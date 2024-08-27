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Развлечения Тест: угадай локацию Ярославля по кадру из фильма

Тест: угадай локацию Ярославля по кадру из фильма

Только коренные ярославцы узнают эти локации

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А какие фильмы и сериалы, снятые в Ярославле, вы смотрели?

В День российского кино, 27 августа, предлагаем посмотреть на родной город через призму кинематографа. В Ярославле регулярно проходит съемки фильмов и сериалов. В регионе работают несколько киностудий, которые упрощают организацию кинопроцесса, а разношерстная застройка позволяет адаптировать натуру под любые эпохи — будь то наше время, девяностые или XIX век.

Попробуйте угадать ярославские локации по кадрам из фильмов? Только истинные ярославцы узнают эти места!

ТЕСТПройден 18 раз
Угадай локацию Ярославля по кадру

Понравился тест? Держите еще:

Ранее мы также показывали, где снимали советские шедевры «Большая перемена» (0+), «Афоня» (12+) и другие картины. Публиковали репортаж с настоящих съемок.

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