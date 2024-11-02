Вы начитанный человек или книгу ни разу не открывали? Хитрый тест по литературе для ярославцев

Мы искренне завидуем тем, кто, прочитав книгу, запоминает ее раз и навсегда и может спустя годы вспомнить сюжеты, отдельные фрагменты, а то и воспроизвести целые диалоги. С другой стороны, если это была единственная книга в жизни человека, то в этом нет ничего удивительного.
А вы относитесь к тем, кто, закрыв книгу, тут же забывает, о чем она была, или обладаете богатой библиотекой и феноменальной памятью? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов по литературе.
Начнем с легкого. Под каким деревом размышлял о жизни Андрей Болконский?
Береза
Липа
Дуб
Ясень
А кто написал пьесу «Вишневый сад»?
Лев Толстой
Антон Чехов
Михаил Лермонтов
Михаил Булгаков
Вспоминайте, кто написал стихотворение, которое начинается словами: «Вы помните, вы всё, конечно, помните, / как я стоял, приблизившись к стене, / взволнованно ходили вы по комнате / и что-то резкое в лицо бросали мне»?
Афанасий Фет
Николай Гумилев
Александр Пушкин
Сергей Есенин
Теперь подключаем еще и знания по истории. В «Капитанской дочке» Александра Пушкина несколько действующих лиц носят имена реальных исторических деятелей. Кто эти люди?
Емельян Пугачев и Алексей Орлов
Екатерина II и Григорий Потемкин
Елизавета Петровна и Петр III
Емельян Пугачев и Екатерина II
Наверняка вы знаете знаменитую фразу «Счастливые часов не наблюдают». А ведь ее произнес один из персонажей пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, кто это был?
Софья Фамусова
Алексей Молчалин
Служанка Лиза
Александр Чацкий
Какое из этих произведений написал Александр Куприн?
«Митина любовь»
«Наталья, боярская дочь»
«Гранатовый браслет»
«Белые ночи»
А помните, какое наказание получил Родион Раскольников за убийство старухи-процентщицы?
Казнь
Монашеский постриг
Каторгу в Сибири
Он остался безнаказанным
В романе «Мастер и Маргарита» есть несколько персонажей-животных. Кота Бегемота знают все. А как звали собаку, спутницу Понтия Пилата?
Банга
Ванга
Бинго
Бонго
Какая фамилия была у чиновника Акакия Акакиевича, главного героя повести «Шинель» Николая Гоголя?
Башмачкин
Стуликов
Ляпкин
Тяпкин
И контрольный вопрос. Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?
«Доктор Живаго» Бориса Пастернака
«Собачье сердце» Михаила Булгакова
«На дне» Максима Горького
«Яма» Александра Куприна
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