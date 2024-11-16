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Развлечения тест Вы интроверт или социофоб? Ответьте на 14 вопросов и узнайте свой тип личности

Вы интроверт или социофоб? Ответьте на 14 вопросов и узнайте свой тип личности

Проверьте, вам просто комфортно в одиночестве или вы избегаете людей

409
7 комментариев

Кстати, вы чаще залипаете в телефон или предпочитаете личное общение?

Иногда может показаться, что от интроверта до социофоба рукой подать, но на деле это два совершенно разных типа личности. Одни категорически избегают общества, другие не прочь встретиться с друзьями и поболтать. Одним чрезвычайно важно, что подумают о них окружающие, для других общественное мнение не самый важный критерий. В конце концов, интровертами рождаются, а социофобами становятся. К какому из этих типов можно отнести вас?

ТЕСТПройден 89 раз
1 / 14

Новые знакомства даются вам легко?

  • Для меня это один большой стресс

  • Без проблем знакомлюсь с новыми людьми

2 / 14

Вы любите одиночество?

  • Больше всего обожаю побыть в одиночестве, так я могу спрятаться от мира

  • По ситуации. Мне приятно оставаться наедине с собой, но и от компании я не страдаю

3 / 14

Вы только вышли из магазина, как вспомнили, что не купили хлеб. Что будете делать?

  • Вернусь в магазин, куплю хлеб

  • Переживу как-нибудь без хлеба сегодня

4 / 14

Вас пригласили на день рождения, но отмечают его в малознакомом районе, и вы, приехав, немного заплутали. Как быть?

  • Спрошу дорогу у местных

  • У меня на такие случаи есть карты на телефоне

5 / 14

Вы вроде бы шли в верном направлении, но потом поняли, что вам нужно в другую сторону. Что делать будем?

  • Развернусь и пойду в нужную сторону

  • Разворачиваться на ходу так нелепо выглядит, поэтому я как ни в чём не бывало дойду до ближайшего перекрестка, перейду его и там развернусь в другую сторону. Лучше сделать крюк, чем выглядеть неловко

6 / 14

Заплутав в поисках адреса, вы пришли позже всех. Как вы чувствуете себя в таких ситуациях, когда входите в комнату, а там все уже в сборе?

  • Всегда некомфортно, надо же, какая непунктуальность

  • Неудобно, конечно, но что поделать, не надо было забираться в такую глушь

7 / 14

Подходит ваша очередь говорить тост. Вы в это время…

  • Ухожу из помещения, где идет праздник

  • С удовольствием произнесу тост

8 / 14

На том же самом дне рождения с вами пытается заговорить незнакомый вам человек. Как вы отреагируете?

  • Неохотно и с недоверием, но поддержу разговор

  • Такие ситуации вгоняют меня в краску. Буду больше слушать, потупив взгляд

9 / 14

Вернувшись после вечеринки домой, чем займетесь?

  • Начну прокручивать в голове разные ситуации, диалоги, оценю свое поведение в них

  • Займусь домашними делами, отдохну

10 / 14

Бывало такое, что вы чего-то не сделали, испугавшись того, что о вас подумают другие?

  • Постоянно такое происходит

  • Пару раз было, но мне обычно это несвойственно

11 / 14

Вы уезжаете в отпуск, но нужно, чтобы кто-то поливал цветы, чтобы они не завяли. Ваши действия?

  • Попрошу кого-нибудь из друзей

  • Придумаю систему гидратации, чтобы они дожили до моего возвращения

12 / 14

Вам звонят с незнакомого номера. Возьмете трубку?

  • Это могут звонить по какому-то важному делу, придется взять

  • У меня телефон постоянно на беззвучке. Кому действительно надо — напишет

13 / 14

Вы общаетесь с людьми только по работе или у вас есть и другие интересы?

  • Интересы-то есть, но они никак не связаны с общением с людьми

  • Я нормально общаюсь с людьми не только по работе

14 / 14

После этого вопроса появятся результаты. Боитесь вообще узнавать о себе правду?

  • Давайте уже скорее показывайте результаты

  • Всегда потеют ладони, когда говорят обо мне, особенно правду

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Социофобия Интроверсия Психология Тест Развлечения Характер Личность
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Комментарии
7
Гость
2 часа
я интроверт и это здорово 👍
Гость
2 часа
Крутяк! Спасибо!
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