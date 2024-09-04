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Развлечения тест Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Может быть, именно вы достойны стать обладателем хрустального гнезда

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Потягаетесь смекалкой со знатоками?

Знатоки интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» (16+) на протяжении 49 лет поражают зрителей, находя ответы на самые сложные вопросы. Но среди тысяч заданий находились и те, что оказались им не по зубам. Если вы каждый раз думали, что справились бы лучше Друзя и друзей Друзя — пришло время проверить, смогли бы вы выручить знатоков своим советом.

ТЕСТПройден 99 раз
Вопросы, с которыми не справились знатоки «Что? Где? Когда?»
1 / 10

При нападении акулы не стоит думать, что она проявляет к вам пассивную агрессию. Просто, делая это, большая белая акула защищает самые уязвимые места от вашей реакции. Что делает акула?

  • Плюется в жертву

  • Закатывает глаза

  • Машет плавником

  • Цокает челюстями

2 / 10

В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?

  • Дорогую книгу

  • Белую краску

  • Стекло

  • Лед

3 / 10

«Женщина беспокоится об этом, пока не выйдет замуж, а мужчина не беспокоится, пока не женится». О чем эта фраза Коко Шанель?

  • Лишний вес

  • Оставшиеся годы

  • Будущее

  • Дети

4 / 10

Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?

  • Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав

  • Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы

  • Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка

  • Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо

5 / 10

Что значит португальское água-viva, что дословно — «живая вода»?

  • Ртуть

  • Алкоголь

  • Медуза

  • Туман

6 / 10

Кому может помочь это приспособление для уличного бассейна?

  • Это утяжелитель для баланса людей без конечности

  • Это предмет для быстрой очистки бассейна от упавшего мусора

  • Это специальный жилет безопасности для маленьких детей

  • Это приспособление для животных, которые попали в бассейн

7 / 10

Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?

  • Из-за кирпичей

  • Из-за специальных очков

  • Из-за лаптей

  • Из-за решеток на окнах

8 / 10

Рассказывают, что художник Марк Шагал был недоволен тем, что в парижских кафе его зачастую слишком долго обслуживали. Из-за чего это происходило?

  • Он начинал рисовать, ожидая заказ

  • Все сотрудники кафе собирались, чтобы взять у него автограф

  • В заведении никогда не могли найти переводчика для Шагала

  • Повара боялись принести художнику невкусную еду и переделывали ее по нескольку раз

9 / 10

Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих?

  • Книгах

  • Автомобильных шинах

  • Диване

  • Стуле

10 / 10

«9» по-японски — «кю», «3» по-японски — «сан». Что в японском SMS-сленге означает число 39?

  • Не за что

  • Привет

  • Спасибо

  • Пожалуйста

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