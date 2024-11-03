Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

Те, кто хоть раз смотрел советское кино, знают, какими необыкновенными были его герои. Что ни фраза, то прямо в сердце, что ни поступок, то непременно западающий в память. Кстати, о памяти. Вы уверены, что правильно запомнили героев и фильмы, в которых их видели? На днях мы пересмотрели десять разных советских фильмов и мало того, что не могли оторваться, но и придумали этот тест, в котором предлагаем вам узнать фильмы по их героям. Ну что, настало время вспомнить всё?
Начнем с простого. Где вы могли видеть эту красивую даму с гвоздиками?
«Любовь и голуби» (12+)
«Родня» (12+)
«Москва слезам не верит» (18+)
Где вы могли встречать эту троицу?
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
«Белый Бим Черное ухо» (6+)
«Веселые ребята» (0+)
Откуда этот привлекательный мужчина с усами?
«Мимино» (18+)
«Цирк» (0+)
«Броненосец Потемкин» (0+)
Ну а эта милая дама вам знакома?
«Матрос с „Кометы“» (12+)
«Приходите завтра…» (12+)
«Дом под звездным небом» (12+)
А эта парочка откуда?
«Летят журавли» (12+)
«Весна на Заречной улице» (12+)
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)
В каком фильме вы могли видеть этих стройных красоток?
«Охота на лис» (12+)
«Беспредел» (16+)
«Три плюс два» (6+)
Эти великолепные герои вам знакомы?
«После дождичка в четверг» (6+)
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Курьер» (18+)
Где вы могли встречать этого юношу?
«Сто дней после детства» (12+)
«Москва — Кассиопея» (0+)
«В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)
Ну а эта дама, которая учила начальницу филигранной походке из какого фильма?
«Служебный роман» (6+)
«Большая перемена» (0+)
«Неоконченный урок» (12+)
Откуда этот уверенный в себе мужчина?
«Офицеры» (6+)
«Маленькая Вера» (18+)
«Весна на Заречной улице» (12+)