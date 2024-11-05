НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

с-з.

 753мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Вырастет плата за садики
Крамской и Репин завели соцсети
Нужны ли бахилы
Ярославна в Алжире
Почему вымирают ярославцы
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Ярославцы на СТС
Вернут популярный автобус
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Развлечения обзор Приближается Бобровая Луна: как это явление отразится на ярославцах

Приближается Бобровая Луна: как это явление отразится на ярославцах

Кому стоит опасаться особенно сильного полнолуния

276
2 комментария

В ближайшее время Луна будет видна особенно четко

Даже удивительно, сколько названий есть у Луны. В октябре мы могли наблюдать на небе Луну охотника и разбирались, что это за явление такое, а теперь нас ждет лунное явление с еще более чудаковатым названием — Бобровая Луна. Давайте узнаем, как оно отразится на всех нас и при чем здесь вообще бобры.

Что такое Бобровая Луна

Все лунные определения пришли к нам из прошлого. Например, если та же Луна охотника получила свое название из-за того, что в период, когда она появляется на небе, убирают поля и охотникам становится лучше видно добычу, то в появлении имени бобрового явления действительно отчетливо видны следы бобров. Давным-давно люди заметили, что животные особенно активно строят плотины и запасают еду в середине ноября, и сопоставили этот факт с полнолунием, которое так прозвали — бобровым.

— Нынешнее полнолуние будет одновременно еще и мощным суперлунием, потому что Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году и будет выглядеть больше и ярче, чем всегда, — говорит астролог Ольга Якубовская.

Когда будет Бобровая Луна в 2024 году

В 2024 году Бобровая Луна появится на небе в ночь с 15 на 16 ноября. Из-за того, что она будет яркой и очень близко к земле, увидеть ее можно будет без специальных устройств. Особенно если ночь будет ясной.

Конечно, если вы захотите всё получше рассмотреть, можно взять бинокль или телескоп — тогда вам вообще станут видны отдельные области на спутнике Земли.

Что несет Бобровая Луна

По словам астролога Ольги Якубовской, грядущее полнолуние осложняется противостоянием Солнца с Ураном.

— Планета-бунтарь часто приносит нервозное состояние, а также резкие и непредсказуемые ситуации, которые вряд ли можно будет назвать приятными, — предупреждает астролог. — В разы возрастает риск ЧП, особенно в местах большого скопления людей, так что не стоит забывать о личных мерах предосторожности. Люди становятся более эксцентричны, могут вести себя непредсказуемо. Очень вероятны сбои в работе техники, электричества, а также нештатные ситуации в авиации.

Правда, по словам астролога, бояться Бобровой Луны не нужно — осторожность нужна всегда и везде.

А на вас влияют полнолуния?

Еще как влияют
Иногда бывает
Не было ничего такого, это же просто явление
ПО ТЕМЕ
Луна Полнолуние Суперлуние Астролог Астрология Планеты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Ждём итоги выборов в свободной стране и готовимся к ещё худшей жизни, ведь с колен мы не встаём, нам так нравится
Гость
1 час
У бобра зубы хороши.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление