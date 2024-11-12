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Развлечения тест А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ярославцы ответят на все 15 вопросов нашего теста

А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ярославцы ответят на все 15 вопросов нашего теста

Зумерам точно придется постараться

404
2 комментария

Рекомендуем проходить этот тест примерно вот в таком настроении

Кринж, скуф, вайб — это сленг современной молодежи, который знает далеко не каждый взрослый. Думаете, времена изменились? На самом деле, в советское время молодые люди тоже активно использовали странные словечки в своей речи. Предлагаем вспомнить, как выражались в СССР, с помощью нашего интересного теста, а вдруг сленг прошлого окажется даже круче? Давайте узнаем!

ТЕСТПройден 88 раз
1 / 15

Начнем с простого: что такое «котлы»?

  • Наручные часы

  • Красивые женские серьги-кольца

  • Емкость, в которой варили суп

2 / 15

А о чём говорила фраза «шнурки в стакане»?

  • Все собрались на дискотеку

  • Милиция патрулирует

  • Родители дома

3 / 15

Так-так, «шузы на каше» — это что еще такое?

  • Обувь на толстой подошве

  • Каша с вкусными добавками

  • Яркое платье для танцев

4 / 15

Когда говорили «дринчить до крейзы», что имели в виду?

  • Пойти драться до первой крови

  • Напиться до беспамятства

  • Весело провести время под гитару

5 / 15

«Хилять» — это как?

  • Увиливать от ответа

  • Неспешно прогуливаться

  • Проявлять свою слабость

6 / 15

Советские ребята еще часто кричали: «Шуба!» — в определенных ситуациях. Что это значило?

  • Сигнал о том, что пора идти на урок

  • Сигнал о том, что в магазинах началась распродажа верхней одежды

  • Сигнал о том, что идет посторонний, нужно прекращать делать пакости и убегать

7 / 15

А когда говорили «попилить хаеp», что это значило?

  • Пойти подстричься

  • Накраситься

  • Заплатить за ужин пополам

8 / 15

Сейчас сложно: бабули — это…

  • Крутые девчонки

  • Деньги

  • Одежда для повседневной носки

9 / 15

Когда молодого человека называли утюгом, это значило, что он…

  • Карманный воришка

  • Неприятный человек, который сует свой нос в чужие дела

  • Спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту

10 / 15

А что такое «музыка на костях»?

  • Так называли музыку, под которую можно было танцевать до упаду

  • Это определенный метод игры на барабане, когда звуки похожи на стук костей

  • Это один из методов записи пластинок — на рентгеновских снимках

11 / 15

«Совпаршив» вам знаком?

  • Заграничные вещи

  • Вещи, произведенные в Советском Союзе

  • Нестильные вещи

12 / 15

Что выражало слово «зыко»?

  • Одобрение

  • Отвращение

  • Страх

13 / 15

Что советская молодежь называла Бродвеем?

  • Центральную улицу города

  • Школьный мюзикл, поставленный под иностранные песни

  • Красивый парк для свиданий

14 / 15

«Аскать» — что делать?

  • Дарить подарки

  • Общаться с девушкой до самого утра

  • Просить деньги на улице у прохожих

15 / 15

«Пойдем на сейшн» что означало?

  • Пойдем на свидание

  • Пойдем на концерт

  • Пойдем в кино

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Тест Советский Союз Сленг СССР Молодежь Старшее поколение Поколение Зумеры Знания
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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Не зыко а зэка😆
Гость
25 минут
15 из 15, хотя родился в конце 80-х, а все эти жаргонизмы использовались ещё в 90-х.
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