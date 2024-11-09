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Развлечения Тот самый смуглый красавчик с «Фабрики звезд — 3»: куда пропал Роман Барсуков — видео

Тот самый смуглый красавчик с «Фабрики звезд — 3»: куда пропал Роман Барсуков — видео

После проекта и распада группы «К.Г.Б.» парень долго не мог найти себя

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1 комментарий

Куда пропал после «Фабрики звезд» Роман Барсуков

Многие помнят Романа Барсукова — яркого участника «Фабрики звезд — 3», который вылетел из проекта в середине, но потом вернулся на телеэкраны в составе группы «К.Г.Б.» с двумя другими фабрикантами — Александром Киреевым и Дмитрием Голубевым. Но слава бойз-бенда продлилась всего пару лет, затем Барсуков исчез с радаров и не давал о себе знать долгих 17 лет. Чем сейчас занимается «тот самый смуглый красавчик с третьей „Фабрики“»?

Роман Барсуков родился 20 ноября 1983 года в маленьком городке Тулуне в Иркутской области. Его родители работали на стекольном заводе. Мальчик с детства пел и в 8 лет пошел в секцию бокса, чтобы выработать выносливость и упорство. В 13 лет семья переехала в другой город, где Роман поступил в стекольный колледж, продолжал заниматься боксом и начал петь на городских мероприятиях в составе группы «Калейдоскоп».

В 2003 году Роман прошел жесткий отбор на кастинге «Фабрики звезд — 3». Барсуков запомнился телезрителям двумя яркими песнями — «Прости» и «Виражи», дракой со своим другом — другим фабрикантом Русланом Куриком, а также романом с эффектной блондинкой Ириной Ортман. Сам Барсуков отрицал эти слухи и даже рассказал, что на самом деле у него были отношения с одной из гримерш проекта — Риммой, но продюсеры проекта подогревали интерес к несуществующему роману, ставя Барсукова и Ортман в пару в номерах.

Барсуков вылетел на 10-м отчетном концерте в середине ноября 2003 года и вернулся в Иркутскую область, но ненадолго. После окончания «Фабрики звезд — 3» Виктор Дробыш позвал его в группу «К.Г.Б.» и даже всерьез намеревался отправить коллектив на «Евровидение-2005». Но группа просуществовала недолго.

С тех пор о Романе Барсукове никто ничего не слышал. После 2006 года парень работал барменом в Москве, потом в караоке, а затем создал кавер-группу «Путь In» вместе с братом Александра Киреева.

Сейчас он выступает в группе «Самолет» вместе с одной из финалисток шоу «Голос» Дарьей Беженар. Барсуков выпускает новые версии своих старых песен и выкладывает в соцсети фото и видео с выступлений в клубах столицы.

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Иркутск Тулун Биография Фабрика звезд
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Что это здесь делает? Уровень журналистики - ниже плинтуса.
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