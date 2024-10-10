Снова качаем Skype? Где собираться россиянам после блокировки Discord

Steam Chat не нуждается в представлении. Все ПК-геймеры им пользуются — правда, не так часто, как Discord. Мессенджер от Valve прост в использовании и не требует дополнительной регистрации — нужен лишь аккаунт Steam. Кроме того, отдельно от клиента его качать не надо.

