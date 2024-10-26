Ее энергичный танец под дождем покорил певца: девятилетняя школьница снялась в клипе Владимира Преснякова

Певец сам позвал юную танцовщицу на съемки клипа Источник: Елизавета Патрахина











В середине октября Владимир Пресняков презентовал клип на новую песню «Любовь-самолет». Главной героиней там стала девятилетняя Елизавета Патрахина из Екатеринбурга. Девочка танцует афро и сносит соцсети ураганной харизмой: на нее подписано больше 40 тысяч человек. Чем Лиза удивила музыканта, и с кем еще хочет сняться в будущем, читайте в материале E1.RU.

Пошла на танцы по совету невролога

Лиза занимается танцами с трехлетнего возраста. К преподавателю хип-хопа ее записала мама — хобби сразу пришлось по душе.

— Случайно попали на прием к неврологу, нужно было для садика. Врач мне сказала: «У нее такая конституция — надо заниматься гимнастикой или танцами». В спорт отдавать не стала, жалко ребенка. А на танцах ей понравилось с первого занятия, — рассказывает Валентина, мама Лизы.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Спустя некоторое время Лиза стала пробовать себя в разных стилях. Больше всего ей понравилось афро. От хип-хопа этот стиль отличают музыка, культура, базовые движения и история происхождения.

Стиль афро возник в эпоху колониализма, когда танец стал способом самовыражения, общения и сохранения культурной самобытности угнетенных жителей Африки. Его отличительной чертой является особая энергичность.

В Екатеринбурге этому стилю почти не обучают: афро только начинает обретать популярность. На уроки и мастер-классы Лизе приходится ездить в Москву.

— Танцоры — постоянные ученики. Преподавательницы, к которым мы летаем в Москву, сами ездят на обучение в Африку. Потом привозят информацию к нам. Иногда возвращаются оттуда с местными педагогами, — объясняет Валентина.

Отец девочки много работает, поэтому на все конкурсы и репетиции с ней ездит мама. Валентина в декрете почти десять лет. До этого работала бухгалтером.

«Мечты сбываются, особенно если от души помечтать»

Энергичные танцы мама девочки решила записывать на видео и выкладывать в Instagram*. На популярность в семье никто не рассчитывал — странички в соцсетях хотели использовать как семейный альбом.

— Аккаунт мы ведем, чтобы Лиза видела разницу: как она танцевала год назад и как сейчас. Ей нравится смотреть видео, где она совсем малышка. Тренды снимаем только время от времени. Чаще всего — отчеты с мастер-классов или батлов.

Reels на страничке Лизы собирают сотни тысяч просмотров. Самый популярный из этих роликов попался в рекомендациях и Владимиру Преснякову, который, так удивительно совпало, тоже родом из Екатеринбурга. Родители увезли певца оттуда, когда ему было семь лет.

На этом видео девочка весело танцует под проливным дождем в центре Екатеринбурга.

В соцсетях девочки это видео набрало более миллиона просмотров Источник: elizabeth_little_lady / Instagram.com*

С Валентиной связался режиссер клипа и предложил ее дочери главную роль. Приглашение приняли сразу.

— В июне ездили сниматься в телевизионном проекте, где Лизу попросили составить список желаний. Она написала только одно — сняться в клипе у звезды. Уже в августе мы поехали на съемки в Москву. Желания сбываются, особенно если от души помечтать, — уверена мама Лизы.

Сами съемки шли четыре дня. Правда, встретиться на площадке с Пресняковым Лизе так и не удалось — артист плохо себя чувствовал. Тогда он пригласил девочку на свой концерт в Екатеринбурге. Во время выступления певец позвал Лизу танцевать на сцене.

— Лиза любит делать украшения своими руками и на прощание сделала Преснякову браслет. Владимир тоже подготовил ей подарок: после концерта они обменялись аксессуарами, — рассказывает Валентина.

Песни Преснякова Лиза слушала и до того, как снялась в его клипе, любовь к ним юной танцовщице привила мама.

— Творчество у него неглупое, доброе. Да и сам человек очень душевный. Есть что послушать и есть подо что потанцевать. Лизе это нравится, — говорит Валентина.

«Танцы — хороший антидепрессант»

График Лизы наполовину состоит из танцев. Иногда ради них приходится даже пропускать школу. Но время на настоящее детство всё равно остается, уверяет мама.

— Безусловно, есть родители, которые реализуют собственные амбиции через детей. Но к Лизе это не относится. У нее такой характер: ее невозможно заставить что-либо делать. Если ей не нравится — не будет. Даже на танцевальные чемпионаты ездит для удовольствия, а не за первыми местами.

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Девочка учится в четвертом классе и уже знает, кем хочет быть, когда вырастет. Лиза мечтает стать хореографом — другие профессии она даже не рассматривает. В школе к такому выбору относятся хорошо.

— Одноклассники ничего не говорят. Только один человек подошел и сказал, что прикольно, — рассказывает Лиза.

В будущем юная танцовщица хочет сняться в клипе у певца Леонида Агутина и потанцевать на одной сцене с певицей Zivert. Мама ее в этих устремлениях поддерживает.

— Нам многие пишут: «Посмотрели на Лизу и тоже решили заниматься танцами». Причем не только афро, но и другими стилями. Это очень здорово, потому что и прослушивание музыки, и танцы — хороший антидепрессант. Надеюсь, Лиза свяжет жизнь с танцами и будет вдохновлять других, — улыбается Валентина.