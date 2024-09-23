«В этот славный день поднимем мы бокал шипучий»: как в СССР трогательно поздравляли с праздниками

Смотрим, как поздравляли с днем рождения до появления социальных сетей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До появления интернета с праздниками поздравляли по домашнему телефону, лично или отсылали открытки почтой. Пожелания писали везде, где есть красивая картинка. Открытки закупали пачками на почте, чтобы хватило на все праздники. Мы изучили прилавки ярославской комиссионки, где нашли рукописные поздравления.

Желали всего, главное — счастья и здоровья. В этом материале смотрим, как в СССР и в 90-е люди поздравляли друг друга душевными открытками, а не сообщением «С ДР!».

Открытку украшает золотистая рамка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Раньше поздравления отправляли почтой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Дорогая Оля! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю я тебе здоровья, бодро жизнь всю прошагать, ведь сейчас нам всем известно, что можно молодость продлять. Не унывай, о старости не вспоминай, жизнью наслаждайся и езди развлекайся». От Вали, 1986 год.

Фото пышных цветов нанесено на лицевую сторону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Почерк также дополнял поздравление. Очень аккуратно написано Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Уважаемая, Алла Федоровна! Поздравляем вас с днем рождения. Прекрасный возраст 45, всё снова можно повторять, любить, как в юности своей. Счастливых много будет дней, их нужно ждать они придут, счастливые минуты принесут. В мечтах и сердце всё нести, и будет так прекрасно всё на вашем жизненном пути». От коллег отдела оформления.

Авторы открытки напечатали на ней небольшое пожелание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Внутри же был белый «холст» для поздравлений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Сегодня, в этот славный день поднимем мы бокал шипучий. И в этот громкий юбилей провозгласим тебя мы лучшей! Пусть это доброе вино искрит сегодня в звуках скрипки. Тебя мы любим так давно, о том споют наши улыбки! Глазам верными на нас ты лишь взгляни, и нежным голосом ты нас заворожи, и снова дрогнет всё, как в юности в груди, тому порукой наши руки до зари!» 1998 год.

Какая яркая картинка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Писали даже фломастерами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Дорогая моя Ниночка! И опять юбилей — 60! Не раскрутится время назад. Да и мало чего не вернуть и поэтому грустно чуть-чуть. Обижаться, однако, грешно, ведь не так уж и мало дано: есть семья, есть друзья — значит прожиты годы не зря! Да еще как лесной ручеек, милой внучки, звенит голосок, словно солнышко в доме взойдет. Радость, бодрость и силу дает! Я тебя люблю и целую». От Зои, 1988 год.

В основном на лицевой стороне были цветы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Здоровья желали всем и всегда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Дорогая Наташа! Шлем тебе свои сердечные поздравления с днем рождения и пожелания всего самого доброго в жизни: здоровья, успехов во всём, отличного настроения и исполнения всех твоих желаний! Большого счастье в жизни желаем тебе!» От мамы и папы.

А это открытка похожа на вырезку из книги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Кому-то удавалось написать целый стих Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Милая Оля! От чистого сердца простыми словами спешу с Юбилеем поздравить тебя. Душевно желаю здоровья и счастья и пусть стороной обойдут все ненастья. Желаю, чтоб ты никогда не скучала и каждое утро с улыбкой встречала. Еще я сегодня о чём размечталась: чтоб дружба меж нами навечно осталась!» От подруги Эли, 1990 год.

Открытки с цветами дарили даже мужчинам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Интересный почерк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Миша! Сердечно поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого, самого хорошего в твоей жизни: огромного счастья, крепкого здоровья, больших успехов в учебе, долгих лет жизни. Миша, пусть сбудутся все твои мечты, пусть дорога, по которой ты пойдешь дальше, будет тебе без препятствий. Всего хорошего тебе в жизни». От Ирины К.

Открытки покупали заранее, чтобы успеть взять самые красивые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU А потом уже отправляли их почтой своим близким Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU