«И метал „порубить“, и Scorpions поиграть». Рабочий с завода был моряком и сражался с пиратами, а теперь делает гитары

На создание одного инструмента у мастера уходит несколько месяцев Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Владимиру Иванову из Челябинска 37 лет. Он работает на заводе и в то же время создает электрогитары. Увлечен хобби последние пять лет. Пока готово только несколько инструментов, но их уже оценили опытные музыканты. Историю мастера рассказывает 74.RU.

Работа в переделанном в мастерскую гараже — скорее хобби, которое Владимир чередует со сменами на электрометаллургическом комбинате. Там он ремонтирует тепловозы. Вообще, по профессии наш герой — железнодорожник, а любовь к музыке пришла во время службы в армии, которая растянулась на три года. Их он провел на атомном крейсере, лично видел нескольких президентов и даже ловил банду сомалийских пиратов.

Уникальные гитары из ясеня и бука рождаются в простом гараже Источник: Михаил Шилкин / Городские порталы

Мастер из гетто

Гитарная мастерская Владимира Иванова расположена в промзоне. Узкие проезды, пахнет краской, соляркой, мусоркой. Встречаются старые частные дома, но в основном — гаражи. В каждом втором — какой-то бизнес: ремонтируют машины, делают тюнинг и даже выращивают микрозелень. Владимир купил тут гараж тоже не для того, чтобы ставить автомобиль. Год ушел на ремонт и утепление помещения. Теперь собирает тут гитары.

На изготовление первых гитар у Владимира ушло больше года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Мастер немного упростил себе работу при помощи станка Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Многие мастера музыкальных инструментов всё делают вручную, но Владимир любит технику, поэтому сам собрал станок с ЧПУ (числовым программным управлением. — Прим. ред.), подключил его к компьютеру и через специальную программу дает команды для инструментов. Но даже при такой автоматизации Владимир изготавливает гитары наполовину вручную.

— ЧПУ-станок просто помогает, потому что я от природы не очень аккуратный. А сборка, установка ладов и многое другое — это всё равно ручной труд, «человеческий фактор» мастера, от него никуда не уйти, — объясняет Владимир. — Мне нравится придумывать что-то свое. Например, долго думал, как сделать инкрустацию, чтобы отмечать лады или делать надписи. В итоге взял обычный цветной песок, выфрезеровал полость под рисунок, засыпал туда, залил специальным клеем, оставил на сутки, и всё получилось.

Мастер пока отказался от кричащих оттенков и сложных форм, предпочитая классику Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Дальнее плавание, президенты и пираты

На гитаре играл отец, и Владимир перенял от него эту любовь, хотя никогда не думал о том, чтобы связать жизнь с музыкой. Окончил местный институт путей сообщения и хотел стать машинистом, но не прошел по состоянию здоровья даже на помощника. И всё равно двинулся по железнодорожной стезе и устроился в локомотивное депо электрометаллургического комбината. Он и сейчас следит за состоянием подвижного состава, но об этом позже.

Однако проработал Владимир всего два месяца: призвали в армию. Там, кстати, он почти сразу получил желаемое: служить в Военно-морском флоте. Будущего создателя гитар распределили на атомный крейсер «Петр Великий», который базировался в Североморске Мурманской области и регулярно выходил в море. После года срочной службы Владимир заключил контракт и прослужил на корабле три года. Самым ярким эпизодом стал переход через Атлантический океан в 2008 году.

Три года Владимир провел на крейсере «Петр Великий». Он думал, что корабль с таким названием должен базироваться в Петербурге, но пришлось служить в Североморске Источник: Владимир Иванов

— Нам объявили, что будем принимать участие в учениях «ВЕНРУС» 2008 года. О них много информации было в прессе. Мы вышли из Баренцева моря в Средиземное и там сделали очень большой круиз — на пути были Ливия, Турция, Франция. Потом вышли в Атлантику до Венесуэлы. Прибыли в ее столицу Каракас. Через пару дней я увидел нашего президента, когда стоял в роте почетного караула, — тогда это был Дмитрий Медведев. Еще Уго Чавес, президент Венесуэлы был жив, и они там встретились.

Только экипаж этого крейсера составляет 1000 человек Источник: Владимир Иванов











Даже сильнейший шторм этому короблю не мешает идти к цели Источник: Владимир Иванов

После учений крейсер с Владимиром на борту отправился к берегам Африки и Индии. Уже на обратном пути «Петр Великий» должен был несколько дней курировать акваторию, в которой орудовали пираты из Сомали. Спокойным дежурство не получилось: экипаж получил сигнал от танкера, который захватила группа из 10 сомалийцев. Всё происходящее напоминало кадры из фильма, вспоминает наш герой.

— Мы по боевой тревоге развернули корабль и пошли на координаты, которые нам обозначили. Обнаружили танкер, который обстреляли из гранатомета. К ночи догнали и самих пиратов, задержали. Они были похожи на матерых головорезов, прямо как из фильмов, мы у них изъяли оружие, наркотики, деньги. Абордажная амуниция была: «кошки», лестницы навесные.

Так задерживали пиратов военные с «Петра Великого» Источник: Владимир Иванов











С собой у пиратов был запас оружия и приспособления для захвата кораблей Источник: Владимир Иванов











После такого насыщенного похода крейсер надолго встал у причала, а Владимир вернулся в Челябинск. Немного поработал на заводе и пошел в инкассаторы, желая попробовать что-то новое.

— Я вообще пацифист, но после армии, наверное, потянуло к оружию. Поработал в охране, а потом устроился в инкассацию. Провел там 12 лет, последние четыре года — в «Сбербанке». Работа хорошая, ответственная, но очень тяжелая. Комплект кассет с деньгами в банкомат весит порядка 46 килограммов. 10 банкоматов таких тебе нужно объехать, 460 килограммов перетаскать одному. Хотя график работы там мне понравился, он позволил начать заниматься гитарами.

Good sound!

Владимир вспоминает, что собирать инструменты решил после рождения дочери в 2018 году. Хотя еще раньше разбирал отцовскую акустическую гитару, чтобы посмотреть, что внутри. Первый инструмент создал несколько лет назад из подручных материалов, эта гитара стоит без струн и дорога как память.

Владимир сыграл нам на последней собранной им гитаре Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











С каждым новым инструментом работа проходит быстрее, рассказывает мастер:

— Первую гитару на станке я делал очень долго, месяцев, наверное, девять. Следующая получилась уже быстрее — за четыре. Иду к тому, чтобы одна гитара получалась за месяц. Если эту модель взять, то это так называемый Custom Shop, то есть гитара, изготовленная полностью на заказ. Смысл в том (это никакая не реклама), что такую гитару в магазине не купишь. У нее корпус — красное дерево, передняя часть — клен, гриф — ясень и бук.

Владимир уже придумал логотип для своей гаражной мастерской Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Стоимость гитар Владимира — около 35 тысяч рублей, и пока они не нашли своего покупателя. Этот факт не расстраивает мастера. Ему, как начинающему, важнее сделать качественный инструмент, за который потом не будет стыдно перед заказчиками. Все гитары Владимир показывает опытным музыкантам и другим мастерам по изготовлению инструментов.

— Они недорогие, но звук хороший, — утверждает мастер. — Влад Левандовский, основатель Sisstеma, есть у нас в Челябинске такая рок-группа, протестировал инструмент. Все мои гитары через него проходят. Он, как профессиональный музыкант, который всю жизнь этим занимается, оценил.

Даже станок у мастера самосборный Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Наш герой показал видеоотзыв о его самой последней гитаре. Ролик записали этим летом. По словам музыканта Владислава Левандовского, гитара получилась хорошего качества. И доказательство тому — хорошее звучание разных направлений и жанров.

— Удивительно, что на одной гитаре можно и метал «порубить», и Scorpions поиграть всякие переборы, а-ля хорусные, пинкфлоидальные (Pink Floyd — британская рок-группа. — Прим. ред.), и джаз, и какую-то перкуссию, достаточно подробную, и даже тяжелый рок, — поделился впечатлением Влад Левандовский. — Удачно. Good sound, good music!