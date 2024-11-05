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Развлечения «Это был мой жесткий косяк»: что известно о скандальных романах Natanа на шоу «Звезды в джунглях»

«Это был мой жесткий косяк»: что известно о скандальных романах Natanа на шоу «Звезды в джунглях»

Женатый рэпер стал самым обсуждаемым участником проекта из-за тесных отношений с Лерчек и Бьянкой

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Женатый рэпер Natan закрутил на шоу «Звезды в джунглях» роман с разведенной к тому моменту блогером Лерчек. Видео их ласк на съемочной площадке разлетелось по Сети еще в середине октября. После чего супруга рэпера Анастасия Шевцова забрала сыновей и улетела в Казахстан, сообщив, что с мужем они решили пожить раздельно еще до проекта. А ведь только летом 2024 года Natan каялся и просил у супруги прощения за прошлые измены.

— Я влюбилась, и, когда всё это уже дошло до такого апогея и когда я поняла, что случилось, я к нему подошла и искренне сказала о том, что мне жалко его жену, — рассказала после шоу Лерчек в интервью на канале «Алена, блин!».

Многие участники проекта осудили поведение рэпера, но сам он решил не останавливаться только на Лерчек и буквально у нее на глазах приударил за пришедшей на шоу королевой русского RNB Бьянкой.

— Да, это было, это мой жесткий косяк, я признаю. И возможно, кто-то посмотрит на всё это и для себя сделает выводы, как делать не надо, — опубликовал Natan в своем телеграм-канале.

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Звезды в джунглях Natan Лерчек Бьянка
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