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Развлечения Где найти любовь знакам зодиака: советы астролога

Где найти любовь знакам зодиака: советы астролога

Гороскоп отношений до 6 ноября. Видео

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Астролог Мария Орлова дала советы на период пребывания Венеры в знаке Скорпиона

Планета любви Венера зашла в знак Скорпиона и пробудет там до 6 ноября. Ведический астролог и психолог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как это сочетание повлияет на нашу личную жизнь.

— Заходя в знак Скорпиона, Венера начинает окутывать наши отношения страстью, тайнами, большим количеством эмоций, сексуальностью. Спокойные типичные отношения могут перейти в разряд «интриги, скандалы, расследования». А новое знакомство способно сразу перерасти в бурный роман на эмоциональных качелях. Поэтому не теряем голову. Держим себя в руках. Стараемся снижать градус напряжения, — посоветовала она.

Также астролог предостерегла тех, кому в этот период захочется разорвать старые отношения. Возможно, следует немного подождать, и выход из трудной ситуации найдется.

На видео советы для каждого знака зодиака — как для одиноких представителей, так и для тех, кто в паре.

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