Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Знатоки интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» (16+) на протяжении 49 лет поражают зрителей, находя ответы на самые сложные вопросы. Но среди тысяч заданий находились и те, что оказались им не по зубам. Если вы каждый раз думали, что справились бы лучше Друзя и друзей Друзя — пришло время проверить, смогли бы вы выручить знатоков своим советом.
При нападении акулы не стоит думать, что она проявляет к вам пассивную агрессию. Просто, делая это, большая белая акула защищает самые уязвимые места от вашей реакции. Что делает акула?
Плюется в жертву
Закатывает глаза
Машет плавником
Цокает челюстями
В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?
Дорогую книгу
Белую краску
Стекло
Лед
«Женщина беспокоится об этом, пока не выйдет замуж, а мужчина не беспокоится, пока не женится». О чем эта фраза Коко Шанель?
Лишний вес
Оставшиеся годы
Будущее
Дети
Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?
Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав
Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы
Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка
Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо
Что значит португальское água-viva, что дословно — «живая вода»?
Ртуть
Алкоголь
Медуза
Туман
Кому может помочь это приспособление для уличного бассейна?
Это утяжелитель для баланса людей без конечности
Это предмет для быстрой очистки бассейна от упавшего мусора
Это специальный жилет безопасности для маленьких детей
Это приспособление для животных, которые попали в бассейн
Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?
Из-за кирпичей
Из-за специальных очков
Из-за лаптей
Из-за решеток на окнах
Рассказывают, что художник Марк Шагал был недоволен тем, что в парижских кафе его зачастую слишком долго обслуживали. Из-за чего это происходило?
Он начинал рисовать, ожидая заказ
Все сотрудники кафе собирались, чтобы взять у него автограф
В заведении никогда не могли найти переводчика для Шагала
Повара боялись принести художнику невкусную еду и переделывали ее по нескольку раз
Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих?
Книгах
Автомобильных шинах
Диване
Стуле
«9» по-японски — «кю», «3» по-японски — «сан». Что в японском SMS-сленге означает число 39?
Не за что
Привет
Спасибо
Пожалуйста