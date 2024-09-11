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Развлечения тест Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

Спорим, что без ошибок пройти не получится?

403
6 комментариев

С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее

Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и ДиКаприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то и наш тест осилите. Нужно всего лишь отгадать фильмы по нескольким эмодзи. Если поначалу покажется, что всё очень просто, то не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие любители кино. А вы — один из них?

ТЕСТПройден 88 раз
Угадайте фильм по эмодзи
1 / 12

  • Васаби (18+)

  • Леон (18+)

  • Криминальное чтиво (18+)

  • Большой куш (18+)

2 / 12

  • Собачье сердце (12+)

  • Лулу и Бриггс (18+)

  • Марли и я (12+)

  • Бетховен (0+)

3 / 12

  • Титаник (12+)

  • В открытом море (12+)

  • Пираты Карибского моря (12+)

  • Треугольник печали (18+)

4 / 12

  • Спящая красавица (0+)

  • Рапунцель (6+)

  • Красавица и чудовище (6+)

  • Шрек (18+)

5 / 12

  • Солярис (12+)

  • Интерстеллар (18+)

  • Стражи галактики (12+)

  • Космическая одиссея 2010 (16+)

6 / 12

  • Убить дракона (12+)

  • Иван Грозный (12+)

  • Иван Васильевич меняет профессию (6+)

  • Викинг (18+)

7 / 12

  • Шестое чувство (12+)

  • Последнее изгнание дьявола (18+)

  • Заклятие (18+)

  • Вий (12+)

8 / 12

  • Залечь на дно в Брюгге (18+)

  • Достучаться до небес (18+)

  • Приключения Электроника (0+)

  • Остров проклятых (18+)

9 / 12

  • Омерзительная восьмерка (18+)

  • Джанго освобожденный (18+)

  • Великолепная семерка (16+)

  • Одинокий рейнджер (12+)

10 / 12

  • Прочь (18+)

  • Одержимость (18+)

  • Зеленая книга (18+)

  • Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале (18+)

11 / 12

  • Большой куш (18+)

  • Иллюзионист (18+)

  • Одиннадцать друзей Оушена (12+)

  • Иллюзия обмана (18+)

12 / 12

  • Волк с Уолл-стрит (18+)

  • Семь (18+)

  • Криминальное чтиво (18+)

  • Зверополис (6+)

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Комментарии
6
Инженер1
11 сентября 2024, 12:18
Вий в католической церкви? Орригинально!
Гость
11 сентября 2024, 13:59
Что за фигня? Я большинство фильмов не знаю и тем более не смотрела. Неужели они такие шедевры? Без Шрека прожила и хорошо.
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