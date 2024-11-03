Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

Те, кто хоть раз смотрел советское кино, знают, какими необыкновенными были его герои. Что ни фраза, то прямо в сердце, что ни поступок, то непременно западающий в память. Кстати, о памяти. Вы уверены, что правильно запомнили героев и фильмы, в которых их видели? На днях мы пересмотрели десять разных советских фильмов и мало того, что не могли оторваться, но и придумали этот тест, в котором предлагаем вам узнать фильмы по их героям. Ну что, настало время вспомнить всё?