А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ярославцы ответят на все 15 вопросов нашего теста

Кринж, скуф, вайб — это сленг современной молодежи, который знает далеко не каждый взрослый. Думаете, времена изменились? На самом деле, в советское время молодые люди тоже активно использовали странные словечки в своей речи. Предлагаем вспомнить, как выражались в СССР, с помощью нашего интересного теста, а вдруг сленг прошлого окажется даже круче? Давайте узнаем!