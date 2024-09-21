Медсестра заскучала на пенсии и стала вязать дамские сумочки. Теперь у нее заказы со всей России

Сумки Людмилы разлетаются по всей стране Источник: Любовь Клименко / Vk.com, Полина Авдошина / Городские порталы











К 67 годам Людмила Клименко из поселка Горноправдинск в ХМАО успела многое: посвятила несколько десятилетий медицине, стала мамой четверых детей, бабушкой девяти внуков и даже прабабушкой одной малышки. Казалось бы, у нее есть всё для того, чтобы наслаждаться спокойной и беззаботной пенсией. Вот только активная югорчанка быстро заскучала и решила открыть для себя новое увлечение — вязание сумок.

Тогда еще Людмила не знала, что это хобби всего за пару-тройку лет принесет ей популярность. Сейчас Людмила отправляет свои сумки заказчицам по всей России. Читайте ее историю в материале наших коллег из 86.RU.

Вязать научила бабушка

Людмила перебралась в Югру 40 лет назад из Казахстана. Она в шутку называет себя «женой декабриста»: на заработки в северный край решил отправиться муж, а Людмила и дети — за ним.

— Поселок у нас был очень развитый, работали вахтовики и замечательная нефтегазоразведочная экспедиция. У нас кипела жизнь: людей много, весело, часто были танцы, Новый год встречали все вместе, с соседями, с другими домами, — вспоминает она.

Людмила всю жизнь проработала в медицине. Она — стоматологическая медсестра, но несколько лет назад вышла на заслуженную пенсию. И, как это часто бывает, заскучала.

— Я такой человек, без дела сидеть не могу. Руки постоянно должны быть чем-то заняты, — говорит она.

В детстве Людмила увлекалась вязанием. Этому ремеслу ее обучила бабушка. В те годы, когда никакого выбора в магазинах одежды не было, девчонки-рукодельницы становились главными модницами: они могли создавать себе неповторимые вещицы. Вот и Людмила сама шила и вязала себе одежду, воротнички и даже белый фартук на выпускной.

Повзрослев, она забросила детское увлечение. Медработники ведь всегда перегружены, а Людмила к тому же многодетная мама. Ни о какой лишней минутке на то, чтобы взять в руки пряжу, не было и речи.

Узнавали через сарафанное радио

О любимом деле Людмила вспомнила лишь после того, как вышла на пенсию. Работа позади, дети выросли, а умелые руки даже спустя несколько десятилетий помнили, как орудовать крючком. Вдохновение тоже не заставило себя долго ждать.

— Я увидела женщину с милой вязаной сумочкой и подумала: «А почему я не могу такую сделать? Раз владею крючком, можно же попробовать». Я попробовала, сначала не особо получилось, — вспоминает Людмила.

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

Но опытная рукодельница быстро училась. Первые сумочки достались близким: дочкам, внучкам, невесткам. А потом они начали привлекать всё больше внимания и пользоваться спросом. То у одной подружка заметит и захочет такую же, то у другой, то у третьей. Так через сарафанное радио о талантливой рукодельнице узнавало всё больше людей. А Людмила тем временем окончательно втянулась в новое хобби.

Ретроридикюли и авоськи

Людмила вяжет сумки уже три года. За один месяц она может создать около 20 изделий. Говорит, ей это вообще не надоедает.

— Пока я вяжу одну сумочку, у меня в голове уже крутится другая. Мне всё время хочется создавать разные и новые. Бывает, увижу сумку у кого-нибудь на улице или на маркетплейсах, а потом хочу повторить, — рассказывает Людмила.

Она нашла для себя материал, с которым ей нравится работать больше всего, — полиэфирный шнур производства Белоруссии. Он не подвержен выгоранию, вытягиванию, прекрасно держит форму. В первую очередь рукодельница думает о будущей владелице своего изделия. Хочется, чтобы сумка прослужила ей долго.

Мода прошлого тоже вдохновляет Людмилу. Она часто создает сумочки в стиле 60-х и 70-х годов: на фермуарах, ридикюли, кошельки с застежкой «поцелуйчик».

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

Но дамскими сумочками наша героиня не ограничивается. Она вяжет и большие шоперы, с которыми удобно ездить на море, и рюкзаки.

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

Людмила чутко относится к пожеланиям своих клиенток. Сама рукодельница больше любит прочные деревянные ручки и металлические фермуары, но рассказывает, что пожилые женщины часто просят мягкие ручки из пряжи — привыкли к авоськам. Если просят — будет сделано.

— Недавно девушка из Сочи заказала у меня сумку-торбу. Я связала. Потом кто-то из ее знакомых заехал, забрал ее и повез в Сочи, — рассказывает героиня.

Стали писать со всей России

Сарафанное радио сделало свое дело.

— Мне писали из Ростова-на-Дону, Челябинска, Энгельса, Сочи. Приезжала подруга дочери, забрала кучу сумок с собой в Лабытнанги, своим подружкам, — вспоминает Людмила.

Она говорит, что трудится не ради денег, а ради удовольствия. И своего, и окружающих.

— Я занимаюсь этим не для того, чтобы нажиться, мне просто самой нравится. Я вижу, как ко мне подходят девчонки, как светятся их глаза. Если я буду продавать сумки за бешеные суммы, разве кому-то они принесут удовольствие? Я не хочу чужих денег, — рассказывает рукодельница.

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

Сама Людмила — «сапожник без сапог», ведь дамские сумки она вообще не носит. Достаточно самого простого вязаного планшета через плечо, в который она кладет телефон и кошелек. А больше ей с собой ничего и не нужно.

«В городе вижу девочек с моими сумочками»

Сумки Людмилы разбирают быстро Источник: Людмила Клименко











Людмила стала завсегдатаем выставок, ярмарок, мастерских рукодельниц. Мы как раз и познакомились с ней на одном из таких мероприятий. Людмила привезла с собой 30 сумок, а через 3 часа уже не было ни одной. Разобрали.

Еще одна страсть рукодельницы — создание интерьерных кукол из ткани, флиса, шерсти, меха.

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

В октябре Людмила на время отложит вязание сумок и начнет делать декоративных снеговиков. А позже эти чудные игрушки украсят дома в Новый год.

Источник: Людмила Клименко / Vk.com Источник: Людмила Клименко / Vk.com

— Очень приятно, когда выезжаю в город и вижу девочек со своими сумочками. Меня мое дело радует, и радует, что я могу доставить удовольствие людям, — призналась наша героиня.