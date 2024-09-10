Самые забавные фото домашних животных: от них вы точно рассмеетесь

У каждого владельца домашнего питомца половина фотографий в телефоне — это смешные снимки любимца. Таких может набраться сотни — как тут выбрать самую смешную? Благо есть конкурс Comedy Pet Photography Awards, организаторы которого взяли на себя нелегкий труд — отсмотреть все забавные снимки животных и выбрать лучшие.
Знакомьтесь — пес по кличке Нулдс, которого сфотографировала хозяйка Эльке Фогельзанг. Собаку взяли из приюта еще щенком, но серьезнее с годами Нудлс не стал. Особенно забавно он выглядит на фоне таблички «сторожевая собака на дежурстве».
Годовалый кот Бэзил очень любит играть со своей хозяйкой во дворе. Во время очередной погони пушистый решил скрыться за доской — правда, не полностью.
Иногда животные ну уж очень похожи на людей. Например, эта веселая троица, которую засняла фотограф Магдалена Стракова.
— Я фотографировала лошадей на пастбище, и эти трое собрались вместе и, казалось, болтали, сплетничая, как хихикающие школьницы, — рассказала Магдалена.
А в этом кролике каждый сможет узнать себя утром перед рабочим днем. Так сладко зевать могут только настоящие засони!
Что делать, если нужно ехать по делам, а за руль сесть нельзя? Конечно же, посадить специально обученную собаку. Такую, как щенок Дани, которого сняла фотограф Карен Хоглунд. С таким водителем точно домчишь с ветерком.
Котенок Эдмунд настолько харизматичный, что без труда сыграет любые эмоции. Посмотрите сами: вот перед вами игривый тигр…
…а вот он — уже пушистая королева драмы.
Эмоции на лице этой собаки по кличке Медведь не такие яркие, но уж очень выразительные. Примерно то же самое видит тарелка с едой в микроволновке.
Но, что бы ни случилось, главное, чтобы рядом оставались верные друзья, готовые предложить лапу помощи.