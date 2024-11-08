Вы алкоголик или меру знаете? Всего 15 вопросов расставят всё по своим местам

Сегодня тест начинается с картинки. Если всё увиденное на полках вам захотелось взболтать, но не смешивать, а потом немедленно выпить, смело добавляйте один балл к своему результату

Иногда встречу с друзьями и погружение в запой отделяет всего один вечер пятницы. Но это только если у вас есть склонность к алкоголизму и неуемная страсть к выпивке. А вы умеете держать безопасную дистанцию от алкоголя или при первой же возможности падаете в его крепкие объятия? Ответьте на 15 вопросов нашего теста и узнайте, на каком этапе развития вы от крепкого духом до крепкого выпивохи.