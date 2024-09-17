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Развлечения Российские видеоблогеры смогут зарабатывать на своем контенте до полумиллиона рублей в месяц

Российские видеоблогеры смогут зарабатывать на своем контенте до полумиллиона рублей в месяц

Новые правила монетизации уже действуют в тестовом режиме

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1 комментарий

В России запускают новую программу монетизации контента для видеоблогеров

У российских видеоблогеров появилась новая возможность зарабатывать на своем творчестве. Платформа «VK Видео» запускает программу монетизации контента. Авторы оригинальных роликов с аудиторией более 5 тысяч подписчиков теперь смогут претендовать на 50–80% рекламного дохода площадки. Точные планы по выплатам пока не разглашаются, но, по оценкам экспертов, к концу 2025 года суммарные отчисления могут составить до 4 миллиардов рублей.

Монетизация будет работать по модели Revenue Share. Это значит, что за показы рекламы в видеороликах рекламодатель делится с блогером процентом от дохода. В программе могут участвовать ролики длиннее 2 минут, которые не содержат нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения — и не нарушают ничьих авторских прав.

— Монетизировать ранее выпущенные видео с других площадок будет можно при условии сохранения прав автора и отсутствия нарушения прав третьих лиц, — уточнили в VK.

Тестирование новой программы уже идет, в сентябре к ней планируют подключить около 70 тысяч авторов. В среднем создатели контента смогут получать десятки тысяч рублей, а топовые блогеры — до полумиллиона рублей в месяц.

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Комментарии
1
Гость
17 сентября 2024, 18:10
Спасибо, в тюрьму не охота, как только бизнес начнёт приносить деньги сразу отнимут а вас в тюрьму а ваш бизнес будет у правильных джигитов или патриотов-силовичков
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