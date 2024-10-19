Где найти любовь знакам зодиака: советы астролога

Астролог Мария Орлова дала советы на период пребывания Венеры в знаке Скорпиона Источник: Городские порталы

Планета любви Венера зашла в знак Скорпиона и пробудет там до 6 ноября. Ведический астролог и психолог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как это сочетание повлияет на нашу личную жизнь.

— Заходя в знак Скорпиона, Венера начинает окутывать наши отношения страстью, тайнами, большим количеством эмоций, сексуальностью. Спокойные типичные отношения могут перейти в разряд «интриги, скандалы, расследования». А новое знакомство способно сразу перерасти в бурный роман на эмоциональных качелях. Поэтому не теряем голову. Держим себя в руках. Стараемся снижать градус напряжения, — посоветовала она.

Также астролог предостерегла тех, кому в этот период захочется разорвать старые отношения. Возможно, следует немного подождать, и выход из трудной ситуации найдется.