Где найти любовь знакам зодиака: советы астролога

Планета любви Венера зашла в знак Скорпиона и пробудет там до 6 ноября. Ведический астролог и психолог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как это сочетание повлияет на нашу личную жизнь.
— Заходя в знак Скорпиона, Венера начинает окутывать наши отношения страстью, тайнами, большим количеством эмоций, сексуальностью. Спокойные типичные отношения могут перейти в разряд «интриги, скандалы, расследования». А новое знакомство способно сразу перерасти в бурный роман на эмоциональных качелях. Поэтому не теряем голову. Держим себя в руках. Стараемся снижать градус напряжения, — посоветовала она.
Также астролог предостерегла тех, кому в этот период захочется разорвать старые отношения. Возможно, следует немного подождать, и выход из трудной ситуации найдется.
На видео советы для каждого знака зодиака — как для одиноких представителей, так и для тех, кто в паре.