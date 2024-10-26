SHAMAN положил глаз на молодую артистку, а Гуф устроил дебош в бане: главные события уходящей недели из жизни звезд

Сердце SHAMANA не свободно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Звезды на этой неделе устроили брачные игры. Певица Анна Седакова разводится, Бритни Спирс вышла за себя замуж, а SHAMAN'a застали с новой девушкой. Однако без скандалов не обошлось. Гуф устроил драку в бане, а Григорий Лепс угрожает сломать хейтерам ноги.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Седакова разводится

Певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом. У пары есть месяц на то, чтобы наладить отношения.

Незадолго до подачи заявления на развод певица посетила шоу «Кстати». Там Седокова призналась, что уже давно хочет расстаться с Тиммой.

Похоже на то, что баскетболист очень переживает по поводу расставания. Он в прямом эфире в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) показал множество таблеток, которые лежали на кровати, а на фоне крутились клипы Седаковой.

Пара познакомилась летом 2019 года на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве. Баскетболист тогда был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой, а за плечами певицы было уже два брака.

Через год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение на отдыхе в Майами. Летом 2020 года они обручились на арендованной яхте, а уже осенью отпраздновали свадьбу в «Барвиха Luxury Village». Подробнее о разводе звезды рассказали наши коллеги из Starhit.ru.

Бритни Спирс вышла замуж

Певица Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников своими эпатажными выходками. На этот раз звезда нулевых опубликовала видео в белом платье и фате.

britneyspears / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Источник: Бритни показала себя в свадебном наряде

Это оказалась не классическая свадьба, поскольку жениха на ней не было. 42-летняя певица вышла замуж сама за себя. Видимо, она разочаровалась в мужчинах после трех разводов.

Сати Казанова впервые стала мамой

Певица Сати Казанова родила дочь. Это был долгожданный ребенок, так как, по признанию артистки, она очень долго не могла забеременеть.

Сати мечтала о домашних родах, но чтобы не рисковать, обстановку постарались воссоздать в перинатальном центре.

+1

— Родовой блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр, — рассказала Казанова.

Ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, с которым они поженились в 2017 году, присутствовал на родах.

Лепс заступился за молодую возлюбленную

Певец Григорий Лепс встал на защиту новой возлюбленной Авроры Кибы. Он предостерег всех, кто лезет в его личную жизнь и обижает его юную пассию.

— Рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе. Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться! — сказал певец в эфире телеканала RU.TV.

Лепс ждет, когда его девушка вернется с учебы Источник: Stahit.ru / T.me

Новые отношения Лепса начали обсуждать после того, как он появился с юной спутницей на ПМЭФ. Авроре 18 лет, и она недавно окончила школу. Певец многократно заявлял о серьезности своих намерений и даже взял на отдых маму девушки.

У певца SHAMAN появилась девушка

Еще не все отошли от новости о разводе SHAMAN'а (Ярослава Дронова), как он закрутил новый роман. Завоевать сердце певца удалось Асият Сайгидовой, известной по творческому псевдониму Соя.

Возлюбленные сейчас работают над этнооперой Игоря Матвиенко «Князь Владимир». В ней они, кстати, тоже играют влюбленных.

В перерывах между репетициями SHAMAN не отходит от Асият. Он целует ей руки, обнимает и нежно поправляет волосы. Несмотря на такие очевидные проявления чувств, они официально не подтвердили, что теперь пара.

У Дронова за плечами уже два развода. Обе супруги были старше его. Видимо, SHAMAN решил пересмотреть свои предпочтения, когда обратил внимание на Асият Сайгидову, которая моложе его более чем на 10 лет. Подробнее о новой возлюбленной артиста — рассказали в материале.

Гуф устроил дебош в бане

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) арендовал баню в подмосковном городе Апрелевке с компанией. Как заявили сотрудники комплекса, артист не оплатил часть аренды, а также употреблял наркотики.

Когда назрел конфликт, администратор комплекса вызвала управляющую. Та позвала своего двоюродного брата, сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Завязалась драка.

Разборки возле банного комплекса Источник: РЕН ТВ

Представители рэпера сообщили свою версию. Они отметили, что конфликт произошел из-за того, что Гуфа снимали на телефон, хотя он просил этого не делать.

На исполнителя составили протокол за мелкое хулиганство. Позже рэпер опубликовал видео, где извинился за свое поведение.

Гуф несколько раз извинился перед полицией Источник: Starhit.ru /T.me

Гуфу грозил арест, но прокуратура не поддержала это ходатайство полиции. Наро-Фоминский суд не стал отправлять артиста в СИЗО. По словам адвоката Долматова Сергея Жорина, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это предполагает, что Гуфу нельзя покидать без разрешения следователя место жительства, использовать мобильную связь и интернет, отправлять письма и СМС, получать посылки, а также общаться со свидетелями и иными участниками дела.

Глюкоза попала в новый скандал с наркотиками

Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была в нетрезвом состоянии.

Артистка отказалась проходить медицинское освидетельствование. Ее оштрафовали на 5000 рублей. Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети.

Певица высказалась о случившемся и заявила о своей невиновности.

Певица опубликовала видео из аэропорта Источник: Glukoza / T.me

— Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии, — написала Наталья в своем Telegram-канале.

Джаред Лето обещал приехать в Россию

Актер и певец Джаред Лето сейчас находится в мировом турне со своей группой 30 Seconds To Mars. На двух его последних концертах было особенно много зрителей из России, на что не мог не обратить внимание сам артист.

В Белграде он заявил, что хочет выступить в Москве, а также Санкт-Петербурге. Также Лето надеется, что позже сможет приехать в Киев.

— Мы скучали по вам, ребята, вы в курсе? Я скажу вам вот что: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине, — сказал солист группы.

Джаред Лето обратился к русским фанатам Источник: Stahit.ru / T.me

Российские фанаты завалили Лето приглашениями, а на Украине осудили певца за желание приехать в Россию.

— Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы, — написало МИД Украины в соцсети X.

А на концерте в Казахстане исполнитель принял подарок от фанаток из Сочи. Художница Милена Нода и ее подруги сделали ему уникальную шляпу. Джаред действительно любит этот аксессуар.

Джареду Лето понравился подарок Источник: Stahit.ru / T.me