На эти вопросы не ответили знатоки «Что? Где? Когда?». А сможете ли вы — тест

Как часто вы смотрите интеллектуальные телепередачи и отвечаете на вопросы вместе с участниками шоу? И удается ли вам набрать большее, чем победитель, количество баллов? 72.RU предлагает сразиться со знатоками программы «Что? Где? Когда?» (16+). Ниже представлены десять вопросов. На них участники игры не смогли ответить правильно. Получится ли у вас? Вперед!