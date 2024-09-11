Осенний коридор затмений в 2024 году: как он отразится на нас и чего не стоит делать

Для одних лунное затмение — это красивое явление, для других — повод подумать над своим поведением Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Затмения и всё, что с ними связано, с древних времен тянет за собой шлейф фатальности. Тень, падающая на Солнце, считалась гневом богов — якобы бедные люди чем-то так их разгневали, что те решили отключить им свет. Сегодня свет отключают совсем другие инстанции, но мы до сих пор верим, что астрологические явления влияют на нашу жизнь. Так давайте же разберемся, что такое осенний коридор затмений и чего нам от него ждать.

Что такое осенний коридор затмений

Коридором затмений называется период между солнечным и лунным затмениями, которые происходят за относительно короткий промежуток времени — обычно не дольше двух недель. Случается подобное как минимум дважды в год — весной и осенью. А происходит это из-за того, что лунная орбита наклонена по отношению к земной приблизительно на 5°.

Астрологи заявляют, что таким образом небесные тела переходят из одного пространства в другое, что оказывает определенное влияние на жителей нашей планеты. Также нужно учесть, что данный период считается не просто переходным, но и довольно сложным.

А теперь разберемся, что всё это значит.

Чего ждать от осеннего коридора затмений в 2024 году

— Лунное затмение приносит с собой бурные эмоции, обостренную чувствительность и ощущение неопределенности, что, само собой, может вызвать тревогу. У многих вылезают страхи, пугающие мысли, а еще психосоматические заболевания, — объясняет астролог Ольга Якубовская. — Лунное затмение может подсказать, как поработать с эмоциями и обрести состояние базового внутреннего комфорта.

Солнечное затмение в свою очередь смещает фокус внимания на темы гармонии, баланса и справедливости.

— Пик затмения может вызвать различные конфликтные ситуации, — отмечает астролог. — На солнечном затмении, в зависимости от того, что оно задевает в вашей личной карте, вы можете начать новое дело и обрести в нем успех.

Когда осенний коридор затмений в 2024 году

В 2024 году уже был один коридор затмений — весной с 25 марта по 8 апреля. Что же до осеннего коридора затмений, то в 2024 году он начнется 18 сентября и завершится 2 октября.

Чего лучше не делать в осенний коридор затмений

Коридор затмений в астрологии считается важным периодом, когда у каждого есть шанс поменять жизнь к лучшему. В то же время есть вероятность, что всё пойдет псу под хвост. Чтобы не наломать дров, некоторых действий стоит избегать. К счастью, их немного:

По возможности не принимайте важных решений, связанных с личной жизнью. Не съезжайтесь и не регистрируйте брак. Иначе всё может пойти не так, как вы запланировали. Уж пару недель-то можно потерпеть. В этот период даже новых знакомств советуют не заводить — они могут принести одни только проблемы. Не влезайте в долги. Хотя этот совет актуален не только в коридор затмений, но и в любой день вообще. Вопросы с наследством также стоит перенести на другое время. С увольнением и сменой работы тоже лучше не торопиться — кто знает, чем в итоге обернется эта ваша затея. Если вы владелец бизнеса, также не затевайте резких перемен. Кроме того, в этот период лучше повременить с путешествиями. В коридоры затмений часто происходят масштабные трагедии. Одной из таких было крушение «Титаника», который столкнулся с айсбергом за пару дней до солнечного затмения. С планированием отпуска и покупкой билетов тоже торопиться не стоит.

Но самое главное правило — не сосредотачиваться на отрицательных мыслях. Ведь так мы лишь притягиваем проблемы, которых, возможно, и не планировалось.

Небольшая памятка о том, чего стоит избегать в дни осеннего коридора затмений Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— У кого-то действительно могут произойти значимые и необратимые последствия. У других же — обычное время, когда не понимаешь, чего все так суетятся и кудахчут, — подчеркивает Ольга Якубовская.

Лучшее решение — попытаться остаться наедине с собой и поразмышлять о будущем. Возможно, это принесет новые идеи, которые получится воплотить позже.

Как подготовиться к осеннему коридору затмений

Коридора затмений нам не избежать, но к нему можно подготовиться. Для этого придерживайтесь такого плана:

закончите важные дела на работе до 18 сентября или отложите их до 3 октября;

возьмите пару дней отгула и просто выдохните перед тяжелым периодом;

избегайте конфликтов с близкими, иначе они могут затянуться и стать неразрешимыми.