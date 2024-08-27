Тест: угадай локацию Ярославля по кадру из фильма

В День российского кино, 27 августа, предлагаем посмотреть на родной город через призму кинематографа. В Ярославле регулярно проходит съемки фильмов и сериалов. В регионе работают несколько киностудий, которые упрощают организацию кинопроцесса, а разношерстная застройка позволяет адаптировать натуру под любые эпохи — будь то наше время, девяностые или XIX век.
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Ранее мы также показывали, где снимали советские шедевры «Большая перемена» (0+), «Афоня» (12+) и другие картины. Публиковали репортаж с настоящих съемок.