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Развлечения Самые забавные фото домашних животных: от них вы точно рассмеетесь

Самые забавные фото домашних животных: от них вы точно рассмеетесь

Эти снимки прямо заряжают позитивом

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Когда что-то дотронулось до ноги под водой

У каждого владельца домашнего питомца половина фотографий в телефоне — это смешные снимки любимца. Таких может набраться сотни — как тут выбрать самую смешную? Благо есть конкурс Comedy Pet Photography Awards, организаторы которого взяли на себя нелегкий труд — отсмотреть все забавные снимки животных и выбрать лучшие.

Знакомьтесь — пес по кличке Нулдс, которого сфотографировала хозяйка Эльке Фогельзанг. Собаку взяли из приюта еще щенком, но серьезнее с годами Нудлс не стал. Особенно забавно он выглядит на фоне таблички «сторожевая собака на дежурстве».

Когда наврал в резюме, но тебя всё равно взяли на работу

Годовалый кот Бэзил очень любит играть со своей хозяйкой во дворе. Во время очередной погони пушистый решил скрыться за доской — правда, не полностью.

Может, кто-нибудь скажет ему, что он не очень хорошо играет в прятки?

Иногда животные ну уж очень похожи на людей. Например, эта веселая троица, которую засняла фотограф Магдалена Стракова.

— Я фотографировала лошадей на пастбище, и эти трое собрались вместе и, казалось, болтали, сплетничая, как хихикающие школьницы, — рассказала Магдалена.

Когда сам рассказал шутку и сам же посмеялся

А в этом кролике каждый сможет узнать себя утром перед рабочим днем. Так сладко зевать могут только настоящие засони!

Признайтесь: зевнули, глядя на фото?

Что делать, если нужно ехать по делам, а за руль сесть нельзя? Конечно же, посадить специально обученную собаку. Такую, как щенок Дани, которого сняла фотограф Карен Хоглунд. С таким водителем точно домчишь с ветерком.

Хорошо собаке-водителю: ей светофор никогда не горит красным

Котенок Эдмунд настолько харизматичный, что без труда сыграет любые эмоции. Посмотрите сами: вот перед вами игривый тигр…

Когда попытался напугать, но забыл, что ты маленький котик

…а вот он — уже пушистая королева драмы.

Дайте ему Оскар!

Эмоции на лице этой собаки по кличке Медведь не такие яркие, но уж очень выразительные. Примерно то же самое видит тарелка с едой в микроволновке.

Ну вот мы и встретились, печеньки…

Но, что бы ни случилось, главное, чтобы рядом оставались верные друзья, готовые предложить лапу помощи.

Наставляю тебя быть глупеньким и дурачиться, брат мой

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