Названы самые популярные темы для блогов в VK Видео

Больше всего просмотров приходится на развлекательный контент Источник: Дарья Селенская











Платформа VK Видео подвела итоги с начала 2024 года. По данным площадки, публиковать ролики за указанный период начали 14 000 новых авторов. Среди них есть и блогеры-миллионники, которые пришли с других ресурсов, и начинающие инфлюенсеры с сотнями подписчиков.



Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на развлекательный контент — это более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов. Следом идет детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура — 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов.

