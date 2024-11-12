В Токио выбрали «Мисс Интернешнл»: любуемся фото победительницы

Десятки девушек со всего мира вышли сегодня на сцену конкурса «Мисс Интернешнл», чтобы взять корону победительницы. Но блестящий головной убор был только один, и достался он участнице из Вьетнама — Хюинь Тхи Тхань Туи. И ей, как оказалось, не привыкать к победам в конкурсах красоты.
Тхань Туи родилась в 2002 году в Дананге и всегда большое внимание уделяла образованию, побеждала в интеллектуальных конкурсах. После школы поступила в Университет изучения иностранных языков, где начала усиленно штудировать английский, а как подтянула его, пошла на второе высшее — в лондонский Университет Гринвича.
Во время учебы Тхань Туи попробовала свои силы в конкурсах красоты. Сначала завоевала награду «Мисс Студенчество» в Университете иностранных языков, потом стала финалисткой первого конкурса элегантных студентов в Дананге. Так в 2022 году она дошла до национального конкурса, где получила титул «Мисс Вьетнам», а заодно забрала пару дополнительных номинаций, в том числе взяла подпремию «Спортивная красота».
Также жюри объявило, что Тхань Туи будет представлять страну на «Мисс Интернешнл» в 2024 году, в котором Вьетнам никогда раньше не участвовал.
— У меня есть некоторые базовые навыки работы на подиуме и выступлениях, и в дальнейшем я буду продолжать практиковаться и совершенствоваться, — говорила тогда девушка. — Кроме того, я узнала от своих предшественников о критериях и прочих моментах, на которые следует обратить внимание, чтобы хорошо подготовиться к участию в «Мисс Интернешнл — 2024».
Костюм, в котором Тхань Туи предстала на конкурсе, называется «Шелк Лотоса». По словам дизайнера Буй Конг Тхиен Бао, в нём каждая нить шелка соткана из стебля лотоса, поднятого из лагуны.
— Вплетенные в ткань тонкие шелковые нити, похожие на росу, обладают мягкостью и гладкостью натурального шелка и имеют нежный аромат цветов лотоса, — описала дизайнер свое творение.
— Нося гордую ленту «Мисс Интернешнл — 2024», я еще раз вспоминаю о своей роли и миссии. Как первая Мисс Вьетнам, принявшая участие в конкурсе «Мисс Интернешнл», я сделаю всё возможное, чтобы привести в международную организацию представителя Вьетнама, достаточно храброго и решительного, чтобы продвигать имидж нашей страны на международном уровне, — рассказала девушка в своей речи победительницы.
Коллеги, как вам новая «Мисс Интернешнл»?