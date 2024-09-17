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Развлечения обзор Главные фильмы 2025 года: 6 блокбастеров, которые нельзя пропустить

Главные фильмы 2025 года: 6 блокбастеров, которые нельзя пропустить

Запоминаем, на что пойдем в кино

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Еще 2024-й не закончился, а мы уже знаем, на что вы пойдете в кино в следующем году

В следующем году нас ждет целый ряд премьер на любой вкус: от детских фильмов и мультиков до романтических триллеров и боевиков. Мы взглянули на график кинопремьер 2025 года и выбрали самые главные, которые пропустить точно нельзя. Рассказываем, про выход каких фильмов забывать не стоит.

Блэйд (18+)

Страна: США
Режиссер: Ян Деманж
Жанр: супергероика, боевик, ужасы

Спустя двадцать один год после выхода третьего фильма о Блэйде охотник на вампиров снова появится на экранах. На этот раз он сразится с Лилит, которая хочет заполучить кровь дочери Блэйда, чтобы создать свою армию.

У перезапуска франшизы об охотнике на вампиров непростая судьба. Над фильмом работают уже больше пяти лет, и за это время «Блэйд» сменил несколько режиссеров и сценаристов. Но сейчас картина на финишной прямой и вовсю готовится к выходу. Вместо Уэсли Снайпса, который играл Блэйда в оригинальной трилогии, главную роль сыграет звезда «Зеленой книги» (18+) Махершала Али.

Волшебник Изумрудного города (6+)

Страна: Россия
Режиссер: Игорь Волошин
Жанр: фэнтези

Новая адаптация сказки о волшебнике из страны Оз выйдет на экраны на новогодних каникулах. Мы увидим современную историю о девочке Элли, которую унесло ураганом в страну жевунов.

Главную роль сыграет Екатерина Червова, для которой «Волшебник Изумрудного города» стал первым фильмом. Среди звездных актеров — Юрий Колокольников в роли Железного Дровосека и Светлана Ходченкова в роли Бастинды.

Плохая девочка (18+)

Страна: Нидерланды, США
Режиссер: Халина Рейн
Жанр: триллер, детектив

Роми — руководитель крупной компании, заботливая мать и прекрасная жена, у которой, кажется, есть всё. Но внезапно к ней на стажировку приходит молодой и дерзкий интерн. Между героями внезапно вспыхивает страсть, в которой рискует сгореть вся жизнь героини.

Главную роль в триллере от студии А24 сыграла Николь Кидман. Фильм уже показывали на Венецианском кинофестивале, где его тепло встретили критики. До российских кинотеатров «Плохая девочка» доберется 16 января 2025 года.

Балерина (18+)

Страна: США
Режиссер: Лен Уайзман
Жанр: боевик, триллер

В центре сюжета спин-оффа «Джона Уика» (18+) — опытная девушка-киллер, которая мечтает отомстить бандитам за смерть своей семьи. Чтобы воплотить свой план в жизнь, она устраивается в балетную школу под руководством загадочной директрисы.

В фильме расскажут о подпольной школе русского балета, которая уже упоминалась в третьей части «Джона Уика». Главную роль сыграет звезда «Достать ножи» (18+) Ана де Армас. Для фанатов Киану Ривза у нас хорошие новости — он также появится в предстоящем фильме.

Достать ножи: Проснись, мертвец (18+)

Страна: США
Режиссер: Райан Джонсон
Жанр: триллер, драма, комедия, криминал

Бенуа Бланк вот уже в третий раз берется расследовать убийство. Сюжет фильма держится в секрете, известно лишь то, что в главной роли вновь снимется Дэниел Крейг.

Как и предыдущие фильмы, «Достать ножи: Проснись, мертвец», станет динамичным и веселым детективом, а закрученный сюжет будет держать в напряжении до самого финала.

Зверополис 2 (6+)

Страна: США
Режиссер: Джаред Буш
Жанр: мультфильм

В августе 2024 года стало известно, что продолжение оскароносного мультфильма состоится уже в следующем году. На этот раз Джуди и Ник отправятся в город Зверовиль, чтобы узнать тайну семьи крольчихи.

В продолжении появятся как знакомые по первому фильму персонажи, так и новые помощники главных героев — например, змея по имени Гэри. Больше нам пока что ничего не рассказывают. Продолжение выйдет 26 ноября 2025 года.

Какой фильм ждете больше всего?

Блэйд
Волшебник Изумрудного города
Плохая девочка
Балерина
Достать ножи: Проснись, мертвец
Зверополис 2
Жду другой фильм — напишу в комментариях
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