффлайн» (18+), «Жизнь по вызову» (18+), «Черная весна» (18+), «Комбинация» (18+) и много других известных фильмов и сериалов.

Источник: Kinopoisk.ru











Источник: Kinopoisk.ru











Поэтому «Слово пацана» для него не было ничем особенным. Однако именно после выхода картины Крыжовникова актер начал вести себя, мягко говоря, странно.

Всё началось с его интервью Эльдару Джарахову, где он прошелся по своим коллегам по сериалу и вообще индустрии. Досталось и Ивану Янковскому, и Саше Бортич, и даже Козловскому.

— Зритель должен понять, что всё это очень серьезно. А всё делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов, — сказал Кологривый.

«Ответка» не заставила себя долго ждать: от актера начали отказываться режиссеры.

— Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, — отметил режиссер Стас Иванов.

Коллеги по «Слову пацана» тоже ответили. Янковский, например, сделал это филигранно и написал большой пост благодарности, который закончил переделанной фразой Кащея.

— Я тут за мою семью стою. Семья всё — мне, а я всё — семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли, — написал Иван отрывок одного из самых знаменитых монологов Кащея.

Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И если обычный человек остановился бы на этом скандале, то Кологривый — нет. В следующий раз он выделился на передаче «Закрытый показ», которую ведет Александр Гордон, куда актера пригласили как эксперта на обсуждение фильма «Подельники» (16+). Когда Кологривому не дали сказать всё, что хочется, он начал перебранку с ведущим и ушел из студии.

Актера пригласили на шоу как эксперта Источник: передача «Закрытый показ» / 1tv.ru











Через месяц он приехал в Новосибирск, где организовали фан-встречу с актером. Там Кологривый остался очень недоволен площадкой и организаторами мероприятия, о чём честно заявил собравшимся там людям. А потом просто ушел.

Но, пожалуй, самым ярким его скандалом можно считать знатный дебош в новосибирском баре. Спойлер: он даже за это 7 суток отсидел. В общем, пришел как-то в бар Кащей (зачеркнуто) Никита Кологривый и, немножко пригубив, решил приударить за официанткой. Но так увлекся, что укусил ее. А после отказа девушки под горячую руку попали еще два парня, которых он избил сначала руками, а потом головой.

Источник: Абзац / T.me

После инцидента Кологривого пригласили в суд, где его признали хулиганом. Актер признал свою вину в суде, обещал больше себя так не вести.

— Это была горячка, и еще раз подтвержу, что находился в несколько неадекватном состоянии. И я думаю, что это была истерика. И это была такая слабость эмоциональная. Я после сегодняшней ночи понял, что лучше буду заниматься благотворительными мероприятиями, чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить, — заверил актер.

Но его всё равно отправили на 7 суток под административный арест.

Суд отправил под арест на 7 суток Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несмотря на все его скандалы, у Кологривого есть жена, с которой они не вместе, но и развода пока не было. С супругой, актрисой Александриной Питиримовой, они поженились в 2020 году, а в мае 2021 года у Кологривых родилась дочь Есения. Но в 2023-м стало известно о расставании пары. По словам Никиты, причиной стала его работа. А точнее — ее большое количество.

Кологривый с женой и дочкой Источник: n.kologrivyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Сети тем временем гуляет другая версия развода — интрижка Кологривого с Агатой Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Позже эту информацию подтвердил сам актер, сказав, что роман между ними был недолгий.

— Это был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий… Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино… Поиск тепла, — объяснялся Кологривый.

Но позже Питиримова заявила, что расстались супруги по своему желанию и в их разводе нет третьего человека.

Источник: n.kologrivyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на все скандалы, в которых засветился Кологривый, его продолжают звать в кино и в гости на шоу, а количество поклонников постоянно увеличивается. Например, в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) на момент выхода сериала на него были подписаны 216 тысяч человек, а сейчас за ним следит почти полмиллиона подписчиков.