День осеннего равноденствия в 2024 году: как по приметам узнать, какой будет осень

Слова, от которых становится больно: скоро световой день будет короче ночи Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Для нас день осеннего равноденствия неприятен потому, что после него световой день становится короче ночи — не успеешь моргнуть, как и выходить из дома будем засветло, и возвращаться придется в кромешной темноте. Но у наших предков к этому дню отношение было особенное. С самим фактом наступления даты, когда день равен ночи, были связаны те еще тайны и суеверия.

Что такое день осеннего равноденствия

Смена времен года на нашей планете наступает благодаря тому, что Земля на орбите Солнца несколько меняет свой наклон. Из-за этого получается, что к Солнцу больше повернута то северная, то южная стороны. Стоит Солнцу пересечь экватор, как наступает астрономическая весна в южном полушарии и астрономическая осень — в северном.

Когда день осеннего равноденствия в 2024 году

Сама дата перехода немного плавает — в 2024 году это 22 сентября. Если совсем точно, то осеннее равноденствие в 2024 году наступит в 15:43 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце окажется максимально близко к экватору.

Что интересно — «темная» половина года в северном полушарии продолжается всего 179 дней. Это на неделю короче, чем в южном.

Как отмечают день осеннего равноденствия в разных странах

Практически у каждого из народов мира день осеннего равноденствия был наделен мистической силой и таинственностью. Люди проводили различные ритуалы, чтобы задобрить высшие силы, духов и природу.

У древних кельтов праздник второго урожая или Мабон всегда был одним из наиболее почитаемых. Его относили к основным торжествам Колеса года, которых было всего 8 в этом древнем календаре.

Именно в день осеннего равноденствия отмечали эту дату, так как к данному моменту созревал основной урожай яблок. К слову, немецкий Октоберфест нередко называют наследником Мабона.

В Британии с праздниками в честь астрономических изменений связан знаменитый Стоунхендж. В дни равноденствия и солнцестояния современные последователи друидов до сих пор приезжают к историческому памятнику и устраивают там праздничные фестивали.

Для японцев день осеннего равноденствия является вполне официальным праздником. Однако язычества в данной традиции нет никакого. У исповедующих буддизм дата имеет собственное значение. Хиган, наступающий в день осеннего равноденствия, связан с почитанием умерших. Японцы в день уважения к запрету на убийство живых существ готовят и питаются только вегетарианской пищей. Это бобы и рисовые лепешки. Также у них принято посещать могилы умерших родственников.

День осеннего равноденствия отмечают и в Мексике . На территории этого государства ранее жили Майя, и пирамида Кукулькан (Пирамида Пернатого змея) всё так же стоит в городе Чичен-Ица на острове Юкатан. Древнее строение стоит так, что солнечные лучи в дни равноденствия проходят через установленные Майя ворота и образуют причудливые узоры. Они складываются в изображение того самого Пернатого Змея Кецалькоатль. Те, кто до сих пор в него верит, устраивают туда паломничество. Увидеть явление стремятся также многие туристы.

Традиции в день осеннего равноденствия

Славяне начинали праздновать день осеннего равноденствия за неделю до наступления даты, а заканчивали неделей позже. Считалось, что вода в этот период обладает особыми свойствами — дает красоту и несет здоровье.

С момента Крещения Руси праздник, посвященный Велесу, сменился Рождеством Пресвятой Богородицы. Однако некоторые традиции сохранились и в народе считаются действенными.

Так, рябина являлась и оберегом, и советчиком. Поэтому у наших предков были особенные традиции, связанные с ней:

чтобы защитить дом от нечистой силы, кисти рябины укладывали вместе с листьями между оконными рамами;

по количеству ягод в грозди можно определить, насколько суровой будет зима: чем больше плодов — тем холоднее;

если в день осеннего равноденствия сорвать рябину и оставить ее в доме, он будет защищать от бессонницы и болезней.

Также в этот день принято печь пироги с капустой и брусникой и угощать ими близких и соседей.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Приметы на день осеннего равноденствия

По погоде в день осеннего равноденствия можно было сказать, какая будет осень. Солнце сулило теплые дни, и наоборот — если погода пасмурная, то скоро наступит дождливый период и придут холода.

Даже будучи обыкновенным астрономическим явлением, день осеннего равноденствия чем-то особенный. Многие чувствуют наступление настоящей осени, и настроение неуловимо меняется. Возможно, к этому и магнитные бури в сентябре 2024 года причастны.