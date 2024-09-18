Самый красивый стюард страны ушел из авиации: чем теперь занимается альфач из «Аэрофлота»

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Звездный бортпроводник решил не упускать славу

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Даниил Ламас распрощался с небом ради славы

Этим летом в интернете активно обсуждали видео, на котором обворожительный стюард Даниил Ламас показывал инструктаж на борту самолета. В соцсетях его сразу прозвали самым красивым бортпроводником.

Это видео сделало Даниила звездой

По мнению самого стюарда, видео стало таким популярным не только из-за его красоты. Главным секретом успеха стало то, что ролик не был постановкой.

— Некоторые думают, что это была рекламная акция «Аэрофлота». Ничего подобного. Я бы вряд ли согласился снимать что-то для этой компании, потому что наши менталитеты очень расходятся, — рассказал Даниил нашим коллегам из «СтарХита», — Дело в том, что всё было естественно — я не пытался сыграть, не выставлял себя за кого-то. В тот момент я был самим собой — это меня и характеризует.

После того, как видео стало набирать тысячи просмотров, Даниил Ламас почувствовал, что слава настигла его. Парня начали узнавать на улице и просили сфотографироваться, а компании стали приглашать его на съемки. Бортпроводник решил не упускать такой шанс и распрощался с небом.

— Работу в Аэрофлоте я завершил примерно полтора месяца назад. Это было исключительно мое решение, хотя многие меня от этого отговаривали — думали, возможно, весь ажиотаж вокруг меня стихнет, и я пожалею об этом, — признается Даниил, — Но я принял решение уйти и сфокусироваться на своей творческой деятельности.

Сейчас Даниил почти каждый день ездит из Подмосковья, где он живет, в столицу на рекламные съемки, сотрудничает с известными брендами. В свободное от работы время он занимается музыкой и единоборствами. С борьбой парень собирается связать будущую карьеру.

— Занимаюсь по большей части восточными единоборствами. Даже планирую выступить, активно развиваю свою навыки, — делится планами Даниил, — Большинство моих проектов, которые я планирую делать на свои деньги, будут связаны с единоборствами. Возможно, мы снимем ролики в формате боевика, и дальнейшее мое творчество будет требовать от меня физических кондиций.

Даниил Ламас рад, что его настигла слава. Парня не пугает внимание — напротив, он ждал его уже давно.

— Известность мне не мешает — она должна была случиться рано или поздно, — рассуждает Даниил Ламас, — Теперь работаем исходя из того, что получилось. Безусловно, это большая ответственность, ведь работы стало очень много.

Даниил не забывает и о девушке, которая сняла то самое видео, сделавшее его популярным.

— Меня спрашивают — отблагодарил ли я ее, общаемся ли мы. Рассказываю: с Сашей мы постоянно на связи, мы в процессе диалога, — заявил Даниил, — Она для меня как родная, надеюсь, я для нее тоже. Мы с ней обязательно встретимся и, возможно, обязательно что-то снимем.

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