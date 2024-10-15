Раки встретят вторую половинку в соцсетях, а Водолеи — на работе: гороскоп любви на месяц

Астролог дала прогноз о любви на конец октября — начало ноября Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова опубликовала любовный гороскоп для всех знаков зодиака на период с 13 октября до 6 ноября. В это время планета любви и красоты Венера будет находиться в знаке Скорпиона.

— Заходя в знак Скорпиона, Венера начинает окутывать наши отношения страстью, тайнами, большим количеством эмоций, сексуальностью. Спокойные типичные отношения могут перейти в разряд «интриги, скандалы, расследования». А новое знакомство способно сразу перерасти в бурный роман на эмоциональных качелях. Поэтому не теряем голову. Держим себя в руках. Стараемся снижать градус напряжения и не хватаемся за сковородку, если партнеру не понравился ваш кулинарный шедевр, — порекомендовала астролог.

Кому-то захочется трансформировать свои отношения — разорвать старую связь и нырнуть в новое увлечение.

— Прежде чем совершать такие серьезные и необдуманные шаги, посоветуйтесь с психологом. Можно найти выход из любой, даже самой безвыходной ситуации. Посмотреть на своего партнера с другой стороны, взяться за руки и меняться вместе, — отметила Мария.

По ее словам, лучшим успокоительным средством в этот период станет хорошая, насыщенная и разнообразная половая жизнь.

— Она сгладит все острые углы и поможет выходить эмоциям правильно, — отметила астролог.

А теперь гороскоп для представителей знаков зодиака.

Овен

Сейчас у вас период, когда вы действительно можете вывести свои отношения на новый уровень. Но для этого нужно копнуть в самую глубину своих страхов, претензий и проблем. Аккуратно достать их наружу, набраться терпения и мудрости, чтобы грамотно поговорить об этом со своим партнером. Помочь могут психолог и астролог. Разнообразьте свою половую жизнь. Не стесняйтесь говорить, что вам хотелось бы или что не нравится.

Свободным Овнам рекомендую быть осторожнее с новыми знакомствами. Вам захочется бурных романов. Но выбранный вами человек может не задержаться рядом на длительное время.

Телец

Не погружайтесь в ваши отношения целиком и полностью. Помните, что у вас есть другие сферы жизни. Сейчас благоприятно менять место жительства, переезжать куда-то, путешествовать вместе с партнером.

Свободным Тельцам я рекомендую знакомиться в соцсетях, интернете, на сайтах знакомств, в поездках, командировках. Сейчас хорошее время для быстрого и приятного романа.

Близнецы

У вас сейчас не самый благоприятный период для отношений. Если вы хотите развестись, расстаться, дождитесь окончания пребывания Венеры в Скорпионе. Это случится 7–8 ноября. Сейчас всё будет гораздо труднее, сложнее, с большим количеством негатива. Улучшить ваши отношения могут совместные походы в спортзал, на спа-процедуры, массаж. Перейдите вместе с партнером на правильное питание — это вас сплотит.

У свободных Близнецов сейчас не лучший период для начала новых отношений.

Рак

Венера в Скорпионе может принести вам обновление отношений. Не сидите дома, выходите вместе с партнером в театры, музеи, кино, на выставки, займитесь совместным творчеством. Также сейчас благоприятно заниматься совместным воспитанием детей. Научитесь общаться на эти темы, договариваться, поддерживайте друг друга. Хороший период для зачатия.

У свободных Раков сейчас удачное время для новых знакомств, романов. Найти партнера можно на сайте знакомств или в соцсетях.

Лев

Для вас сейчас главней всего погода в доме. Займитесь ремонтом, перестановкой мебели. Сделайте свое жилье уютным гнездышком, в которое вашему партнеру хотелось бы возвращаться вновь и вновь. Устраивайте романтические вечера при свечах, посмотрите вместе фильм. Это скрепит ваш союз. Также сейчас благоприятна покупка и продажа совместной недвижимости, автомобилей и другого имущества.

Свободные Львы могут знакомиться в интернете, на сайтах знакомств, через родителей.

Дева

Вам нужно быть более активными, не сидите дома, выходите вместе со второй половинкой в свет, общайтесь с друзями, отправляйтесь в путешествия, особенно на машине. Ходите вместе в спортзал, на творческие кружки. Это разнообразит ваши отношения.

Свободные Девы могут найти в интернете нового партнера, с которым будет легко и приятно общаться.

Весы

Для вас наступил неплохой период. Но важно контролировать свою речь. Не наговорите на эмоциях лишнего своему партнеру. Это может его ранить и обидеть. Помните, что путь к сердцу вашей второй половинки сейчас лежит через желудок. Поэтому готовьте для вашего партнера дома, приглашайте его в ресторан.

А свободные Весы могут найти в ресторане или кафе спутника жизни. Также могут оказаться удачными знакомства в интернете.

Скорпион

Сейчас ваш звездный час. Вы можете сиять, как самая яркая звезда на небе. Главное, помните: если вы любите себя — вас любят все. Прокачивайте свою самооценку, тело, внешность, здоровье, личность.

Свободным Скорпионам благоприятно знакомиться, выстраивать новые отношения.

Стрелец

Не самый удачный период для отношений. Сейчас лучше не принимать поспешных решений. Если вы надумаете сходиться, расставаться, кардинально что-то менять, дождитесь 7 ноября. Спасением для ваших отношений может стать прокачка себя в интимном плане. Разнообразьте свою сексуальную жизнь, позвольте себе больше, чем обычно. Благоприятны совместные путешествия.

Свободным Стрельцам можно знакомится в путешествиях и через интернет. Особенно с теми, кто живет в других городах и странах.

Козерог

Неплохой период, чтобы вместе с партнером выходить в общество, знакомиться с новыми людьми, общаться с друзями. Не сидите на месте. Вы будете очень интересны друг другу.

Свободным Козерогам можно знакомиться, заводить романы. Особенно с теми людьми, которые выше по статусу.

Водолей

Вам сейчас захочется больше влюбляться в свою работу, а не в свою вторую половинку. Если вы поможете ей в профессиональной реализации, в повышении статуса, уровня зарплаты, вы по-новому посмотрите на партнера и обязательно влюбитесь в него заново.

Свободным Водолеям можно заводить служебные романы или знакомиться через сферу профессиональной деятельности.

Рыбы

Вам очень повезло. Венера в Скорпионе может подарить вам более глубокое, осознанное понимание того, что нужно сделать, чтобы прокачать свои отношения, вывести их на новый уровень, лучше понимать своего партнера. Возможно, в этих вопросах стоит обратиться за помощью к астрологу или психологу. У вас всё получится и результат порадует. Освежить отношения можно через совместные путешествия или обучение. Нотки духовности помогут лучше понимать друг друга.