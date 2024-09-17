Главные фильмы 2025 года: 6 блокбастеров, которые нельзя пропустить

Еще 2024-й не закончился, а мы уже знаем, на что вы пойдете в кино в следующем году Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В следующем году нас ждет целый ряд премьер на любой вкус: от детских фильмов и мультиков до романтических триллеров и боевиков. Мы взглянули на график кинопремьер 2025 года и выбрали самые главные, которые пропустить точно нельзя. Рассказываем, про выход каких фильмов забывать не стоит.

Блэйд (18+)

Страна: США

Режиссер: Ян Деманж

Жанр: супергероика, боевик, ужасы

Спустя двадцать один год после выхода третьего фильма о Блэйде охотник на вампиров снова появится на экранах. На этот раз он сразится с Лилит, которая хочет заполучить кровь дочери Блэйда, чтобы создать свою армию.

Источник: Marvel DC Trailer / YouTube.com

У перезапуска франшизы об охотнике на вампиров непростая судьба. Над фильмом работают уже больше пяти лет, и за это время «Блэйд» сменил несколько режиссеров и сценаристов. Но сейчас картина на финишной прямой и вовсю готовится к выходу. Вместо Уэсли Снайпса, который играл Блэйда в оригинальной трилогии, главную роль сыграет звезда «Зеленой книги» (18+) Махершала Али.

Волшебник Изумрудного города (6+)

Страна: Россия

Режиссер: Игорь Волошин

Жанр: фэнтези

Новая адаптация сказки о волшебнике из страны Оз выйдет на экраны на новогодних каникулах. Мы увидим современную историю о девочке Элли, которую унесло ураганом в страну жевунов.

Источник: Central Partnership / YouTube.com

Главную роль сыграет Екатерина Червова, для которой «Волшебник Изумрудного города» стал первым фильмом. Среди звездных актеров — Юрий Колокольников в роли Железного Дровосека и Светлана Ходченкова в роли Бастинды.

Плохая девочка (18+)

Страна: Нидерланды, США

Режиссер: Халина Рейн

Жанр: триллер, детектив

Роми — руководитель крупной компании, заботливая мать и прекрасная жена, у которой, кажется, есть всё. Но внезапно к ней на стажировку приходит молодой и дерзкий интерн. Между героями внезапно вспыхивает страсть, в которой рискует сгореть вся жизнь героини.

Источник: MX Cinema / YouTube.com

Главную роль в триллере от студии А24 сыграла Николь Кидман. Фильм уже показывали на Венецианском кинофестивале, где его тепло встретили критики. До российских кинотеатров «Плохая девочка» доберется 16 января 2025 года.

Балерина (18+)

Страна: США

Режиссер: Лен Уайзман

Жанр: боевик, триллер

В центре сюжета спин-оффа «Джона Уика» (18+) — опытная девушка-киллер, которая мечтает отомстить бандитам за смерть своей семьи. Чтобы воплотить свой план в жизнь, она устраивается в балетную школу под руководством загадочной директрисы.

Источник: Screen Culture / YouTube.com

В фильме расскажут о подпольной школе русского балета, которая уже упоминалась в третьей части «Джона Уика». Главную роль сыграет звезда «Достать ножи» (18+) Ана де Армас. Для фанатов Киану Ривза у нас хорошие новости — он также появится в предстоящем фильме.

Достать ножи: Проснись, мертвец (18+)

Страна: США

Режиссер: Райан Джонсон

Жанр: триллер, драма, комедия, криминал

Бенуа Бланк вот уже в третий раз берется расследовать убийство. Сюжет фильма держится в секрете, известно лишь то, что в главной роли вновь снимется Дэниел Крейг.

Источник: Film трейлер / YouTube.com

Как и предыдущие фильмы, «Достать ножи: Проснись, мертвец», станет динамичным и веселым детективом, а закрученный сюжет будет держать в напряжении до самого финала.

Зверополис 2 (6+)

Страна: США

Режиссер: Джаред Буш

Жанр: мультфильм

В августе 2024 года стало известно, что продолжение оскароносного мультфильма состоится уже в следующем году. На этот раз Джуди и Ник отправятся в город Зверовиль, чтобы узнать тайну семьи крольчихи.

Источник: Кадр из фильма «Зверополис», реж. Байрон Ховард (Disney, 2016 г.)











В продолжении появятся как знакомые по первому фильму персонажи, так и новые помощники главных героев — например, змея по имени Гэри. Больше нам пока что ничего не рассказывают. Продолжение выйдет 26 ноября 2025 года.